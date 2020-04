Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy szombattól újabb egy hétig meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat, a polgármesterek pedig – ahogy húsvétkor – most hétvégén is hozhatnak helyben szigorító intézkedéseket. Több megyei jogú város, illetve turisztikailag kiemelt település polgármestere is jelezte, hogy él a lehetőséggel a járványveszély miatt.

Visegrádot szombat 8 órától vasárnap 24 óráig lezárják és a közterületi tartózkodást megtiltják. Zebegényt szombat 6 órától vasárnap 24 óráig zárják le, itt is tilos lesz közterületen tartózkodni. A mostani határozat annyiban tér el a húsvétitól, hogy kiskorú gyermek esetén nem érinti a szülői kapcsolattartást.

Szentendre belvárosa ezen a hétvégén is zárva lesz az autós turisták és a kerékpárosok előtt. A belvárosba a nem szentendreiek nem hajthatnak be gépkocsival és nem használhatják az Eurovelo 6 kerékpárút szentendrei, Duna-parti szakaszát sem, a 11-es út kerékpáros nyomvonalán kerülhetik ki a forgalomkorlátozás alá eső övezetet. A hétvégén "Kisoroszi teljes közigazgatási területén tilos a szabadidős tevékenység minden formája", és teljes parkolási tilalom érvényes.

Péterffy Attila, Pécs polgármestere arról számolt be, hogy a húsvéti hétvégén elrendelt korlátozások tapasztalatai alapján és a hatóságokkal való egyeztetést követően most négy népszerű kirándulóhelyet zárnak le: a Tüskésréti szabadidőparkot, a Mandulás játszóteret, a Malomvölgyi szabadidőparkot és a Tettye parkot, illetve a parkolóikat. A horgászok előtt viszont nyitva fog állni a Malomvölgyi-tó és Kökényi-tó.

Hétfőtől a piaci árusok csak védőmaszk viselése mellett kínálhatják portékáikat; aki ilyennel nem rendelkezik, a piacfelügyelettől kaphat, szerdától viszont már szankcionálják a rendelkezést megszegőket.

Megint lezárják hétvégére a Margit-szigetet és a Római-partot További korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében az önkormányzatok országszerte, így a Balaton-parti városokban is. A Velencei-tó, a Dunakanyar és a Tisza-tó települései is azt kérik, hogy a húsvéti hosszú hétvégén mindenki maradjon otthon.

Miskolcon a turistaforgalomban és a hétvégéken gyakran használt parkolókat ismét lezárják. A polgármesteri hivatal arról tájékoztatott, hogy a korlátozás betartását az önkormányzati rendészek és a rendőrség ez alkalommal is szigorúan ellenőrzi majd.

Győrben Dézsi Csaba András, a COVID-19 betegségből frissen felgyógyult polgármester arról számolt be a város honlapján, hogy a hétvégén a dohányboltok 8 és 12 óra között tarthatnak nyitva. A húsvéti hétvégével ellentétben tereket most nem zár le az önkormányzat, de a közterületeken csak a folyamatos áthaladás megengedett, a két méter távolságot tartani kell, és tilos a csoportosulás. A játszótereken tartózkodni, valamint a padokat és az utcabútorokat használni tilos. Az egyéni sportolás engedélyezett, de a csapatsportokat már tiltják.

Mindezeket rendelet szabályozza, amiből az is kiderül, hogy boltba, piacra csak maszkkal lehet bemenni, akinek nincs, annak el kell takarnia valamilyen textillel a száját és az orrát.

Debrecenben a nagyerdei parkerdő és az Ötholdas pagony játszótér továbbra is zárva marad az önkormányzat közleménye szerint. Azt írják, nyitásra csak akkor van esély, ha a járványügyi helyzetben jelentős mértékű javulás következik be.

Sopronban péntek éjféltől szombat reggel hat óráig, szombaton este nyolc órától vasárnap reggel hat óráig és vasárnap este nyolc órától éjfélig a 18 év alattiak nem tartózkodhatnak közterületen.

