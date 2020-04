Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","shortLead":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac1e68e-269f-4224-b4b6-57d318ec6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 02. 09:28","title":"Meghalt egy koronavírusos csecsemő Connecticutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aba75c-8ac6-477c-bb4c-747e4a19755b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus elleni küzdelem támogatása érdekében az egyik autómegosztó szolgáltató összefogott az egyik nagy olajcéggel.","shortLead":"A koronavírus elleni küzdelem támogatása érdekében az egyik autómegosztó szolgáltató összefogott az egyik nagy...","id":"20200403_felajanlott_autok_es_ingyen_uzemanyag_az_egeszsegugyieknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84aba75c-8ac6-477c-bb4c-747e4a19755b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e77f1a9-c0a0-4a02-9cc6-e9621e4fe8f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_felajanlott_autok_es_ingyen_uzemanyag_az_egeszsegugyieknek","timestamp":"2020. április. 03. 18:23","title":"Felajánlott autók és ingyen üzemanyag az egészségügyieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európa 229 autógyártó üzemében állt le a termelés lassan két hete. ","shortLead":"Európa 229 autógyártó üzemében állt le a termelés lassan két hete. ","id":"20200403_12_millio_auto_nem_keszult_el_a_jarvany_miatt_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6e7f10-f44d-4ce5-ba63-5c8857cc4827","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_12_millio_auto_nem_keszult_el_a_jarvany_miatt_Europaban","timestamp":"2020. április. 03. 14:05","title":"1,2 millió autó nem készült el a járvány miatt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hirtelen nagyon népszerűvé vált Zoom szoftverről szinte minden napra jut egy aggasztó hír. A fejlesztők ígéretet tettek, most egy darabig nem új funkciókon, hanem a meglévők biztonságossá tételén dolgoznak.","shortLead":"A hirtelen nagyon népszerűvé vált Zoom szoftverről szinte minden napra jut egy aggasztó hír. A fejlesztők ígéretet...","id":"20200402_zoom_biztonsagi_res_videokonferencia_home_office_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9729697e-1ad5-4dd4-a660-917cb2f19204","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_zoom_biztonsagi_res_videokonferencia_home_office_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 12:03","title":"Megnyitotta a Zoomot, hirtelen 995 idegen fotóihoz kapott hozzáférést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a90636-7d22-4a13-9d60-ccc574f4b7cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta az Intel a csúcskategóriás laptopokba szánt processzorait, hogy ellopja a show-t az AMD nemrég bemutatott újdonságai elől.","shortLead":"Bemutatta az Intel a csúcskategóriás laptopokba szánt processzorait, hogy ellopja a show-t az AMD nemrég bemutatott...","id":"20200402_intel_processzor_laptop_intel_comet_lake","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a90636-7d22-4a13-9d60-ccc574f4b7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec2ea82-a213-44a7-93a7-b51b27facde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_intel_processzor_laptop_intel_comet_lake","timestamp":"2020. április. 02. 17:03","title":"5,3 GHz lett, maradhat? Bemutatta az Intel az eddigi legerősebb laptopos processzorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány okozta vészhelyzetben példátlan intézkedésekkel igyekeznek megőrizni az európai kormányok a munkahelyeket: hiteleket és garanciákat nyújtanak, átvállalják a fizetések egy részének finanszírozását. A költségek hatalmasak, de a munkanélküliség elszabadulása még nagyobb gazdasági és társadalmi kárral járna.","shortLead":"A járvány okozta vészhelyzetben példátlan intézkedésekkel igyekeznek megőrizni az európai kormányok a munkahelyeket...","id":"202014__munkahelyek_vedelme__penzpumpa__fizetesatvallalas__mindent_bevetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483df9b4-2d34-407d-9ecf-3c9cc232c6a6","keywords":null,"link":"/360/202014__munkahelyek_vedelme__penzpumpa__fizetesatvallalas__mindent_bevetnek","timestamp":"2020. április. 03. 13:00","title":"Máshol Európában: a cég leáll, de az állam beszáll a bérek kifizetésébe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tudja, jön a húsvét, sokan útra kelnének az országban. A kijárási korlátozások jelenleg szombatig érvényesek, de lehet, hogy meg kell hosszabbítania Orbánnak, ha a “kényszer ráviszi”. Bejelentette azt is, hogy félmillió forint pluszjuttatást kapnak az egészségügyi dolgozók idén.","shortLead":"Tudja, jön a húsvét, sokan útra kelnének az országban. A kijárási korlátozások jelenleg szombatig érvényesek, de lehet...","id":"20200403_Szerdan_dont_Orban_a_kijarasi_korlatozasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9a2214-bbec-4698-b29e-ca6ca6b8a2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_Szerdan_dont_Orban_a_kijarasi_korlatozasrol","timestamp":"2020. április. 03. 07:42","title":"Szerdán dönt Orbán a kijárási korlátozásról, félmilliós támogatást kapnak az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 33 éves John Swaller a hűtőpultra többször rá is lehelt egy boltban a Missouri keleti részén fekvő Cuba nevű városkában.","shortLead":"A 33 éves John Swaller a hűtőpultra többször rá is lehelt egy boltban a Missouri keleti részén fekvő Cuba nevű...","id":"20200402_Terrorizmus_gyanujaval_vadat_emeltek_egy_amerikai_ferfi_ellen_mert_rakohogott_masokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60f0bb7-e457-47ce-817b-3ca7e5a7984a","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_Terrorizmus_gyanujaval_vadat_emeltek_egy_amerikai_ferfi_ellen_mert_rakohogott_masokra","timestamp":"2020. április. 02. 05:41","title":"Terrorizmus gyanújával vádat emeltek egy amerikai férfi ellen, mert ráköhögött másokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]