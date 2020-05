A járványügyi korlátozások enyhítésével egyre több cég, vállalkozás várja vissza normál munkarendbe azokat a dolgozóit, akik eddig szabadságon, kényszerszabadságon vagy otthonról dolgozva voltak kénytelenek átvészelni a most már kilencedik hete tartó bölcsőde- és óvodaszünetet, és a digitális oktatás okozta nehézségeket.

Az iskolák alsó tagozatainak esetleges újraindításáról és egyfajta nyári gyerekfelügyeleti rendszer elindításáról – ahogy megírtuk – a héten dönthet a kormány, a bölcsődések és óvodások szülei azonban annak ellenére is bajban vannak, hogy Orbán Viktor már április végén a gazdaság újraindításának egyik feltételéül szabta, hogy a dolgozni kényszerülők gyerekeit fogadni tudják az óvodák.

A szülők helyzetét a jelek szerint pillanatnyilag ugyanis éppen az ennek érdekében kiadott, április 27-i kormányrendelet nehezíti meg, az ugyanis úgy írta elő a polgármestereknek, hogy szervezzék meg bölcsődés és óvodás korúak napközbeni felügyeletét, hogy a csoportok létszámát öt főben maximálta.

Az akkori (napokkal a járvány május 3-ra jósolt tetőzése előtti) járványügyi helyzetnek ez maximálisan megfelelt, az azóta eltelt három hétben azonban annak ellenére sem változtattak a létszámon, hogy időközben vidéken, majd hétfőtől Budapesten is eltörölték a korlátozásokat, a járványnak pedig a nemrég zárult országos reprezentatív szűrés eredménye szerint is gyakorlatilag vége.

Képünk illusztráció © MTI / Balázs Attila

Hiába szeretnék, nem tudják beadni gyereküket

Az óvodák túlnyomó többsége a megkötés miatt viszont továbbra is kapacitásai töredékén üzemel: több olvasónk is arra panaszkodott, hogy az óvoda csak akkor veszi be a gyereküket, ha mindkét szülő munkáltatói igazolással támasztja alá, hogy személyes megjelenésük a munkahelyen elengedhetetlen. Azokét viszont, akik otthonról, home office-ban dolgoznak (illetve szeretnének gyerek nélkül hatékonyabban dolgozni), nem fogadják be, ahogy azokét sem, akik gyesen, gyeden vannak, vagy éppen iskolás gyerekeikkel, esetleg ápolandó családtagjukkal kapcsolatos teendőik miatt szeretnék legalább pár órára óvodába adni a gyereket. Nagyon sok családban a gyerekek igénylik már rettentően a közösséget és a megszokott közeget, függetlenül attól, hogy az anyuka ráér-e otthon lenni vagy sem – a megkötések miatt egyelőre ők sem mehetnek (Sok helyen ráadásul csak egy-egy ügyeletes óvoda üzemel, így akinek ez a nyitva lévő éppen nem a „sajátja”, az nem is szívesen adja be idegen gyerekek és idegen óvónők és közé a 3-6 éves gyereket.)

Bár az egyre növekvő igények miatt keddi körképünk szerint szinte mindenütt igyekeznek újabb, eddig zárva lévő intézményeket bevonni az ügyelet-rendszerbe – van, ahol már a héten, van, ahol jövő hétfőtől, sok helyen pedig június 2-ától megnyitják egész nyárra az összes óvodát – a nagyobb létszámú kerületekben, településeken ez sem elég: egy átlagos, 100 fős, 4 csoportos óvoda így csak 20, de egy nagyobb, lakótelepi 200 fős is csak 40 gyereket tud vállalni.

A IX. kerület polgármesteréhez például már május elején sok jelzés érkezett az óvodavezetőktől, hogy elfogytak a szülők szabadságai, és egyre többen igényelnék az ügyeletet – tudta meg a hvg.hu. Az ennek nyomán indított igényfelmérésből azonban nemcsak az derült ki, hogy az eddigi ügyeleti rendszer – három ügyeletes óvoda – fenntartása kevés lesz, hanem az is, hogy ha az összes kerületi óvoda megnyitna, 5 fős csoportokkal számolva akkor sem jutna hely minden igénylőnek. Az 1200 óvodáskorúból Baranyi Krisztina elmondása szerint ugyanis 450 gyerek után igényelnék a felügyeletet a szülők, a létszámhatár miatt viszont csak 300 hely áll rendelkezésre.

