[{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton egy, vasárnap reggel pedig újabb hét teszt eredménye lett pozitív a szentesi kórházban. Egy környékbeli idősotthon lakói fertőződtek meg.","shortLead":"Szombaton egy, vasárnap reggel pedig újabb hét teszt eredménye lett pozitív a szentesi kórházban. Egy környékbeli...","id":"20200329_Koronavirus_Pozitiv_a_tesztje_egy_idosotthon_tobb_lakojanak_is_Csongradban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19f4c1a-0bff-4eaf-9492-43faed5d08a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Koronavirus_Pozitiv_a_tesztje_egy_idosotthon_tobb_lakojanak_is_Csongradban","timestamp":"2020. március. 29. 11:48","title":"Koronavírus: Pozitív a tesztje egy idősotthon több lakójának is Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e561c4d-f1c4-45ca-8449-c97611218688","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Munkahelyet váltani kicsit olyan, mintha útelágazáshoz érnénk. Dönteni kell: jobbra vagy balra induljunk tovább? Ha nem könnyű a döntés, esetleg hosszúra nyúlik a dilemma, vagy más miatt késlekedünk, könnyen sodródhatunk bele egyfajta depresszív spirálba. Lauter Adrienn tanácsadó szakpszichológust kérdeztük a témában, hogy milyen megküzdési stratégiákat ajánl ezekre az esetekre. \r

","shortLead":"Munkahelyet váltani kicsit olyan, mintha útelágazáshoz érnénk. Dönteni kell: jobbra vagy balra induljunk tovább? Ha nem...","id":"remotivextra_20200330_Munkahelyvaltas_depresszio_pszichologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e561c4d-f1c4-45ca-8449-c97611218688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f5e6eb-cf57-4563-91e7-7aaa194e9857","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20200330_Munkahelyvaltas_depresszio_pszichologus","timestamp":"2020. március. 30. 07:30","title":"Munkahelyváltás és depresszió: megszólal a pszichológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének kiindulóhelyén az utóbbi tíz napban csupán egyetlen újabb fertőzöttet regisztráltak - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének...","id":"20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a5f6ec-4a10-457f-b326-187ce331e4fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","timestamp":"2020. március. 29. 12:07","title":"A metró és a busz is jár már Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98799daf-f32c-430d-93a6-b91e6852e09d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tartományi kormányfő szerint a minisztert nagyon aggasztotta, hogyan tud a járvány idején megfelelni az óriási lakossági elvárásoknak.","shortLead":"A tartományi kormányfő szerint a minisztert nagyon aggasztotta, hogyan tud a járvány idején megfelelni az óriási...","id":"20200329_Holtan_talaltak_a_hesseni_penzugyminisztert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98799daf-f32c-430d-93a6-b91e6852e09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ca93d2-c930-4100-b1d5-0684198db204","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Holtan_talaltak_a_hesseni_penzugyminisztert","timestamp":"2020. március. 29. 15:41","title":"Holtan találták a hesseni pénzügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49de65a0-4a17-4513-bf3f-f55258b611e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor pénteki bejelentésének megfelelően hétfőtől minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény működését és az egészségügyi készletek védelmét - közölte a Koronavírus Sajtóközpont.","shortLead":"Orbán Viktor pénteki bejelentésének megfelelően hétfőtől minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény...","id":"20200328_Hetfotol_korhazparancsnokok_segitik_a_korhazak_mukodeset_es_az_egeszsegugyi_keszlet_vedelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49de65a0-4a17-4513-bf3f-f55258b611e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2c74de-9d80-4e52-87ca-2ddc7f866cb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Hetfotol_korhazparancsnokok_segitik_a_korhazak_mukodeset_es_az_egeszsegugyi_keszlet_vedelmet","timestamp":"2020. március. 28. 21:10","title":"Hétfőtől kórházparancsnokok segítik a kórházak működését és az egészségügyi készlet védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak Javier Padilla, spanyol háziorvos. A katasztrofális spanyol adatokhoz azonban nagyban hozzájárulhatott az egészségügy alulfinanszírozottsága is. A doktor arra is figyelmeztetett, hogy náluk a védőfelszerelések hiánya miatt nagyon sok egészségügyi dolgozó fertőződik meg. A lapunknak küldött válaszaival egy időben tudta meg: ő is koronavírusos. ","shortLead":"Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak...","id":"20200328_spanyol_orvos_uzenet_teszt_vedoruha_koronavirus_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9df8c0-8476-496d-aa27-0009d5586c41","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_spanyol_orvos_uzenet_teszt_vedoruha_koronavirus_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 28. 17:00","title":"Egy spanyol orvos üzenete a frontvonalból: teszteljetek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb77bb3f-ea74-4d03-a557-65ce329ca6a7","c_author":"Fülöp Norbert","category":"360","description":"Többféle támogatás segítheti a családok, illetve a gyermekvállalást tervező fiatalok otthonhoz jutását. Aki a számos feltételnek megfelel, a termékek összehangolásával jelentős pénzügyi előnyhöz juthat – írja szakértő szerzőnk.\r

","shortLead":"Többféle támogatás segítheti a családok, illetve a gyermekvállalást tervező fiatalok otthonhoz jutását. Aki a számos...","id":"202013__lakasvasarloknak__allami_penz__elonyok__gyermekaldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb77bb3f-ea74-4d03-a557-65ce329ca6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f407f1f-48b3-443d-b24e-83c3cf0af74e","keywords":null,"link":"/360/202013__lakasvasarloknak__allami_penz__elonyok__gyermekaldas","timestamp":"2020. március. 30. 12:00","title":"Családot tervez lakással? Ha jól kombinál, több pénzt kaphat hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész jól van. ","shortLead":"A színész jól van. ","id":"20200330_A_gyogyult_Tom_Hanks_mar_Los_Angelesbol_jelentkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe71e5ba-5946-4451-a2a4-eec942fe9928","keywords":null,"link":"/elet/20200330_A_gyogyult_Tom_Hanks_mar_Los_Angelesbol_jelentkezett","timestamp":"2020. március. 30. 09:22","title":"A gyógyult Tom Hanks már Los Angelesből jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]