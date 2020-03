Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","shortLead":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","id":"20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0458091c-14cf-4507-adfc-c91c2dd93b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","timestamp":"2020. március. 01. 08:57","title":"A koronavírus-járványnak van egy pozitív következménye is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f71100-dc67-48af-b909-cf500ef4b8c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkotmánybírót az Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium is saját halottjának tekinti. ","shortLead":"Az alkotmánybírót az Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium is saját halottjának tekinti. ","id":"20200301_Orban_Viktor_is_elbucsuzott_Balsai_Istvantol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f71100-dc67-48af-b909-cf500ef4b8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa5c7cb-b801-4b6b-863a-f20c0906783e","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Orban_Viktor_is_elbucsuzott_Balsai_Istvantol","timestamp":"2020. március. 01. 22:03","title":"Orbán Viktor is elbúcsúzott Balsai Istvántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1489ae7-0c23-4e92-af12-8cd3d2706872","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer ember tüntetett a csehországi demokratikus közintézmények és a közmédia elleni politikai támadások ellen vasárnap este Prágában.\r

\r

","shortLead":"Több ezer ember tüntetett a csehországi demokratikus közintézmények és a közmédia elleni politikai támadások ellen...","id":"20200301_tuntetes_Praga_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1489ae7-0c23-4e92-af12-8cd3d2706872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189b58db-c6b8-4f0a-ae7a-a7b443b2cf54","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_tuntetes_Praga_Magyarorszag","timestamp":"2020. március. 01. 21:42","title":"Azért tüntettek Prágában, mert nem akarnak Magyarország útjára térni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","shortLead":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","id":"20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dabf7cd-7b5a-4369-8224-2eb9ad8f13d9","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","timestamp":"2020. március. 01. 14:49","title":"Közönség nélkül tart koncertet a velencei operaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A híres chilei író, Luis Sepúlveda és felesége Spanyolországban fekszik kórházban. ","shortLead":"A híres chilei író, Luis Sepúlveda és felesége Spanyolországban fekszik kórházban. ","id":"20200301_Koronavirus_miatt_korhazba_vittek_Luis_Sepulveda_irot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c1efd1-77ba-4b6d-b5e3-fec45d613c67","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Koronavirus_miatt_korhazba_vittek_Luis_Sepulveda_irot","timestamp":"2020. március. 01. 20:23","title":"Koronavírus miatt kórházba vitték Luis Sepúlveda írót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724d6614-3606-49af-abcf-d95d05f17f04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 1500-an betegedtek meg, köztük a koronavírus leküzdésére létrehozott kormányzati munkacsoportnak a vezetője is.","shortLead":"Már több mint 1500-an betegedtek meg, köztük a koronavírus leküzdésére létrehozott kormányzati munkacsoportnak...","id":"20200302_Iranban_mar_66an_meghaltak_a_koronavirusjarvanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=724d6614-3606-49af-abcf-d95d05f17f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dad455-f222-4205-afa4-a68ddfabb62b","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Iranban_mar_66an_meghaltak_a_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2020. március. 02. 14:01","title":"Koronavírus: Iránban már 66-an meghaltak járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Negyedével csökkenti rövid távú járatainak számát a Ryanair. Az intézkedés elsősorban az Olaszországot érintő járatokra vonatkozik.\r

","shortLead":"Negyedével csökkenti rövid távú járatainak számát a Ryanair. Az intézkedés elsősorban az Olaszországot érintő járatokra...","id":"20200302_koronavirus_ryanair_legitarsasag_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ef0de-5ac0-49bd-9b4f-e3538d4432d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_koronavirus_ryanair_legitarsasag_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 02. 18:06","title":"Koronavírus: a Ryanair is megvágja az olaszországi járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja a brüsszeli Politico a belső levelezésre hivatkozva.","shortLead":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja...","id":"20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760def65-dee6-4a7a-9af7-71c84941e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","timestamp":"2020. március. 02. 08:54","title":"Politico: Engedélyt kell kérni a magyar közmédiában, ha az EU-ról vagy Greta Thunbergről ejtenének szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]