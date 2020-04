Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"156ac509-a14f-4470-b858-2b99c8fee94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szakszervezet mindössze a hosszú hétvégét kapta a törvénymódosító javaslat véleményezésére. ","shortLead":"A szakszervezet mindössze a hosszú hétvégét kapta a törvénymódosító javaslat véleményezésére. ","id":"20200411_Elvennek_a_kulturalis_dolgozok_kozalkalmazotti_statuszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=156ac509-a14f-4470-b858-2b99c8fee94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeba7f10-b051-40a4-ba47-48f9b636b67e","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Elvennek_a_kulturalis_dolgozok_kozalkalmazotti_statuszat","timestamp":"2020. április. 11. 12:18","title":"Elvennék a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt állítja egy új kutatás. Ha igaz, az Orbánnak is rossz hír, a miniszterelnök korábban ugyanis arról beszélt: külön csoporttal figyelteti a szomszéd országot, mert kíváncsi, mi jött be és mi nem.","shortLead":"Ezt állítja egy új kutatás. Ha igaz, az Orbánnak is rossz hír, a miniszterelnök korábban ugyanis arról beszélt: külön...","id":"20200410_ausztria_fertozott_jarvany_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cb1772-e7df-4e5f-a36e-ff41312cbf03","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_ausztria_fertozott_jarvany_felmeres","timestamp":"2020. április. 10. 20:29","title":"Kétszer annyi fertőzött lehet Ausztriában, mint ahányat regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deb0aa8-1759-4e71-8eef-22152787a288","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Volt olyan évfolyam, amelynek egyszerűen eltörölték az érettségijét. Volt olyan, amelyik nem kapott osztályzatot a vizsgára és csak két kötelező tárgyat írtak neki elő. Olyan is volt, amelyiknek az év végi matekjegye került be az érettségi bizonyítványába. Az atipikus érettségik 2020-ban új elemmel gazdagodnak: ezúttal nem csalás, nem politika, hanem a vírus ír történelmet. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár bejelentése szerint csak írásbeli tesztek lennének, a kormány jövő héten dönt.\r

\r

","shortLead":"Volt olyan évfolyam, amelynek egyszerűen eltörölték az érettségijét. Volt olyan, amelyik nem kapott osztályzatot...","id":"20200410_erettsegi_botrany_tortenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6deb0aa8-1759-4e71-8eef-22152787a288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb552f3-d372-4302-80c2-e5d403bdb3a9","keywords":null,"link":"/elet/20200410_erettsegi_botrany_tortenet","timestamp":"2020. április. 10. 07:00","title":"Megszüntetett vizsga, eltörölt tantárgyak – nem csak vírus formálta át az érettségiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa a nagycsütörtök este a teljesen üres Szent Péter-bazilikában misézett.","shortLead":"Ferenc pápa a nagycsütörtök este a teljesen üres Szent Péter-bazilikában misézett.","id":"20200409_ferenc_papa_papok_orvosok_koronavirus_husvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25629615-e086-4d07-aacf-8aaa8da2c9bf","keywords":null,"link":"/elet/20200409_ferenc_papa_papok_orvosok_koronavirus_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 21:41","title":"A pápa szerint szentek a járványbetegeket segítő orvosok és papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők azt közölték: már dolgoznak a lehetséges új időponton.","shortLead":"A szervezők azt közölték: már dolgoznak a lehetséges új időponton.","id":"20200410_Elmarad_a_Pearl_Jam_budapesti_koncertje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2b0d0-1e23-4449-8eaa-29b7f76e26f8","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_Elmarad_a_Pearl_Jam_budapesti_koncertje","timestamp":"2020. április. 10. 16:21","title":"Elmarad a Pearl Jam budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d692b690-3ab6-4e43-bc74-642de3a7d443","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200411_Kulonos_meglepetessel_keszult_a_Katona_a_Kolteszet_napjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d692b690-3ab6-4e43-bc74-642de3a7d443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9e1768-830d-44b4-931a-dc25c186b03e","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Kulonos_meglepetessel_keszult_a_Katona_a_Kolteszet_napjara","timestamp":"2020. április. 11. 11:33","title":"Különös meglepetéssel készült a Katona a Költészet napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ca020b-352a-42b5-88ae-e1b5e37113cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A háromdimenziós hatást keltő egyedi gyalogos átkelőhelyet az autósok vélhetően jobban látják majd.","shortLead":"A háromdimenziós hatást keltő egyedi gyalogos átkelőhelyet az autósok vélhetően jobban látják majd.","id":"20200410_3dzebrat_keszitettek_dorogon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99ca020b-352a-42b5-88ae-e1b5e37113cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2e8ef8-2260-4c16-8140-0ea416076d19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200410_3dzebrat_keszitettek_dorogon","timestamp":"2020. április. 10. 16:54","title":"Nem lehet nem észrevenni: 3D-zebrát készítettek Dorogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A becsült leütési ár sokszorosáért keltek el Beatles-relikviák egy online árverésen, amelyet a legendás együttes feloszlásának 50. évfordulójához időzítve tartottak az Egyesült Államokban.\r

\r

","shortLead":"A becsült leütési ár sokszorosáért keltek el Beatles-relikviák egy online árverésen, amelyet a legendás együttes...","id":"20200411_Valaki_megvette_a_Hey_Jude_eredeti_keziratat_nem_volt_olcso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b345b5a-bf88-4041-9bd7-e6139d76ea02","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Valaki_megvette_a_Hey_Jude_eredeti_keziratat_nem_volt_olcso","timestamp":"2020. április. 11. 16:52","title":"Valaki megvette a Hey Jude eredeti kéziratát, nem volt olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]