Veszprémben szombat-vasárnap tilos a kirándulóhelyeket és a játszótereket látogatni, s csak áthaladás céljából lehet közterületen tartózkodni.

Szolnokon szombaton 0 órától vasárnap 24 óráig kizárólag maszkkal vagy a szájat, orrot takaró kendővel lehet belépni az üzletekbe. Vasárnap 24 óráig háromnál több ember csoportosulása tilos közterületeken.

Szombathelyen ismét csak gyalogosan vagy kerékpárral lesz megközelíthető a Csónakázó-tó, az Emlékmű-domb, a Sportliget és a parkerdő. A főtéren és a parkokban kötelező lesz a maszkviselés, 18 éves kor alattiak pedig este nyolc és reggel hat óra között nem mehetnek közterületre.

Székesfehérváron a Cser-Palkovics András polgármester arról döntött, hogy a hétvégén a közterületeken és közparkokban tartózkodni, illetve a lakhelyet és tartózkodási helyet elhagyni csak alapos indokkal lehet, valamint mindenfajta csoportosulást kötelezően kerülni kell. Utcára csak védőmaszkban, vagy más az orr és a száj eltakarására alkalmas textillel lehet lépni. A 18 év alattiak 20 órától reggel 6 óráig nem is tartózkodhatnak az utcákon. Háziállatot sétáltatni kizárólag a lakóhely, tartózkodási hely vagy magánlakás bejáratától számított 1000 méteres körzeten belül lehet.

Egerben péntek éjféltől hétfő hajnalig újra lezárják a tömeges szabadidős tevékenységek elől a belváros és a település turisztikailag leglátogatottabb közterületeit, parkolóit.

Velencén a parkolási korlátozások a veszélyhelyzet végéig érvényben maradnak.

Gyöngyös ismét lezárja a Mátra összes parkolóját, így Mátrafüreden, Mátraházán és a Kékestetőn is. Emellett a hétvégén újra kötelező a maszk- és kesztyűviselés.

Tatán a hétvégén nem látogatható az Angolkert, az Öreg-tó partja és a Réti 8-as tó, a tatai vár és az Esterházy-kastély környéke.

A Balatoni Szövetség közlése szerint a balatoni települések nagy részén maradnak az eddigi lezárások, amelyek többnyire strandokat, parkolókat, kilátókat, mólókat, parti sétányokat, kikötőket érintettek. Badacsonytomajt lezárják. A településről már húsvétkor is visszafordították az oda autózókat, még a nyaralótulajdonosok sem hajthattak be. Ezen a hétvégén sem érdemes próbálkozni, a polgármester kitart a szigor mellett. A faluba vezető 71-es útról elágazó, a faluba vezető közutat korlátozzák. Az nem derül ki a rendeletből, hogyan, és kikre vonatkoztatva, milyen módon fogják a belépést korlátozni, ezért megkerestük a polgármestert, hogy ezen a hétvégén mire számíthatnak a Badacsonytomajra utazók. Révfülöpön is szigorítanak: a településre csak a helyi lakcímkártyával rendelkezők hajthatnak be.

A Tisza-tó fővárosának tartott Tiszafüreden szigorúbb korlátozásokat léptetnek életbe, mint a húsvéti hétvégén. Ujvári Imre polgármester a Facebookon azt közölte, hogy lezárják a várost az idegenek elől.

Oroszlányban az utóbbi években népszerűvé vált Lebegő-tóhoz nem lehet kirándulni, de a horgászegyesületek tagjait oda is beengedik, kizárólag ők tartózkodhatnak a tóra épített faházakban.

Nagykovácsiban is újra elrendelték a húsvétihoz hasonló bezárkózást. A polgármester azt írta, akinek háza van a településen, vagy segítségre szoruló rokonához érkezik, akkor beengedik.