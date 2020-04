Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6660f18-33d2-4ce9-9045-fceb53d57013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TEDxBudapestSalon ingyenesen megnézhető online előadásában osztja meg közösségi platformokkal kapcsolatos tapasztalatait és tanácsait Steiner Kristóf.","shortLead":"A TEDxBudapestSalon ingyenesen megnézhető online előadásában osztja meg közösségi platformokkal kapcsolatos...","id":"20200427_tedxbudapestsalon_steiner_kristof_ingyenes_online_eloadas_kozossegi_media_hitelesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6660f18-33d2-4ce9-9045-fceb53d57013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc3b8f7-c0d9-4db3-bec5-3805612d0e73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_tedxbudapestsalon_steiner_kristof_ingyenes_online_eloadas_kozossegi_media_hitelesseg","timestamp":"2020. április. 27. 19:33","title":"Steiner Kristóf: Hogyan maradjunk hitelesek a Facebokon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem csak nekik: boltba menni, taxiba ülni is csak eltakart arccal lehet.\r

","shortLead":"De nem csak nekik: boltba menni, taxiba ülni is csak eltakart arccal lehet.\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_budapest_tomegkozlekedes_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0775f911-8e18-4c3a-a700-c4a620499484","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_budapest_tomegkozlekedes_vasarlas","timestamp":"2020. április. 27. 05:24","title":"Mától maszkot kell viselniük a tömegközlekedőknek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 20 év legnagyobb fejlődésén megy át hamarosan a wifi, aminek köszönhetően több eszközzel és sokkal gyorsabban tudunk majd internetezni.","shortLead":"Az elmúlt 20 év legnagyobb fejlődésén megy át hamarosan a wifi, aminek köszönhetően több eszközzel és sokkal gyorsabban...","id":"20200427_wifi_6e_6_ghz_es_wifi_router_gyors_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5673faa-c7af-48be-b619-d675360c5c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_wifi_6e_6_ghz_es_wifi_router_gyors_internet","timestamp":"2020. április. 27. 08:03","title":"Ha villámgyors wifit szeretne otthonra, ezt a feliratot kell majd keresnie a dobozokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dd1e72-8892-477f-bb56-65d01f8138bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több esetben a rendőrség nyomoz.","shortLead":"Több esetben a rendőrség nyomoz.","id":"20200428_ragadozo_madar_mergezes_csaletek_rendorseg_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09dd1e72-8892-477f-bb56-65d01f8138bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e0409a-8b35-4856-b4c0-db6e41a7785e","keywords":null,"link":"/elet/20200428_ragadozo_madar_mergezes_csaletek_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. április. 28. 13:18","title":"Egyre bátrabban mérgezik a ragadozó madarakat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták azt követelik, hogy a raktárakban felhalmozott védőeszközöket kapják meg az egészségügyi dolgozók, a DK pedig tényszerű tájékoztatásra kéri az operatív törzset.","shortLead":"A szocialisták azt követelik, hogy a raktárakban felhalmozott védőeszközöket kapják meg az egészségügyi dolgozók, a DK...","id":"20200427_dk_mszp_muller_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf73c397-d72c-4909-84e4-cc682da525e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_dk_mszp_muller_operativ_torzs","timestamp":"2020. április. 27. 13:19","title":"A 41 éves elhunyt egészségügyi dolgozó miatt támadja Müller Cecíliát a DK és az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f03bcb-fe58-4b98-9174-a57d6fc313a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Védőfelszerelésük még mindig alig van, és tesztelni is csak múlt héten kezdték őket, nyilatkozta egy tüdőgyógyász.","shortLead":"Védőfelszerelésük még mindig alig van, és tesztelni is csak múlt héten kezdték őket, nyilatkozta egy tüdőgyógyász.","id":"20200427_koronavirus_orvos_megelhetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10f03bcb-fe58-4b98-9174-a57d6fc313a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed68d7ea-7b21-4abe-b096-d104b63c8146","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_orvos_megelhetes","timestamp":"2020. április. 27. 08:31","title":"Fizetésük felét is elveszíthették a koronavírusos betegeket gyógyító orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096429fb-8a7c-4044-b734-04ae55a4791d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bent ülőknek semmi baja sem lehet, ha 10 méterről 7,62 milliméteres golyók záporoznak feléjük.","shortLead":"A bent ülőknek semmi baja sem lehet, ha 10 méterről 7,62 milliméteres golyók záporoznak feléjük.","id":"20200427_golyoallo_es_hatalmas_lett_ez_a_range_rover_klassen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=096429fb-8a7c-4044-b734-04ae55a4791d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2067d6c-edf8-4d12-92e2-79f676ecafb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_golyoallo_es_hatalmas_lett_ez_a_range_rover_klassen","timestamp":"2020. április. 27. 11:21","title":"Golyóálló és hatalmas lett ez a Range Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a50a82-5f91-43bd-a7bc-801d70f7e17b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másfél évtizede volt, hogy az 1001 lóerős Veyronnal először száguldottak 400 km/h feletti tempóval. ","shortLead":"Másfél évtizede volt, hogy az 1001 lóerős Veyronnal először száguldottak 400 km/h feletti tempóval. ","id":"20200428_mar_15_eve_hogy_a_bugatti_atlepte_a_400_kmht_veyron_chiron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52a50a82-5f91-43bd-a7bc-801d70f7e17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a7441-8fcb-47ff-ae65-93a44b630caa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_mar_15_eve_hogy_a_bugatti_atlepte_a_400_kmht_veyron_chiron","timestamp":"2020. április. 28. 11:21","title":"Már 15 éve, hogy a Bugatti átlépte a 400 km/h-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]