Kúria: Ki kell fizetni a gyöngyöspatai roma diákoknak megítélt kártérítést

[{"available":true,"c_guid":"95f190ba-2351-47aa-b16e-0c4ba2bc89bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett robbanótestekről aztán kiderült: első világháborús tüzérségi gyújtószerkezetek.","shortLead":"A feltételezett robbanótestekről aztán kiderült: első világháborús tüzérségi gyújtószerkezetek.","id":"20200511_krumpli_bomba_robbanotest_tuzszeresz_dunaegyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95f190ba-2351-47aa-b16e-0c4ba2bc89bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbcf662-c9da-4951-93b5-0b4372a78cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_krumpli_bomba_robbanotest_tuzszeresz_dunaegyhaza","timestamp":"2020. május. 11. 11:19","title":"Krumplik közé keveredett bombákhoz riasztották a tűzszerészeket Dunaegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847f04db-8f6d-4fb7-9737-01e96c1fd9a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Összeegyeztethető-e a washingtoni szenátus, pláne a Fehér Ház perspektívája a chicagói gyerekszoba valóságával? Segít-e az összehangolásban a párterápia? Feláldozhatók- e egy ambiciózus nő családi és karrier álmai a még ambiciózusabb férj történelmi léptékű sikerei oltárán? ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját...","id":"20200510_Michelle_Obama_Igy_lettem_3_resz__Nem_igazan_hittem_el_hogy_nyerhetne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847f04db-8f6d-4fb7-9737-01e96c1fd9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b5435f-d87b-4600-ae53-dd79500b874b","keywords":null,"link":"/360/20200510_Michelle_Obama_Igy_lettem_3_resz__Nem_igazan_hittem_el_hogy_nyerhetne","timestamp":"2020. május. 10. 17:20","title":"Michelle Obama: Így lettem, 3. rész - Nem igazán hittem el, hogy nyerhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200511_uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff065765-dc93-470e-8e47-705260967831","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. május. 11. 16:17","title":"Ismét emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7edd06a-d84e-481d-9fbf-429a3016598f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy katalógus képeivel szivárgott ki a jelenlegi Suzuki Swift frissítése.","shortLead":"Egy katalógus képeivel szivárgott ki a jelenlegi Suzuki Swift frissítése.","id":"20200512_Maris_megujul_a_Suzuki_Swift","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7edd06a-d84e-481d-9fbf-429a3016598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f97da2-6987-4f58-8090-23289a4dee95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_Maris_megujul_a_Suzuki_Swift","timestamp":"2020. május. 12. 14:35","title":"Máris megújul a Suzuki Swift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","shortLead":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","id":"20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d09697-4429-4a3a-8e6c-67d7a269daf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","timestamp":"2020. május. 12. 15:53","title":"Kúria: Ki kell fizetni a gyöngyöspatai roma diákoknak megítélt kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b64651-a118-4b2b-81ab-9f32ae3fdbaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hiába van szó közparkról, a Városliget egy részéhez ősztől csak pénzért lehet hozzáférni. ","shortLead":"Hiába van szó közparkról, a Városliget egy részéhez ősztől csak pénzért lehet hozzáférni. ","id":"20200512_varosliget_fizetos_sportpalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5b64651-a118-4b2b-81ab-9f32ae3fdbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf61dfe-ad01-433c-836b-bbcf4a56e9f2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200512_varosliget_fizetos_sportpalya","timestamp":"2020. május. 12. 11:13","title":"Fizetőssé teszik a Városliget focipályáinak egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emiatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elsődleges veszélyforrást a szakemberek szerint a villámlás jelent, de esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.","shortLead":"Emiatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elsődleges...","id":"20200512_idojaras_elorejelzes_zivatar_szel_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dfe2ed-ec19-4149-864e-2854e982b1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_idojaras_elorejelzes_zivatar_szel_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 12. 05:15","title":"Az országban bárhol lecsaphatnak a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti újranyitáshoz szükséges információk miatt még múlt csütörtökön írt a főpolgármester a Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Levele azóta sem jutott el az operatív törzshöz, de a kérdések csak egyre gyűlnek.","shortLead":"A budapesti újranyitáshoz szükséges információk miatt még múlt csütörtökön írt a főpolgármester a Miniszterelnökséget...","id":"20200511_karacsony_gergely_muller_cecilia_koronavirus_kerdesek_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce95da08-9fdc-4add-84cd-ad197c9de747","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_karacsony_gergely_muller_cecilia_koronavirus_kerdesek_operativ_torzs","timestamp":"2020. május. 11. 13:38","title":"Karácsony már arra is kíváncsi, miért kell Budapestre hozni a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]