© AFP / Riccardo Milani

Fideszes polgármesterek is ostromolják a minisztert

Mivel mégsem dönthetik el sorsolással, hogy kinek a gyereke járhasson oviba, a kerület levélben tudakolta két héttel ezelőtt a fővárosi kormányhivataltól, illetve a járványügyi szabályokért felelős Kásler Miklós erőforrás minisztertől, hogy, ha több igénylő lesz, mint férőhely, akkor felemelhetik-e adott esetben csoportlétszámot, de egyik helyről sem kaptak választ.

Hasonló okból írt az Emmi vezetőjének a XIII. kerület szocialista polgármestere is. Tóth József a birtokunkba jutott levélben azzal érvel, hogy a március 16-án elrendelt rendkívüli szünet kezdetétől a létszámkorlátozó rendelet megjelenéséig – azaz másfél hónapig – 10 fős csoportokban voltak az ügyeletes óvodákban a gyerekek, mégsem adódott semmilyen probléma. Az 5 fős korlát miatt viszont az összes intézmény bevonásával is csak az óvodások 21 százalékát, 680 gyereket tudnának elhelyezni. A növekvő szülői igényekre hivatkozva és az érettségi példája alapján Tóth József azt kérte Kásler Miklóstól, fontolja meg, hogy ismét 10 főre emeljék a csoportok létszámát – választ azonban ő sem kapott.

A miniszter postaládája keddi tapasztalataink alapján alaposan tele lehet hasonló levelekkel: ezzel a kér(d)éssel fordult hozzá információink szerint ugyanis Óbuda DK-s, illetve Miskolc független polgármestere, de – a Megyei Jogú Városok Szövetségének tagjait képviselve – még Szita Károly, Kaposvár fideszes vezetője is. A borsodi megyeszékhelyen a hvg.hu kérdésére egyébként azt írták: a napról napra növekvő igények miatt hamarosan várhatóan az összes óvodát, egész nyárra megnyitják, de az 5 fős létszámlimit miatt így is csak az összes óvodáskorú negyedét tudják majd elhelyezni.

Az igények növekedését mutatja Debrecen példája is, ahol a korlátozások május 4-i enyhítéséig elenyésző számban vették igénybe az óvodai ügyeletet, a nyitás és a helyi gazdaság újraindulásának második hetében viszont már közel kétszázan, legutóbb pedig már 752-en. Az intézményeket fokozatosan vonták be az ügyeleti rendszerbe, május 18-ától pedig az összeset megnyitották újra, de ötfős csoportokkal számolva itt is legfeljebb a 6300 érintett 20 százalékát, 1310 gyereket tudnak befogadni.

Hasonlóképp a kapacitások végességéről beszélt a hvg.hu-nak az I. kerület párbeszédes polgármestere is: bár V. Naszályi Márta még csak a napokban várja a nyárra szóló szülői igényfelmérés eredményét, az 5 fős létszám betartása mellett az összes óvoda megnyitásával is csak a gyerekek negyedét tudnák felvenni az ügyeletbe – hiába teszi kötelezővé a felügyeletüket az önkormányzatnak a kormányrendelet.

Képünk illusztráció © MTI / PAP / Darek Delmanowicz

Van, aki nem vár

A IV. kerületben a szomszédos XIII. kerületiéhez hasonlóak az arányok: a járvány előtt 3400 gyerek járt óvodába, az 5 fős korlát betartásával azonban az összes intézmény megnyitásával is csak 700 gyereket, az érintettek szintén alig ötödét helyezhetik el.

A kerület momentumos polgármestere, Déri Tibor viszont továbbment a kollégáinál: értelmezése szerint ugyanis nem kell várni sem az Emmire, sem a kormányra és a korlátozó rendelet módosítására: ez utóbbi szerinte ugyanis csak a veszélyhelyzettel kapcsolatban polgármesteri hatáskörben elrendelt rendkívüli szünetre vonatkozik. Ha azonban június 2-án (a fővárosi korlátozások feloldásától számított 14 nap tapasztalatainak birtokában) – szintén polgármesteri hatáskörben – feloldja azt, akkor szerinte már nem kell betartani az előírást, és újra lehetnek majd tízen egy csoportban, amivel rögtön meg is duplázódnak a férőhelyek.

