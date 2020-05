Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cac22c6-211e-440f-a515-8fc4ffe780b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Spanyolországban 179-en veszítették életüket az új koronavírus okozta fertőzés következtében az elmúlt 24 órában, amellyel három nap után újból kétszáz alá csökkent a halálozás. ","shortLead":"Spanyolországban 179-en veszítették életüket az új koronavírus okozta fertőzés következtében az elmúlt 24 órában...","id":"20200509_Spanyolorszagban_ismet_ketszaz_alatt_a_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cac22c6-211e-440f-a515-8fc4ffe780b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4364332-fa76-4a72-a2d9-1d11af3cf0b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Spanyolorszagban_ismet_ketszaz_alatt_a_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. május. 09. 16:13","title":"Spanyolországban ismét kétszáz alatt a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a6126e-95a9-4e34-8b06-d4b8e3049f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó ütközött össze szombaton este a XVIII. kerületi Nagykőrösi út és a Szentlőrinci út kereszteződésében.\r

\r

","shortLead":"Két autó ütközött össze szombaton este a XVIII. kerületi Nagykőrösi út és a Szentlőrinci út kereszteződésében.\r

\r

","id":"20200509_A_tuzoltok_szabaditottak_ki_a_beszorult_sofort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a6126e-95a9-4e34-8b06-d4b8e3049f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e00297-5046-4ae5-a900-2fc52b98f261","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_A_tuzoltok_szabaditottak_ki_a_beszorult_sofort","timestamp":"2020. május. 09. 20:27","title":"A tűzoltók szabadították ki a beszorult sofőrt a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e245cddc-e974-4845-8d46-bf19ce44cc73","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dzsúdószövetség nem javasolja a beltéri edzéseket.","shortLead":"A dzsúdószövetség nem javasolja a beltéri edzéseket.","id":"20200509_Ha_dzsudozna_inkabb_szabadteren_tegye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e245cddc-e974-4845-8d46-bf19ce44cc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545a2b63-2fe4-4eab-99d5-ba0c1b1e8234","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Ha_dzsudozna_inkabb_szabadteren_tegye","timestamp":"2020. május. 09. 13:39","title":"Ha dzsúdózna, inkább szabadtéren tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ccbe8d-3b7a-4d9e-a775-4ea1a7ecbd54","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz, Franciaországból érkező migránst tartóztattak fel a brit hatóságok az elmúlt napokban a La Manche-csatorna nagy-britanniai oldalán - jelentette a brit média szombaton.","shortLead":"Több mint kétszáz, Franciaországból érkező migránst tartóztattak fel a brit hatóságok az elmúlt napokban a La...","id":"20200509_Ismet_sokan_probaltak_NagyBritanniaba_jutni_a_La_Manchecsatornan_keresztul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84ccbe8d-3b7a-4d9e-a775-4ea1a7ecbd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f4828d-3e04-4536-bcdc-87da95d667cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Ismet_sokan_probaltak_NagyBritanniaba_jutni_a_La_Manchecsatornan_keresztul","timestamp":"2020. május. 09. 19:19","title":"Ismét sokan próbáltak Nagy-Britanniába jutni a La Manche-csatornán keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint kellenek a fővárosi fertőzöttségi adatok, hogy megtervezhessék Budapest újranyitását.","shortLead":"A főpolgármester szerint kellenek a fővárosi fertőzöttségi adatok, hogy megtervezhessék Budapest újranyitását.","id":"20200509_Karacsony_Gergely_A_budapestieknek_jar_a_magyarazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209b4816-3cb7-4ade-bcea-cf5a9c15b767","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Karacsony_Gergely_A_budapestieknek_jar_a_magyarazat","timestamp":"2020. május. 09. 14:32","title":"Karácsony Gergely: A budapestieknek jár a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbf7061-9a33-4881-b861-3b9f809ff049","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nemcsak elvették a pénzt a nőktől, de bántalmazták is őket.","shortLead":"Nemcsak elvették a pénzt a nőktől, de bántalmazták is őket.","id":"20200509_Nemetorszagban_noket_futtato_magyar_bandat_szamolt_fel_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf7061-9a33-4881-b861-3b9f809ff049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb90f77-7530-46b0-87cc-b5a19ebb99ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Nemetorszagban_noket_futtato_magyar_bandat_szamolt_fel_a_rendorseg","timestamp":"2020. május. 09. 08:30","title":"Németországban nőket futtató magyar bandát számolt fel a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Belső ellentétek feszítik a húsz éve hatalmon lévő Vlagyimir Putyin nevével fémjelzett orosz elitet, s miközben a koronavírus-járvány közepette az államfő a szokásosnál kevésbé aktív, népszerűsége igencsak olvadóban van. S míg 2014-ben a Krím elfoglalásával az egykori KGB-ügynök maga mögé állította a nemzetet, most nem látszik, mi lehet az „új Krím”.","shortLead":"Belső ellentétek feszítik a húsz éve hatalmon lévő Vlagyimir Putyin nevével fémjelzett orosz elitet, s miközben...","id":"20200510_Ember_tervez_a_valsag_vegez__repedezik_Putyin_rezsimje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ef43d5-8663-4496-9d88-600063a9ef03","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Ember_tervez_a_valsag_vegez__repedezik_Putyin_rezsimje","timestamp":"2020. május. 10. 13:30","title":"Ember tervez, a válság végez – repedezik Putyin rezsimje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák vasút újraindítja a határhoz közeli regionális közlekedést.","shortLead":"Az osztrák vasút újraindítja a határhoz közeli regionális közlekedést.","id":"20200510_gyor_becs_vonat_obb_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65014d92-6dd9-494b-95e3-9db9f90c0db8","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_gyor_becs_vonat_obb_mav","timestamp":"2020. május. 10. 13:40","title":"Hétfőtől újra járnak a vonatok Győr és Bécs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]