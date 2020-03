Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az iskolabezárások és a home office jellemezte helyzetben az emberek mint a cukrot, úgy viszik a háztartási termékeket, az élelmiszereket, a sorozatokat, a híreket és a pornót. De ezek a cégek sincsenek olyan jó helyzetben, mint elsőre tűnhet, és egy elhúzódó, mély válság minden gazdasági szereplőnek fájni fog.","shortLead":"Az iskolabezárások és a home office jellemezte helyzetben az emberek mint a cukrot, úgy viszik a háztartási termékeket...","id":"20200321_A_pornotol_a_kezfertotlenitoig_akik_jol_jarnak_a_jarvannyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad8cfda-8940-47a1-bd55-869f58fc55d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_A_pornotol_a_kezfertotlenitoig_akik_jol_jarnak_a_jarvannyal","timestamp":"2020. március. 21. 17:00","title":"A pornótól a kézfertőtlenítőig: akik jól járnak a járvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi dolgozóknak kér védőfelszeréleseket az Uzsoki Utcai Kórház főorvosa.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozóknak kér védőfelszeréleseket az Uzsoki Utcai Kórház főorvosa.","id":"20200321_A_Facebookon_ker_vedofelszerelest_a_zugloi_foorvos_4_hete_nem_kapnak_eszkozoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b533c5bc-912a-453f-999d-9f17571d7abb","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_A_Facebookon_ker_vedofelszerelest_a_zugloi_foorvos_4_hete_nem_kapnak_eszkozoket","timestamp":"2020. március. 21. 20:15","title":"A Facebookon kér védőfelszerelést a zuglói főorvos, 4 hete nem kapnak eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee7ebad-b132-41e9-812d-42a1632443b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén is kiosztják a Radnóti Miklós Antirasszista díjat, ám a koronavírus miatt a gála elmarad. Többek között a HVG szerkesztősége is megkapta idén az elismerést. Gálvölgyi János a gálára tervezett beszédét videóra rögzítette. Mutatjuk.\r

\r

","shortLead":"Idén is kiosztják a Radnóti Miklós Antirasszista díjat, ám a koronavírus miatt a gála elmarad. Többek között a HVG...","id":"20200321_Ezt_mondta_volna_a_Radnotidij_atadojan_Galvolgyi_Janos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee7ebad-b132-41e9-812d-42a1632443b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966a3456-7fff-499a-aa10-7413395ffa2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Ezt_mondta_volna_a_Radnotidij_atadojan_Galvolgyi_Janos_video","timestamp":"2020. március. 21. 18:56","title":"Ezt mondta volna a Radnóti-díj átadóján Gálvölgyi János (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A bírósági ítélkezés kiszámíthatóbbá tételét vagy az igazságszolgáltatás autonómiájának további csorbítását okozza-e a „precedens jellegű” ítélkezés bevezetése? A kérdés április elseje után eldőlhet.","shortLead":"A bírósági ítélkezés kiszámíthatóbbá tételét vagy az igazságszolgáltatás autonómiájának további csorbítását okozza-e...","id":"202012__rendszert_valt_akuria__varga_zs_andras__alkotmanybirokbol_birok__lesz_ra_precedens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0bcb99-0490-4a46-8a55-98452ece3c8d","keywords":null,"link":"/360/202012__rendszert_valt_akuria__varga_zs_andras__alkotmanybirokbol_birok__lesz_ra_precedens","timestamp":"2020. március. 23. 07:00","title":"Előírhatják, hogy délután 5 órakor mindenki teázzon? Lehet rá precedens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány ázsiai alakulásáról közölt szombati adatok Dél-Koreában a járvány lassulásról tanúskodnak, a hatóságok azonban fokozottan ügyelnek az új gócokra. Hongkongban a hatóságok szerint jelentősen nőtt a külföldről behozott megbetegedések száma, Mianmar továbbra is az állítja, hogy elkerülte a világjárvány, annak ellenére, hogy három fertőzött országgal, - köztük Kína - veszi körül.","shortLead":"A koronavírus-járvány ázsiai alakulásáról közölt szombati adatok Dél-Koreában a járvány lassulásról tanúskodnak...","id":"20200321_DelKoreaban_lassult_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d60da49-f80c-4ef7-8430-6ae66dd170a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_DelKoreaban_lassult_a_jarvany","timestamp":"2020. március. 21. 16:28","title":"Dél-Koreában lassult a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcc67ce-78d2-4f90-98a3-4bde08c3ec4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március első felében már a vállalkozások gazdaságilag rosszabbnak látták a jövőt, pedig még sehol nem volt a koronavírus-járvány.","shortLead":"Március első felében már a vállalkozások gazdaságilag rosszabbnak látták a jövőt, pedig még sehol nem volt...","id":"20200323_gki_konjunkturaindex_koronavirus_kkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fcc67ce-78d2-4f90-98a3-4bde08c3ec4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4148fc19-2a60-4ebb-8444-2c876042d9e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_gki_konjunkturaindex_koronavirus_kkv","timestamp":"2020. március. 23. 06:00","title":"Már a koronavírus-pánik előtt borúsan látták a jövőt a magyarországi cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfb77c27-2558-4578-a669-ec4d4dfe5583","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyönyörű látvány!","shortLead":"Gyönyörű látvány!","id":"20200322_Feherbe_borult_a_Kekesteto__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfb77c27-2558-4578-a669-ec4d4dfe5583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294d93b7-650a-4e77-bbcc-6b5ccad66c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Feherbe_borult_a_Kekesteto__fotok","timestamp":"2020. március. 22. 16:40","title":"Fehérbe borult a Kékestető - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban azonnal sorolhattuk a legnagyobb okostelefon-gyártókat: Samsung, Apple, Huawei. Azonban a kínai cég kénytelen volt lemondani a dobogó harmadik fokáról.","shortLead":"Korábban azonnal sorolhattuk a legnagyobb okostelefon-gyártókat: Samsung, Apple, Huawei. Azonban a kínai cég kénytelen...","id":"20200323_legnagyobb_okostelefongyartok_rangsora_2020_samsung_apple_huawei_xiaomi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284605ce-0092-4cb9-a48a-7fdee2a4587a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_legnagyobb_okostelefongyartok_rangsora_2020_samsung_apple_huawei_xiaomi","timestamp":"2020. március. 23. 08:33","title":"Szétesett a piac, már nem a Huawei a világ harmadik legnagyobb okostelefon-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]