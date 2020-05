Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi Fidesz tiltakozik, amiért a Városházára költözhetnének be a veszélyhelyzet idejére, azok a hajléktalanok, akik vállalják, hogy a járvány alatt nem hagyják el az épületet.","shortLead":"A belvárosi Fidesz tiltakozik, amiért a Városházára költözhetnének be a veszélyhelyzet idejére, azok a hajléktalanok...","id":"20200510_fidesz_belvaros_budapest_hajlektalan_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ca3021-dc8c-42c3-a3b1-e86c44f1d106","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_fidesz_belvaros_budapest_hajlektalan_karanten","timestamp":"2020. május. 10. 10:11","title":"Aláírásokat gyűjt a Fidesz a belvárosi hajléktalankarantén ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea73b29-a732-435b-8284-8e073e29dabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_Uj_maszkban_pozol_Orban_Viktor_a_mentok_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea73b29-a732-435b-8284-8e073e29dabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c230d28-4ca7-47bb-8aaa-bb7a677dcee2","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Uj_maszkban_pozol_Orban_Viktor_a_mentok_napjan","timestamp":"2020. május. 10. 09:43","title":"Különleges maszkban pózol Orbán Viktor a mentők napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nem lehet a kéményellenőrzéseket folytatni, nagyjából 50 kéményseprő segít be a fővárosnak az élelmiszer és gyógyszer kiszállításában.","shortLead":"Amíg nem lehet a kéményellenőrzéseket folytatni, nagyjából 50 kéményseprő segít be a fővárosnak az élelmiszer és...","id":"20200510_Raszoruloknak_segitenek_a_fovarosi_kemenyseprok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8806456e-e40c-43b2-9031-c3185ab33d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Raszoruloknak_segitenek_a_fovarosi_kemenyseprok","timestamp":"2020. május. 10. 10:38","title":"Rászorulóknak segítenek a fővárosi kéményseprők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413b2f8a-09e0-4a49-b33c-fd8a82483ebe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kiss Tibitől és a Csík zenekar tagjaitól eddig nem hallott részleteket tudhatunk meg a Most múlik pontosan utóéletéről. A film végén pedig találkozik a három világ, a rockzenész, a magyar népzenészek és az erdélyi muzsikusok, hogy együtt játsszák el a dalt. Engedem, hadd menjen, negyedik rész. ","shortLead":"Kiss Tibitől és a Csík zenekar tagjaitól eddig nem hallott részleteket tudhatunk meg a Most múlik pontosan utóéletéről...","id":"20200508_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=413b2f8a-09e0-4a49-b33c-fd8a82483ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4363ce4c-2b9f-4fd6-b8aa-4fb632bd5393","keywords":null,"link":"/360/20200508_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Negyedik_resz","timestamp":"2020. május. 09. 19:30","title":"Doku360: Jöttek a kommentek, hogy nem kellett volna elrontani ezt a jó népdalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0db38-f81b-4ebb-99d1-d1f655668320","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az utolsó simításokat is elvégezte a Facebook, és úgy tűnik, semmi akadálya nincs már a dizájnváltásnak.","shortLead":"A jelek szerint az utolsó simításokat is elvégezte a Facebook, és úgy tűnik, semmi akadálya nincs már a dizájnváltásnak.","id":"20200508_facebook_dizajn_rancfelvarras_the_new_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3db0db38-f81b-4ebb-99d1-d1f655668320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df3ab9b-cfa7-433a-ba82-db71dde17b3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_facebook_dizajn_rancfelvarras_the_new_facebook","timestamp":"2020. május. 08. 20:03","title":"Készüljön: hamarosan önnél is végleg megváltozik a Facebook kinézete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országok, és egyre inkább nyitnak a külvilág felé, Szerbiába és Boszniába például negatív koronavírus-teszttel karantén-kötelezettség nélkül lehet belépni.","shortLead":"Tovább enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országok, és egyre inkább nyitnak a külvilág felé...","id":"20200509_Szerbiaba_es_Boszniaba_is_be_lehet_mar_lepni_negativ_koronavirusteszttel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a410d2-79c4-4ce8-9a47-b9eb9523ced4","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Szerbiaba_es_Boszniaba_is_be_lehet_mar_lepni_negativ_koronavirusteszttel","timestamp":"2020. május. 09. 09:39","title":"Szerbiába és Boszniába is be lehet már lépni negatív koronavírus-teszttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ed5ea-a0fe-4f75-bfbc-cec096091e1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 180 mecset megnyílt Iránban, de egy sor óvintézkedést bevezettek a fertőzésveszély miatt. ","shortLead":"Több mint 180 mecset megnyílt Iránban, de egy sor óvintézkedést bevezettek a fertőzésveszély miatt. ","id":"20200508_Iranban_ismet_vannak_kozos_imak_de_csak_sajat_imaszonyeggel_lehet_belepni_a_mecsetekbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=160ed5ea-a0fe-4f75-bfbc-cec096091e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62617f5b-51f4-4d0c-a2bb-0ca7f0e5bf24","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Iranban_ismet_vannak_kozos_imak_de_csak_sajat_imaszonyeggel_lehet_belepni_a_mecsetekbe","timestamp":"2020. május. 08. 19:18","title":"Iránban ismét vannak közös imák, de csak saját imaszőnyeggel lehet belépni a mecsetekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fc6afa-5f48-49db-af2a-fd96a349152f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Bértámogatásra még a kormányfő közvetlen környezete számára oly kedves turizmusban sincs extra pénz, de a tanácsadók kifizetésére azért akad ötmilliárd forint.","shortLead":"Bértámogatásra még a kormányfő közvetlen környezete számára oly kedves turizmusban sincs extra pénz, de a tanácsadók...","id":"202019_aki_kapja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fc6afa-5f48-49db-af2a-fd96a349152f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f01aab0-a2f1-48b0-96d5-2fdcabfa8837","keywords":null,"link":"/360/202019_aki_kapja","timestamp":"2020. május. 08. 14:45","title":"Már megint nem azok kaptak segítséget, akiknek igazán kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]