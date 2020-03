Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit nagykövet-helyettes az egyik magyarországi áldozat, Japánban rengeteg pénzt kaphatnak a családok.","shortLead":"A brit nagykövet-helyettes az egyik magyarországi áldozat, Japánban rengeteg pénzt kaphatnak a családok.","id":"20200326_Radar360_Ma_vege_lehet_a_telnek_az_USA_penzt_ont_a_gazdasagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55290501-b915-4e79-9027-91ab29b63e8a","keywords":null,"link":"/360/20200326_Radar360_Ma_vege_lehet_a_telnek_az_USA_penzt_ont_a_gazdasagba","timestamp":"2020. március. 26. 08:00","title":"Radar360: Ma vége lehet a télnek, az USA pénzt önt a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cég önkéntesei ingyen rendelkezésre állnak, ha a pedagógusoknak technikai nehézségei adódnának. \r

\r

","shortLead":"A cég önkéntesei ingyen rendelkezésre állnak, ha a pedagógusoknak technikai nehézségei adódnának. \r

\r

","id":"20200326_Technikai_segitseget_ajanl_a_tavoktatasban_elakadt_tanaroknak_a_Nokia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b92876-47cb-4d29-bfc5-022fdbe517cf","keywords":null,"link":"/kultura/20200326_Technikai_segitseget_ajanl_a_tavoktatasban_elakadt_tanaroknak_a_Nokia","timestamp":"2020. március. 26. 09:26","title":"Technikai segítséget ajánl a távoktatásban elakadt tanároknak a Nokia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dcb09e-0446-4ac2-9e15-4d12054042bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magunk részéről azt ígérjük, hogy a hvg.hu látogatói, a hvg360 és a HVG hetilap előfizetői megtalálnak nálunk minden fontos információt a jelenlegi helyzetről, miként olyan olvasnivalót is, ami segít átvészelni a bezártság napjait.","shortLead":"A magunk részéről azt ígérjük, hogy a hvg.hu látogatói, a hvg360 és a HVG hetilap előfizetői megtalálnak nálunk minden...","id":"20200327_A_magyar_lapok_is_azt_kerik_olvasoiktol_tartsanak_ki_orizzek_meg_turelmuket_es_maradjanak_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06dcb09e-0446-4ac2-9e15-4d12054042bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cc18e1-8eb8-4bf8-b247-4bf21288fcbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_A_magyar_lapok_is_azt_kerik_olvasoiktol_tartsanak_ki_orizzek_meg_turelmuket_es_maradjanak_otthon","timestamp":"2020. március. 27. 06:25","title":"Tartsanak ki, őrizzék meg türelmüket, és maradjanak otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a112cade-791a-4356-85d5-26d043cec22a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs olyan adat, amely arra utalna, hogy a nyári meleggel véget ér a koronavírus-járvány.","shortLead":"Nincs olyan adat, amely arra utalna, hogy a nyári meleggel véget ér a koronavírus-járvány.","id":"20200326_koronavirus_jarvany_nyar_europai_jarvanyugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a112cade-791a-4356-85d5-26d043cec22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71349928-cf44-405d-ac34-b435d830655a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_jarvany_nyar_europai_jarvanyugy","timestamp":"2020. március. 26. 10:06","title":"Az európai járványügy szerint nem valószínű, hogy a nyáron eltűnik a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hivatalosan még csak azt erősítették meg, hogy az orosz kormányapparátus egy tagja karanténba került fertőzésgyanúval.","shortLead":"Hivatalosan még csak azt erősítették meg, hogy az orosz kormányapparátus egy tagja karanténba került fertőzésgyanúval.","id":"20200327_koronavirus_orosz_elnoki_hivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c521ea84-4a34-4212-8247-830f8f2cacd9","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavirus_orosz_elnoki_hivatal","timestamp":"2020. március. 27. 11:30","title":"Ketten is elkaphatták a koronavírust az orosz elnöki hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72ae2e4-333e-4826-b980-0c70fbeb3abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel nem nagyon mutatnak tünetet, sokan nem is gyanakodnak, hogy gyerekük koronavírus-fertőzött. ","shortLead":"Mivel nem nagyon mutatnak tünetet, sokan nem is gyanakodnak, hogy gyerekük koronavírus-fertőzött. ","id":"20200327_koronavirus_jarvany_terjedese_gyerekek_vuhan_kinai_tudosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f72ae2e4-333e-4826-b980-0c70fbeb3abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3d6d3e-4350-4175-8d94-e23fa16d2404","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_koronavirus_jarvany_terjedese_gyerekek_vuhan_kinai_tudosok","timestamp":"2020. március. 27. 13:54","title":"Kínai tudósok: \"csendes\" vírushordozót csinálhat a gyermekekből a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc68d2c-fb54-4457-9c59-a5e710a32714","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos bemutatóját a nyáron tarthatják meg.","shortLead":"A hivatalos bemutatóját a nyáron tarthatják meg.","id":"20200326_Minden_eddiginel_eroseb_Lamborghini_bukkant_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc68d2c-fb54-4457-9c59-a5e710a32714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1e527d-655e-45e4-bd7a-3885de295f4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Minden_eddiginel_eroseb_Lamborghini_bukkant_fel","timestamp":"2020. március. 26. 16:19","title":"Minden eddiginél erősebb Lamborghini bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69ea057-02bd-4151-9b73-57e484326fd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Marija Pejcinovic Buric szerint a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk az Európa Tanács alapvető értékeit. Orbán arra kérte a főtitkárt, hogy tanulmányozza a törvényjavaslat pontos szövegét.","shortLead":"Marija Pejcinovic Buric szerint a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott intézkedéseknek tiszteletben kell...","id":"20200326_Orban_Viktor_levelben_ment_neki_az_Europa_Tanacs_fotitkaranak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69ea057-02bd-4151-9b73-57e484326fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7045fc-fc48-4fef-adac-69c1c2cc72a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Orban_Viktor_levelben_ment_neki_az_Europa_Tanacs_fotitkaranak","timestamp":"2020. március. 26. 08:05","title":"Orbán Viktor levélben ment neki az Európa Tanács főtitkárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]