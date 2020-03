Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés ugyanakkor nem vonatkozik az áruforgalomra.","shortLead":"Az intézkedés ugyanakkor nem vonatkozik az áruforgalomra.","id":"20200310_Szlovenia_is_lezarja_Olaszorszaggal_kozos_hatarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934ae072-9dbd-4556-a86f-17a77d3c9301","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Szlovenia_is_lezarja_Olaszorszaggal_kozos_hatarat","timestamp":"2020. március. 10. 20:07","title":"Szlovénia is lezárja Olaszországgal közös határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány megtiltotta a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket, Semjén Zsolt szerint erre lenne megoldás a gyakoribb misézés.","shortLead":"A kormány megtiltotta a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket, Semjén Zsolt szerint erre lenne megoldás a gyakoribb...","id":"20200311_Semjen_a_nagyobb_templomokban_lehetoleg_tartsanak_gyakrabban_szentmiset_istentiszteletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d4366-2ed5-4060-a1f7-c67c52eae2c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Semjen_a_nagyobb_templomokban_lehetoleg_tartsanak_gyakrabban_szentmiset_istentiszteletet","timestamp":"2020. március. 11. 16:59","title":"Semjén: A nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban misét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 23-ig kell az egyetemeknek megteremteni a távoktatás feltételeit, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint így garantált a hallgatók számára a félév akadálytalan teljesítése a koronavírus miatt hirdetett veszélyhelyzet alatt is.","shortLead":"Március 23-ig kell az egyetemeknek megteremteni a távoktatás feltételeit, az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20200312_Koronavirus_masfel_het_mulva_indul_az_egyetemeken_a_tavoktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62616dde-cfbc-469e-9fdd-45f6a272396f","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Koronavirus_masfel_het_mulva_indul_az_egyetemeken_a_tavoktatas","timestamp":"2020. március. 12. 14:46","title":"Koronavírus: másfél hét múlva indul az egyetemeken a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"8,5 százalékkal nőtt a bankszektor eredménye egy év alatt.","shortLead":"8,5 százalékkal nőtt a bankszektor eredménye egy év alatt.","id":"20200311_Kozel_700_milliard_forint_lett_a_magyar_bankok_nyeresege_2019ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cd2af8-0213-49c0-84d3-e77547aa4c9f","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Kozel_700_milliard_forint_lett_a_magyar_bankok_nyeresege_2019ben","timestamp":"2020. március. 11. 10:31","title":"Közel 700 milliárd forint lett a magyar bankok nyeresége 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eccc8e-771f-4b5d-9a5b-184d0f1c53ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban többek között a Vas megyei és a debreceni alapszervezet is feloszlatta magát.","shortLead":"Korábban többek között a Vas megyei és a debreceni alapszervezet is feloszlatta magát.","id":"20200310_paks_jobbik_szervezet_megszunes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6eccc8e-771f-4b5d-9a5b-184d0f1c53ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8784a98-5fe8-4134-a286-c8de4c2b8784","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_paks_jobbik_szervezet_megszunes","timestamp":"2020. március. 10. 15:44","title":"Már Pakson sincs szervezete a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"25 milliárd eurós uniós alap a koronavírus ellen, Orbán Viktornak a koronavírusról is a migránsok jutnak az eszébe. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"25 milliárd eurós uniós alap a koronavírus ellen, Orbán Viktornak a koronavírusról is a migránsok jutnak az eszébe...","id":"20200311_Radar360_lazadas_egy_romaniai_karantenban_nagyot_nyert_Biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964b96ae-8e76-4b0f-aab9-ac023b6947c6","keywords":null,"link":"/360/20200311_Radar360_lazadas_egy_romaniai_karantenban_nagyot_nyert_Biden","timestamp":"2020. március. 11. 08:00","title":"Radar360: Lázadás egy romániai karanténban, nagyot nyert Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","shortLead":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","id":"20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f15be24-52ff-4e08-b5bb-3ef483e1a68f","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 11. 11:25","title":"Bezárják a lengyel iskolákat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d1c28c-3297-4c29-9625-bf7127291420","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legkívánatosabb sportlimuzin lehet a piacon a Peugeot 508 PSE. ","shortLead":"Az egyik legkívánatosabb sportlimuzin lehet a piacon a Peugeot 508 PSE. ","id":"20200311_Peugeot_508_Peugeot_Sport_Engineered","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d1c28c-3297-4c29-9625-bf7127291420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d6f968-0995-48b5-b1d1-8a05cdab53ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Peugeot_508_Peugeot_Sport_Engineered","timestamp":"2020. március. 11. 16:21","title":"400 lovas lehet a zöld rendszámos izom Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]