Hogy az újpesti polgármester értelmezése helyes-e, azt kormányzati eligazítás hiányában egyelőre nehéz megmondani, a XVI. kerület kormánypárti vezetője mindenestre hasonlóan láthatja: Kovács Péter itt ugyanis nem rendelt el márciusban rendkívüli szünetet (az óvodákban és iskolákban csak ügyeleti rend lépett életbe), így – mivel emiatt nem is vonatkoznak rá a rendkívüli szünet részletszabályai – egy hétfőn kiadott tájékoztatóban egyszerűen csak bejelentette, hogy május 20-ától újra kinyitják az összes kerületi óvodát, és a gyerekeket legfeljebb 10 fős csoportokba osztják majd be.

Sok budapesti kerületben ugyanakkor még nagy a bizonytalanság: van, ahol még csak az igények felmérésénél tartanak, és az alapján döntenek majd a hogyan továbbról, de olyan is, ahol valamiféle egységes központi – főpolgármesteri – útmutatásra várnak: a XX. kerület független polgármestere, Szabados Ákos például arra hivatkozva kér türelmet a kerület honlapján, hogy „a bölcsődék és az óvodák kapcsán egyelőre nem született újabb központi döntés”, illetve hogy elképzeléseik szerint a budapesti kerületek egységes ütemezésben, várhatóan június 2-tól váltanak majd az ügyeletiből a normál üzemmódba.

Bár a fővárosi polgármesterek szokásos szerdai Skype-konzultációjukon információink szerint valóban egyeztettek a kérdésről Karácsony Gergellyel (közös döntés nem született), több kerület már önállóan lépett: a II. kerület polgármestere, az MSZP-s Örsi Gergely kedd este például a Facebook-oldalán jelentette be, hogy május 25-től ügyeleti rendben és az 5 fős korlát betartásával megnyit az összes kerületi óvoda, Óbuda DK-s polgármestere hétfőn, Újpest vezetője pedig szerdán adott ki a június 2-i nyitásról közleményt.

Képünk illusztráció © MTI / Balázs Attila

Inkább ne hozza

A Facebookos szülő-csoportokban olvasható panaszok szerint vidéken főleg a kisebb településeken nagy a bizonytalanság: sok helyen még minimális támpontot sem ad az óvoda és/vagy az önkormányzat, hogy mikor nyit meg újra nagyobb kapacitással az intézmény, és olyan is, ahol csak annyit továbbítottak a szülők felé, hogy „ameddig tudják, tartsák otthon a gyereket”.

Hasonlóra amúgy Budapesten is akadt példa: egy dél-pesti óvodában hétfőn például egy hosszú, még az akut járványveszélyre és „mindannyiunk egészségére” és az otthonmaradás fontosságára hivatkozó kvázi lebeszélő levélben győzködte a szülőket az óvodavezető, hogy egész nyáron csak „végszükség esetén” vigyék be a gyereket – nem kis indulatokat keltve ezzel a dolgozni kényszerülő, vagy 9 hét alatt otthon gyerek mellett is dolgozni próbáló szülők körében.

Akad ugyanakkor ellenpélda is: a Tiszaföldvár honlapján hétfőn megjelent polgármesteri utasítás értelmében június 2-án nyit majd ki az összes városi óvoda, a nyitás napjától pedig „a gyermek indokolatlan távolléte igazolatlan hiányzásnak minősül”.

Az önkormányzati tapasztalatok ismeretében kedden az Emmit, a Kormányzati Tájékoztatási Központot és az operatív törzset is megkérdeztük, hogy várható-e, hogy a járványügyi helyzet alakulásának ismeretében eltörlik-e az ötfős csoportlétszám-korlátot, és ha igen, hány főre lehet emelni azt, illetve mikor térhetnek vissza az eredeti csoportlétszámok. Kérdéseinkre végül egyedül az operatív törzs válaszolt – írásban –, de konkrétumok helyett csak annyit, hogy „az óvodákat és iskolákat érintő további változtatások lehetőségét még vizsgálja a minisztérium és a kormány. Amint a döntések megszületnek, arról a szokásos módon azonnal tájékoztatjuk a közvéleményt.”