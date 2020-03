Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Előzetes becslést készített az OTP a hitelmoratórium hatásairól.","shortLead":"Előzetes becslést készített az OTP a hitelmoratórium hatásairól.","id":"20200326_OTP_torlesztesi_moratorium_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2c0eb8-b894-4479-b6f1-7703a8fe4d13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_OTP_torlesztesi_moratorium_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 22:02","title":"OTP: 26 milliárd forint egyszeri veszteséget okozhat a törlesztési moratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus miatt ugyan rontott korábbi előrejelzésén a napokban a hitelminősítő, ám a kijelölt időpontban nem döntött az ország hitelbesorolásáról.","shortLead":"A koronavírus miatt ugyan rontott korábbi előrejelzésén a napokban a hitelminősítő, ám a kijelölt időpontban nem...","id":"20200327_moodys_hitelminosites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b7e5f1-7c2f-4bde-b59b-21390a2374c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_moodys_hitelminosites","timestamp":"2020. március. 27. 22:56","title":"Nem vizsgálta a Moody's Magyarország adósosztályzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosan érinti az új koronavírus járványa Kelet-Európát és a Nyugat-Balkánt is. 