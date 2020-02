Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Vígszínház vezetője hitelességi válsággal küzdött a saját társulatán belül, több alkalommal felmerült a bizalmi szavazás is – állítja Csányi János rendező, aki Eszenyi Enikő riválisa a színház vezetéséért. ","shortLead":"A Vígszínház vezetője hitelességi válsággal küzdött a saját társulatán belül, több alkalommal felmerült a bizalmi...","id":"20200224_Megsemmisito_kritika_Eszenyi_Eniko_szinhazarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c5ca97-ae9e-4aea-8027-d0d5e6e645d6","keywords":null,"link":"/kultura/20200224_Megsemmisito_kritika_Eszenyi_Eniko_szinhazarol","timestamp":"2020. február. 24. 17:42","title":"Megsemmisítő kritika látott napvilágot Eszenyi Enikő színházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy ingyenes, offline társasjátékkal szeretné bemutatni a kisebbeknek, milyen szabályok szerint kell “játszani”, hogy az interneten is biztonságban legyenek.","shortLead":"A Microsoft egy ingyenes, offline társasjátékkal szeretné bemutatni a kisebbeknek, milyen szabályok szerint kell...","id":"20200224_microsoft_biztonsagos_internetezes_tarsasjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71662af-7928-4558-9c1f-5234d48203da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_microsoft_biztonsagos_internetezes_tarsasjatek","timestamp":"2020. február. 24. 20:19","title":"A biztonságos netezésről szóló társasjátékot adott ki a Microsoft, itt letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac292a6-3f45-41e4-ac6c-0d860c71812b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200225_Ezek_utan_ki_akarna_no_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac292a6-3f45-41e4-ac6c-0d860c71812b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17e7883-e8bd-40f9-811a-4636ff276357","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Ezek_utan_ki_akarna_no_lenni","timestamp":"2020. február. 25. 13:08","title":"Ezek után ki akarna nő lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kelet-Afrikában hatalmas problémát okoznak az ezrével repkedő sáskák. A Twitterre felkerült videókon az eget is alig látni a rovaroktól.","shortLead":"Kelet-Afrikában hatalmas problémát okoznak az ezrével repkedő sáskák. A Twitterre felkerült videókon az eget is alig...","id":"20200224_saskajaras_saskak_kenya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfd65ba-d956-43b9-87c2-99b6bdca7a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_saskajaras_saskak_kenya","timestamp":"2020. február. 24. 18:36","title":"Új videók jöttek a sáskák borította Kenyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","shortLead":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","id":"20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b2823-926f-4f14-939c-c35d783ac73d","keywords":null,"link":"/kultura/20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","timestamp":"2020. február. 24. 16:05","title":"Dido, a Jazz+Az és a Postmodern Jukebox is jön az idei VeszprémFestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A külön kérvény nélkül járó támogatásra idén 9,8 millióan lesznek jogosultak.","shortLead":"A külön kérvény nélkül járó támogatásra idén 9,8 millióan lesznek jogosultak.","id":"20200225_lengyelorszag_13_havi_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535a059-379e-49bb-ac50-255e1ede7098","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_lengyelorszag_13_havi_nyugdij","timestamp":"2020. február. 25. 18:04","title":"Rendszeressé válik a 13. havi nyugdíj Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df37f7d-7e2f-4cbc-9a8c-cc6cc9abbbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai fővárosból a LOT lengyel légitársaság üzemeltet közvetlen járatot heti 3 alkalommal, amelyek hétfőn, szerdán és szombaton érkeznek Budapestre. ","shortLead":"A dél-koreai fővárosból a LOT lengyel légitársaság üzemeltet közvetlen járatot heti 3 alkalommal, amelyek hétfőn...","id":"20200225_Szoul_utasok_lazmeres_Ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5df37f7d-7e2f-4cbc-9a8c-cc6cc9abbbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ade8f5-5f9d-44d8-aa85-d5769da15d35","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Szoul_utasok_lazmeres_Ferihegy","timestamp":"2020. február. 25. 21:34","title":"Szerdától a Szöulból érkező utasok lázát is mérik Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus már a szomszédban, megszavazták a kártérítések felfüggesztését, Kásler szerint alig tiltakoztak a NAT ellen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"A koronavírus már a szomszédban, megszavazták a kártérítések felfüggesztését, Kásler szerint alig tiltakoztak a NAT...","id":"20200225_Radar360_Magyar_kamionos_karantenban_kormanyfovaros_csorte_a_szinhazak_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8437d6-a663-456c-a8e6-56aecc31fe7a","keywords":null,"link":"/360/20200225_Radar360_Magyar_kamionos_karantenban_kormanyfovaros_csorte_a_szinhazak_miatt","timestamp":"2020. február. 25. 17:30","title":"Radar360: Magyar kamionos karanténban, kormány-főváros csörte a színházak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]