Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vállalkozás üzemeltetője vélhetően új piaci rést fedezett fel a COVID-19 kapcsán.","shortLead":"A vállalkozás üzemeltetője vélhetően új piaci rést fedezett fel a COVID-19 kapcsán.","id":"20200311_koronavirus_elleni_autofertotlenitest_hirdetnek_Vecsesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359cd1f7-e6e7-4ed9-a617-b56163e3bbb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_koronavirus_elleni_autofertotlenitest_hirdetnek_Vecsesen","timestamp":"2020. március. 11. 09:21","title":"Koronavírus elleni autófertőtlenítést hirdetnek Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos tippet, ami a napi pénzügyek intézésében jelenthet segítséget. ","shortLead":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos...","id":"20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e97dfde-6fb5-4d83-8685-1de66e5e631f","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","timestamp":"2020. március. 11. 10:23","title":"Így intézzük napi pénzügyeinket koronavírusos időkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd103a1-e6ac-4aff-a944-d18f39dde2fd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A cél a megnyugtatás és a praktikus tennivalók ismertetése.","shortLead":"A cél a megnyugtatás és a praktikus tennivalók ismertetése.","id":"20200312_Igy_beszeljunk_a_koronavirusrol_a_gyerekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd103a1-e6ac-4aff-a944-d18f39dde2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2fc6067-9bfe-4536-a030-fb59ca9ebfa3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200312_Igy_beszeljunk_a_koronavirusrol_a_gyerekkel","timestamp":"2020. március. 12. 07:30","title":"Így beszéljünk a koronavírusról a gyerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422c4f82-b71b-44a5-865b-93be73a72ef8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány terjedése miatt Carlos Santana lemondta európai turnéját.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedése miatt Carlos Santana lemondta európai turnéját.","id":"20200310_Carlos_Santana_megsem_jon_Budapestre_de_Europaba_se","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422c4f82-b71b-44a5-865b-93be73a72ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9321ebfe-b38d-4bf8-8edc-75ba741bbee0","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Carlos_Santana_megsem_jon_Budapestre_de_Europaba_se","timestamp":"2020. március. 10. 19:55","title":"Carlos Santana mégsem jön Budapestre, de Európába se","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","shortLead":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","id":"20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc85b34-b8fe-4b33-a5d7-673f7f52379c","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","timestamp":"2020. március. 11. 16:56","title":"Megütötte tanárát egy 17 éves fiú, felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d68ac7-8196-4c07-a1f6-a15481f996b8","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A három évtizede elhunyt Szlávics László és fia, ifj. Szlávics László közös tárlatán csaknem 250 alkotás folytat hang nélküli párbeszédet egymással és a látogatókkal a Szolnoki Galériában.","shortLead":"A három évtizede elhunyt Szlávics László és fia, ifj. Szlávics László közös tárlatán csaknem 250 alkotás folytat hang...","id":"202010__szlavicstol_szlavicsig__apa_es_fia__anyagvaltasok__mesteri_parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0d68ac7-8196-4c07-a1f6-a15481f996b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d979e0be-c319-4a1e-bed6-fa86f3d0efd6","keywords":null,"link":"/360/202010__szlavicstol_szlavicsig__apa_es_fia__anyagvaltasok__mesteri_parbeszed","timestamp":"2020. március. 10. 15:00","title":"Múltidő és elmúlás: apa és fia életműve találkozik egyetlen kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület ablakai kitörtek, a tető is tönkrement. Statikus dönti el, hogy menthető-e.","shortLead":"Az épület ablakai kitörtek, a tető is tönkrement. Statikus dönti el, hogy menthető-e.","id":"20200310_robbanas_gyula_lakohaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac745b2-329e-4ef9-b1d3-ee4326fe1d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_robbanas_gyula_lakohaz","timestamp":"2020. március. 10. 13:17","title":"Robbanás történt egy gyulai házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, nemcsak a kamerarendszer teljesít jól az Oppo új csúcsmobiljában, a Find X2 Próban, a készülék belsejében is nyers erő lapul.","shortLead":"Úgy tűnik, nemcsak a kamerarendszer teljesít jól az Oppo új csúcsmobiljában, a Find X2 Próban, a készülék belsejében is...","id":"20200310_oppo_find_x2_antutu_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7100e65-beb0-4b7f-9b25-15437fd354e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_oppo_find_x2_antutu_teszt","timestamp":"2020. március. 10. 20:03","title":"Új telefon került a csúcsra, ez most a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]