[{"available":true,"c_guid":"397da295-aa53-4424-bbd4-225fcf9c83e6","c_author":"","category":"itthon","description":"Andréka Péternek csak enyhe tünetei vannak, ezért otthoni karanténba vonult. ","shortLead":"Andréka Péternek csak enyhe tünetei vannak, ezért otthoni karanténba vonult. ","id":"20200405_Pozitiv_lett_a_koronavirus_tesztje_a_kardiologiai_intezet_foigazgatojanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=397da295-aa53-4424-bbd4-225fcf9c83e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec21dc72-139f-46a0-8bf2-e9fe128d31ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Pozitiv_lett_a_koronavirus_tesztje_a_kardiologiai_intezet_foigazgatojanak","timestamp":"2020. április. 05. 15:38","title":"Pozitív lett a koronavírus tesztje a kardiológiai intézet főigazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dee6d88-75c0-4f0a-bbed-cb4bbfcf7c07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen Juke garantáltan ritkán jön szembe az utakon, ennek megfelelően a sok száz lóerős japán kompaktnak alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Ilyen Juke garantáltan ritkán jön szembe az utakon, ennek megfelelően a sok száz lóerős japán kompaktnak alaposan meg...","id":"20200404_240_millio_forintot_kernek_ezert_a_kis_nissan_divatterepjaroert_juke_r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dee6d88-75c0-4f0a-bbed-cb4bbfcf7c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d34566e-cd3e-4eb2-9b43-38fe2aaa0fd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200404_240_millio_forintot_kernek_ezert_a_kis_nissan_divatterepjaroert_juke_r","timestamp":"2020. április. 04. 06:41","title":"240 millió forintot kérnek ezért a kis Nissan divatterepjáróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További 14 nem hozta a címkén igazolt eredményeket.","shortLead":"További 14 nem hozta a címkén igazolt eredményeket.","id":"20200404_Bevizsgaltak_a_kezfertotlenitoket_ketto_teljesen_hatastalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff924fee-37e4-4aad-9e63-34f388394dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Bevizsgaltak_a_kezfertotlenitoket_ketto_teljesen_hatastalan","timestamp":"2020. április. 04. 08:44","title":"Bevizsgálták a kézfertőtlenítőket, kettő teljesen hatástalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71b9cf0-81ed-4dd0-9443-12f23e0c981e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta 34 koronavírusos ember halt meg.","shortLead":"A járvány kezdete óta 34 koronavírusos ember halt meg.","id":"20200405_55_uj_koronavirusos_beteg_van_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71b9cf0-81ed-4dd0-9443-12f23e0c981e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5ae0aa-2b57-4821-b56c-71e6c5bf6998","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_55_uj_koronavirusos_beteg_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 05. 07:21","title":"Két idős koronavírusos beteg elhunyt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1440f6-dc46-45de-b30b-9947e482fded","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Kicsit sárgább és sokkal csendesebb, mint egy benzinmotoros Mini, de az élmény ugyanaz, sőt. A britek első, tisztán elektromos meghajtású autója igazán fontos modell, mert kijelöli a Mini márka jövőjét az elkövetkezendő évekre.","shortLead":"Kicsit sárgább és sokkal csendesebb, mint egy benzinmotoros Mini, de az élmény ugyanaz, sőt. A britek első, tisztán...","id":"20200313_Kiprobaltuk_az_elso_elektromos_Minit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea1440f6-dc46-45de-b30b-9947e482fded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf214532-6a20-4fd8-a799-a271bf7ad4fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_Kiprobaltuk_az_elso_elektromos_Minit","timestamp":"2020. április. 04. 10:40","title":"Jól áll a Mininek a villany? Kipróbáltuk az első elektromos autójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök bejelentette, ellenzi, hogy hazájának polgárai mezőgazdasági idénymunkára utazzanak Nyugat-Európába a koronavírus-járvány idején. ","shortLead":"Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök bejelentette, ellenzi, hogy hazájának polgárai mezőgazdasági idénymunkára...","id":"20200404_Bulgaria_nem_engedne_kulfoldre_mezogazdasagi_idenymunkasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47261f77-bfa0-47c5-a119-f03ade64a64a","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Bulgaria_nem_engedne_kulfoldre_mezogazdasagi_idenymunkasait","timestamp":"2020. április. 04. 18:08","title":"Bulgária nem engedné külföldre mezőgazdasági idénymunkásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bd6201-51d7-45dd-b224-663932a6d0fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint a kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges költségeket és a lehető leghamarabb újra lehessen indítani a gazdaságot.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni...","id":"20200405_Gulyas_elegendoek_a_kormany_intezkedesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17bd6201-51d7-45dd-b224-663932a6d0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490639e2-48ed-4b12-803e-9f202f63b2fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Gulyas_elegendoek_a_kormany_intezkedesei","timestamp":"2020. április. 05. 08:13","title":"Gulyás: Elegendőek a kormány intézkedései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895d48f3-740a-4c7d-83e9-207a481eff3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data szakértői többek között egy föld-levegő rakétarendszer felhasználói kézikönyvét is megtalálták a német hadsereg által leselejtezett notebookon, melyet az eBayen vásároltak meg.","shortLead":"A G Data szakértői többek között egy föld-levegő rakétarendszer felhasználói kézikönyvét is megtalálták a német...","id":"20200404_gdata_leselejtezett_laptop_bizalmas_adatok_adattorles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=895d48f3-740a-4c7d-83e9-207a481eff3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52849d40-ddc8-4189-a9db-874187c3f2aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200404_gdata_leselejtezett_laptop_bizalmas_adatok_adattorles","timestamp":"2020. április. 04. 08:03","title":"Bizalmas katonai adatokat találtak egy 30 ezer forintért megvásárolt leselejtezett számítógépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]