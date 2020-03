[{"available":true,"c_guid":"3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy korábban Németországban járt ember szervezetében mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Egy korábban Németországban járt ember szervezetében mutatták ki a fertőzést.","id":"20200304_koronavirus_fertozes_lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8931508-a095-4b75-942f-c8cfadf288fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_koronavirus_fertozes_lengyelorszag","timestamp":"2020. március. 04. 08:56","title":"Lengyelországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35cbf52-67d0-44cf-b658-5e4fb97e1f23","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem új keletű, hogy politikusok használják ki a fociklubok népszerűségét, bár hetven évvel ezelőtt a hagyományaikat is el akarták törölni. De Kádár szerette is a focit, ahogy Horthy Miklós és Orbán Viktor is.\r

","shortLead":"Nem új keletű, hogy politikusok használják ki a fociklubok népszerűségét, bár hetven évvel ezelőtt a hagyományaikat is...","id":"202010__fociklubok_felosztasa__partvezetok_egyesuletei__hajra_magyarok__versengo_kaderek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e35cbf52-67d0-44cf-b658-5e4fb97e1f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06bd09d-472f-4d2c-bb4b-4f82cfcbf8bb","keywords":null,"link":"/360/202010__fociklubok_felosztasa__partvezetok_egyesuletei__hajra_magyarok__versengo_kaderek","timestamp":"2020. március. 05. 19:00","title":"„Bajnok lett a Ferencváros, fasza gyerek Kádár János”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2586b6-2208-4443-95f6-ae8b179a6271","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több mint két évtizede, hogy elindult a [email protected] , amellyel otthoni számítógépekkel segíthetjük az intelligens földön kívüli élet utáni keresést. A világ egyik leghíresebb projektje néhány hét múlva hivatalosan is befejeződik.","shortLead":"Több mint két évtizede, hogy elindult a [email protected] , amellyel otthoni számítógépekkel segíthetjük az intelligens földön...","id":"20200304_foldonkivuli_elet_ufok_seti_home_projekt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d2586b6-2208-4443-95f6-ae8b179a6271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621507fb-e208-4f70-a762-1546ab85660d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_foldonkivuli_elet_ufok_seti_home_projekt","timestamp":"2020. március. 04. 17:20","title":"Így sosem lesz meg E. T. – leáll az otthonról végezhető UFO-kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30537fb3-7434-45a5-944f-90bde3da0329","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ronaldinho okmányát még 2018-ban vonták be, mert nem fizetett be egy bírságot.","shortLead":"Ronaldinho okmányát még 2018-ban vonták be, mert nem fizetett be egy bírságot.","id":"20200305_ronaldinho_hamis_utlevel_paraguay","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30537fb3-7434-45a5-944f-90bde3da0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8af074-9729-470e-913c-a40b48f90901","keywords":null,"link":"/elet/20200305_ronaldinho_hamis_utlevel_paraguay","timestamp":"2020. március. 05. 11:20","title":"Hamis útlevél miatt állították elő Ronaldinhót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41589a23-60fa-4da1-ae4a-b41237fbea81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sebestyén Roland vállalkozóhoz köthető két cég összesen 2,1 milliárd forint értékben kapott paksi megbízásokat.","shortLead":"Sebestyén Roland vállalkozóhoz köthető két cég összesen 2,1 milliárd forint értékben kapott paksi megbízásokat.","id":"20200305_Sorra_nyeri_a_megrendeleseket_Pakson_az_Orbanrokonok_uzlettarsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41589a23-60fa-4da1-ae4a-b41237fbea81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8fae3c-bd20-422d-879d-5e8602bf16bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Sorra_nyeri_a_megrendeleseket_Pakson_az_Orbanrokonok_uzlettarsa","timestamp":"2020. március. 05. 10:55","title":"Sorra nyeri a megrendeléseket Pakson az Orbán-rokonok üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1e3e2e-8ab6-4a37-816b-935e56a1214e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rasa Khan március 2-án tűnt el az V. kerületből.","shortLead":"Rasa Khan március 2-án tűnt el az V. kerületből.","id":"20200305_Eltunt_egy_pakisztani_diak_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f1e3e2e-8ab6-4a37-816b-935e56a1214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211a6eca-b41f-4c2c-a4b9-36063364542f","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Eltunt_egy_pakisztani_diak_Budapesten","timestamp":"2020. március. 05. 08:03","title":"Eltűnt egy pakisztáni diák Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7b5637-e65c-461c-b78b-2350a040a85f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Drive To Survive sikere után találtak még izgalmas történetet a sportágban.","shortLead":"A Drive To Survive sikere után találtak még izgalmas történetet a sportágban.","id":"20200305_Forma1es_legendarol_keszit_dokumentumfilmet_a_Netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de7b5637-e65c-461c-b78b-2350a040a85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80af246-763c-4135-94f7-9541c6329b79","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Forma1es_legendarol_keszit_dokumentumfilmet_a_Netflix","timestamp":"2020. március. 05. 08:15","title":"Forma–1-es legendáról készít dokumentumfilmet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elgázolt ember meghalt.","shortLead":"Az elgázolt ember meghalt.","id":"20200305_Villamos_gazolt_a_IX_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ced1209-af18-4572-bce2-ebca968ecac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Villamos_gazolt_a_IX_keruletben","timestamp":"2020. március. 05. 20:40","title":"Villamos gázolt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]