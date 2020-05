Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyarok kezdik megismerni, mit várnak tőlük, mi az etikettje az otthoni munkának. Még nem tartunk ott, mint a nyugat-európaiak, de elindultunk arrafelé.","shortLead":"A magyarok kezdik megismerni, mit várnak tőlük, mi az etikettje az otthoni munkának. Még nem tartunk ott, mint...","id":"202018__tavmunka__chatelo_magyarok__etikett__oltozz_fel_jol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f3ae4-1240-4bd0-b352-949e9ebb618a","keywords":null,"link":"/360/202018__tavmunka__chatelo_magyarok__etikett__oltozz_fel_jol","timestamp":"2020. május. 03. 15:00","title":"Idehaza még bizalmatlanság lengi be a távmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Viszont 6 találatos szelvény nem volt.","shortLead":"Viszont 6 találatos szelvény nem volt.","id":"20200503_hatos_lotto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73ce61d-6c23-480e-bf59-1064d724de21","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_hatos_lotto","timestamp":"2020. május. 03. 16:59","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson velünk.","shortLead":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson...","id":"20200503_koronavirus_majus_3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add5fd6-2a96-413f-908d-6b3bb81915da","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_koronavirus_majus_3","timestamp":"2020. május. 03. 08:20","title":"Háromezerhez közelít a magyar fertőzöttek száma, 3,5 millió beteg a világban - vírushírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Történelemből és magyarból magától értetődő, de akár matekvizsgán is előjöhet olyan kérdés, ami kapcsolódik a járványhoz. Az Eduline összegyűjtötte, milyen járványos témák közül válogathattak az érettségi kérdéssor összeállítói.\r

","shortLead":"Történelemből és magyarból magától értetődő, de akár matekvizsgán is előjöhet olyan kérdés, ami kapcsolódik...","id":"20200503_Milyen_jarvanyos_kerdesek_lehetnek_az_erettsegin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdf247d-14be-4795-a942-86e5a69c4fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Milyen_jarvanyos_kerdesek_lehetnek_az_erettsegin","timestamp":"2020. május. 03. 13:24","title":"Milyen járványos kérdések lehetnek az érettségin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Libérationnak vannak kétségei, hogy a magyar kormány a válság közepén valóban annyira ura-e a helyzetnek, mint ahogyan azt a központi propaganda állítja, ezért ésszerű volt-e mára tenni az érettségi kezdetét.","shortLead":"A Libérationnak vannak kétségei, hogy a magyar kormány a válság közepén valóban annyira ura-e a helyzetnek, mint...","id":"20200504_A_magyar_erettsegi_megtartasara_csodalkozik_ra_egy_francia_lap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31daa48f-11c5-4dea-bf07-2817691046af","keywords":null,"link":"/360/20200504_A_magyar_erettsegi_megtartasara_csodalkozik_ra_egy_francia_lap","timestamp":"2020. május. 04. 07:30","title":"A magyar érettségi megtartására csodálkozik rá egy francia lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen a vállalkozás, akkor visszakozik, mondta Nagy Andor a Wiener Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen...","id":"20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc790f5-46eb-4759-8acc-0824e9c9e251","keywords":null,"link":"/360/20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","timestamp":"2020. május. 03. 07:30","title":"Orbán nem lépi át a vörös vonalakat - a bécsi magyar nagykövet az illiberalizmust magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 61 énekesnő szerint jó lépés lehet, ha mostantól elhagyja önkéntes karanténját.","shortLead":"A 61 énekesnő szerint jó lépés lehet, ha mostantól elhagyja önkéntes karanténját.","id":"20200502_Madonnanak_kiderult_hogy_antiteste_van_szoval_jo_nagy_levegot_vesz_innentol_kezdve_a_koronavirusos_levegobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8743b3ee-f033-4fbc-a4c4-103b516b05b5","keywords":null,"link":"/elet/20200502_Madonnanak_kiderult_hogy_antiteste_van_szoval_jo_nagy_levegot_vesz_innentol_kezdve_a_koronavirusos_levegobol","timestamp":"2020. május. 02. 16:06","title":"Madonna azt állítja, átesett a betegségen, ezért jó nagyot szippant a koronavírusos levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f56cc91-8a48-47c5-b3d8-a0dca6fddce6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200503_koronavirus_uj_tunetek_telekom_0_ft_ekonyvek_letoltese_ingyen_upc_leallas_oka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f56cc91-8a48-47c5-b3d8-a0dca6fddce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd37f44f-aa42-4f85-98ba-27626b60b1b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_koronavirus_uj_tunetek_telekom_0_ft_ekonyvek_letoltese_ingyen_upc_leallas_oka","timestamp":"2020. május. 03. 12:03","title":"Ez történt: találtak hat új tünetet, ami koronavírus-fertőzésre utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]