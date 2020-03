Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40121ed3-bb51-4bfe-bb20-e434af3094c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szentendrei Ferenczy Múzeumban látható a gobelinművész Teremtés című főműve és egy különleges, \"kétoldalas\" alkotása is.","shortLead":"A szentendrei Ferenczy Múzeumban látható a gobelinművész Teremtés című főműve és egy különleges, \"kétoldalas\" alkotása...","id":"202009_tarlat__dekoraktiv_hatas_teremtes__ferenczy_noemi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40121ed3-bb51-4bfe-bb20-e434af3094c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b73358a-c9a9-415d-8170-6972f055bb84","keywords":null,"link":"/360/202009_tarlat__dekoraktiv_hatas_teremtes__ferenczy_noemi","timestamp":"2020. március. 04. 10:00","title":"Ferenczy Noémi eddig lappangó művei is ott vannak életmű-kiállításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3300dfaa-4076-473e-bf37-df79d26c78d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híresztelések ellenére nem maradnak el a Kartel koncertjei. 