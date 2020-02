Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi minisztérium illetékesei.","shortLead":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi...","id":"20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33e3c7-3e00-4bde-99b5-738591fd5a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 27. 05:14","title":"Romániában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd4e9c-7388-4ed4-bb12-077d60e11176","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A címet egyszerre tizenkét művész viselheti, Jordán Tamást a február elsején elhunyt Andorai Péter helyére választották.","shortLead":"A címet egyszerre tizenkét művész viselheti, Jordán Tamást a február elsején elhunyt Andorai Péter helyére választották.","id":"20200225_jordan_tamas_nemzet_szinesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd4e9c-7388-4ed4-bb12-077d60e11176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ccbfef-4b99-4e34-bd3f-18b59cceaa86","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_jordan_tamas_nemzet_szinesze","timestamp":"2020. február. 25. 16:39","title":"A nemzet színészévé választották Jordán Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szponzorációs szerződéseket látva csurrant, cseppent pár millió a kormányközeli figuráknak.","shortLead":"A szponzorációs szerződéseket látva csurrant, cseppent pár millió a kormányközeli figuráknak.","id":"20200226_meszaros_lorinc_rogan_gaal_cecilia_szerencsejatek_zrt_szponzoracios_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9e8e6f-6041-49fe-9f31-e110a571fb54","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_meszaros_lorinc_rogan_gaal_cecilia_szerencsejatek_zrt_szponzoracios_szerzodes","timestamp":"2020. február. 27. 09:04","title":"Mészáros Lőrinc és Rogán Cecília felé is hullott a Szerencsejáték Zrt. millióiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94dd1484-cb13-4f69-b89b-b0c0a7250e24","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tóth Tibor a Békési Férfi Kézilabda Club játékosa volt.","shortLead":"Tóth Tibor a Békési Férfi Kézilabda Club játékosa volt.","id":"20200226_15_evesen_elhunyt_egy_bekesi_kezilabdazo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94dd1484-cb13-4f69-b89b-b0c0a7250e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d66e1cb-a899-40cf-80b7-0979357a805f","keywords":null,"link":"/sport/20200226_15_evesen_elhunyt_egy_bekesi_kezilabdazo","timestamp":"2020. február. 26. 12:53","title":"15 évesen elhunyt egy békési kézilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 900 ezer forintnyi büntetést kaphat az, akit védett állat fogyasztásán érnek.","shortLead":"Közel 900 ezer forintnyi büntetést kaphat az, akit védett állat fogyasztásán érnek.","id":"20200227_Koronavirus_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasanak_betiltasaval_harcolnak_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1501e9-9800-4b69-9c3d-656ed8cf0b32","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Koronavirus_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasanak_betiltasaval_harcolnak_Kinaban","timestamp":"2020. február. 27. 15:07","title":"A kutya- és macskahús fogyasztásának betiltásával harcolnak a koronavírus ellen Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e6fea6-87ab-4bed-a9a6-f3d6d62df8e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly már minden második uniós vállalkozás használt valamilyen közösségi oldalt, a magyar cégek viszont a sereghajtók közé tartoznak.","shortLead":"Tavaly már minden második uniós vállalkozás használt valamilyen közösségi oldalt, a magyar cégek viszont a sereghajtók...","id":"20200225_kozossegi_media_magyar_cegek_marketing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7e6fea6-87ab-4bed-a9a6-f3d6d62df8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc28d447-862c-4d10-b0f6-3c74e6831ad1","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_kozossegi_media_magyar_cegek_marketing","timestamp":"2020. február. 25. 17:11","title":"Alig használják a közösségi oldalakat a magyar cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak semmi udvariaskodás. ","shortLead":"Csak semmi udvariaskodás. ","id":"20200226_Hivjatok_csak_Harrynek__kerte_Harry_herceg_egy_konferencian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364f62b7-450a-4d84-adc7-11463c26109e","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Hivjatok_csak_Harrynek__kerte_Harry_herceg_egy_konferencian","timestamp":"2020. február. 26. 16:20","title":"„Hívjatok csak Harrynek” – kérte Harry herceg egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b93e10-2f30-442b-a61a-233b82c9e587","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kereskedelmi szövetség nyugalomra és a hírek megfontolására inti az embereket.","shortLead":"A kereskedelmi szövetség nyugalomra és a hírek megfontolására inti az embereket.","id":"20200227_panikhelyzet_boltok_koronavirus_tartos_elelmiszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25b93e10-2f30-442b-a61a-233b82c9e587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c047129-9d53-4fdc-8483-f11ac25a33d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_panikhelyzet_boltok_koronavirus_tartos_elelmiszer","timestamp":"2020. február. 27. 08:23","title":"Koronavírus: nincs ok az otthoni készletek felhalmozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]