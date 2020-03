Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében Görögországban.","shortLead":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének...","id":"20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7eb0403-becc-4bea-9607-7a61be79a6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","timestamp":"2020. március. 10. 18:18","title":"Görögországban is bezárnak az oktatási intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek január végén járt le a határideje.","shortLead":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek...","id":"20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83045e61-8673-4386-848c-a770d8233a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","timestamp":"2020. március. 11. 06:25","title":"Népszava: még nem adott a kormány pénzt új metrópótló buszokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság egy többszörösen visszaeső férfit, aki kórházi betegektől is lopott – közölte a Tatabányai Törvényszék csütörtökön.","shortLead":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság...","id":"20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508b75fd-6caf-4758-8a21-802e2bd3ad91","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","timestamp":"2020. március. 12. 13:50","title":"Hét év fegyházbüntetésre ítéltek egy visszaeső kórházi tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két légitársaság, az Emirates és a Qatar Airways is megosztott egy-egy videót arról, miként takarítják a repülőgépeik fedélzetét a fokozott fertőtlenítést szükségessé tévő koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Két légitársaság, az Emirates és a Qatar Airways is megosztott egy-egy videót arról, miként takarítják a repülőgépeik...","id":"20200310_koronavirus_jarvany_emirates_qatar_airways_takaritas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaae3b3-47a1-4144-a511-6c719b082952","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_jarvany_emirates_qatar_airways_takaritas_video","timestamp":"2020. március. 10. 17:03","title":"Videó: Így fertőtlenítik a repülőgépeket belülről a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040d5a9d-aa0f-4f13-9bfc-e6e683fa02d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A horvát–magyar Eb-selejtezőre fogadtak 2019-ben a legtöbben.","shortLead":"A horvát–magyar Eb-selejtezőre fogadtak 2019-ben a legtöbben.","id":"20200311_250_milliard_forintnal_is_tobbet_koltottek_a_magyarok_tavaly_sportfogadasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=040d5a9d-aa0f-4f13-9bfc-e6e683fa02d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb67619-cc57-488e-bc27-304cca7cabbb","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_250_milliard_forintnal_is_tobbet_koltottek_a_magyarok_tavaly_sportfogadasra","timestamp":"2020. március. 11. 06:51","title":"250 milliárd forintnál is többet költöttek a magyarok tavaly sportfogadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portálunk úgy értesült, hogy az MTVA üzemorvosi rendelőjét fertőtlenítik.","shortLead":"Portálunk úgy értesült, hogy az MTVA üzemorvosi rendelőjét fertőtlenítik.","id":"20200310_Korhazba_szallitottak_egy_lazas_munkatarsat_a_kozmediabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2dad99-0ac5-42c0-8322-cfbce436cc59","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Korhazba_szallitottak_egy_lazas_munkatarsat_a_kozmediabol","timestamp":"2020. március. 10. 18:45","title":"Kórházba vittek egy lázas dolgozót az MTVA-székházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35258e3-1253-463d-a8b9-98b0079f08a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 16 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"Már 16 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.","id":"20200312_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f35258e3-1253-463d-a8b9-98b0079f08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb857ca-41fb-4cfc-aadf-db0c4efc7e69","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 12. 10:49","title":"Újabb három koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823e4bd7-9a31-4518-a408-202761e75c01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pozitív lett a McLaren Forma–1-es csapat egyik tagjának koronavírustesztje, ezért a csapat nem áll rajthoz a hétvégén.","shortLead":"Pozitív lett a McLaren Forma–1-es csapat egyik tagjának koronavírustesztje, ezért a csapat nem áll rajthoz a hétvégén.","id":"20200312_Koronavirusos_a_McLaren_egyik_tagja_visszalep_az_Ausztral_Nagydijtol_a_csapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823e4bd7-9a31-4518-a408-202761e75c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ef3d7e-1f67-4cb1-b174-5a1305aca8c2","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Koronavirusos_a_McLaren_egyik_tagja_visszalep_az_Ausztral_Nagydijtol_a_csapat","timestamp":"2020. március. 12. 12:49","title":"Koronavírusos a McLaren egyik tagja, visszalép az Ausztrál Nagydíjtól a csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]