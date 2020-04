Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

hvg.hu: Egyeztettek Önnel erről a törvényjavaslatról, vagy csak a benyújtás után értesült a tartalmáról?

Karácsony Gergely: A parlament honlapján olvastam. Pedig tegnap két miniszterrel és két államtitkárral is beszéltem. És volt ugyebár a miniszterelnök úr ígérete, hogy a főváros dolgában nem döntenek a városvezetés véleménye nélkül. Hát, erről a javaslatról elég markáns véleményem van, de azt nem kérte ki előzetesen senki a kormány részéről.

hvg.hu: A javaslat célja a veszélyhelyzet elleni védekezés összehangolása lehet. Nem látja indokoltnak egy ilyen esetben, hogy minden egy kézben legyen? Ha nem, miért nem?

K. G.: Nem tudom, mi a javaslat célja, de hogy mi lehet a következménye, az sajnos világos: emberéletekbe is kerülhet. Az összehangolt védekezéshez az önkormányzatok segítése, támogatása lenne szükséges, nem pedig a kiiktatásuk a gyors döntéshozatalban. Mi polgármesterek ismerjük az intézményrendszerünket, szociális és egészségügyi ellátórendszerünket, mi tudjuk ezeket gyorsan működtetni. Egy kormányzati kinevezettekből, katonákból, rendőrökből, katasztrófavédelmi tisztekből álló, választói legitimáció nélküli testület erre nem képes. Hogyan is lehetne az? Egyetértek azokkal a lépésekkel, amelyek a járvány megfékezésével kapcsolatos ügyekben azonnali döntési jogot biztosít az eljárni képes választott vezetőknek. De ezen vezetők közé a polgármesterek is beletartoznak.

© Túry Gergely

hvg.hu: Milyen a viszonya a fővárosnak a védelmi bizottsággal, illetve annak vezetőjével, Sára Botond kormánymegbízottal? Eddig milyen volt az együttműködés? Volt olyan döntés, amivel Sára Botond nem értett egyet?

K. G.: Volt néhány szurka-piszka, de sok kapcsolat eddig nem volt. A védelmi bizottságokat az egész országban egy napon hívták össze. Ott segítséget, információkat kértünk, például konkrét listát adtunk, milyen és mennyi védőfelszerelésre van szükség Budapesten. Pár nap múlva kaptunk egy levelet, hogy az igényeket az operatív törzshöz továbbították. Ezért is kezdett a főváros és a kerületek saját forrásból, saját csatornákon védőeszközök beszerzésébe. A kerületi polgármesterek pártállástól függetlenül keményen és határozottak küzdenek a járvánnyal szemben, a lakosok védelméért.

hvg.hu: A törvénymódosítás után értelmezése szerint milyen mozgástere marad főpolgármesterként? Milyen kérdésekben dönthet?

K. G.: Ha átmegy az előterjesztés, de az lassítja a döntéshozatalt, amiről főpolgármesterként dönthetnék, az javaslattá válik, temérdek időt veszítünk, ezzel pedig akár életeket is. A polgármesterek többsége eddig sem élt vissza hatalmával, akik igen, Komlón, Szekszárdon vagy Nagykanizsán, azok történetesen fideszes polgármesterek voltak. Költségvetést szavaztak meg maguknak, ellenfeleik fizetését csökkentették vagy vonták meg, a közgyűlés véleményével szemben kezdtek kinevezésekbe.

© Túry Gergely

hvg.hu: Ez anyagi elvonást is jelenthet?

K. G.: Elvonni nem nagyon van mit, hiszen az önkormányzatok folyamatosan csökkenő bevételekből látják el a folyamatosan növekvő feladataikat. Nem elvonni, támogatni kellene ezt a munkát. Vagy – hogy klasszikust idézzek –, ha segíteni nem tudnak, legalább ne nehezítsék a védekezést.

hvg.hu: A Városligetre vonatkozó szabályokon is változtatnak. A főváros értelmezésében ezt azt jelenti, hogy a Liget-projektet befejezi a kormány?

Sok mindent csomagoltak a salátatörvénybe, fura, hogy ebben a helyzetben mi mindenre van energiája a kormánynak. Igen, arra is, hogy az októberi választói és a közgyűlési akarattal szemben megvédje a városligeti építkezéseket. A miniszterelnök maga mondta el, hogy nem épül olyan Budapesten, amit a budapestiek nem akarnak. És miközben az ország évtizedek óta nem látott gazdasági visszaeséssel néz szembe, arra úgy látszik még most is futná, hogy újabb természetpusztító beruházással pakolják tele a Városligetet.