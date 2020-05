Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Nehéz lesz szabadulni a miniszterelnök jelzőitől.","shortLead":"Nehéz lesz szabadulni a miniszterelnök jelzőitől.","id":"20200522_Orban_Viktor_belengette_a_kepunkbe_a_ferfiassagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f8c36b-68d8-4a4a-92ba-97005c44934f","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Orban_Viktor_belengette_a_kepunkbe_a_ferfiassagat","timestamp":"2020. május. 22. 10:25","title":"Orbán Viktor belengette a képünkbe a férfiasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b89c5e3-9715-4e22-8608-27617062c131","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A gazdasági és társadalmi nyomás alatt az európai országok nekiláttak a határaik megnyitásának, az idegenforgalom beindításának, de a turistákat az óvatosság és az egységes módszer hiányát mutató intézkedések káosza még visszatarthatja.","shortLead":"A gazdasági és társadalmi nyomás alatt az európai országok nekiláttak a határaik megnyitásának, az idegenforgalom...","id":"20200520_Europai_hatarnyitasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b89c5e3-9715-4e22-8608-27617062c131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adf45c2-fd3d-4b4b-9e4d-9f593804b7cd","keywords":null,"link":"/360/20200520_Europai_hatarnyitasok","timestamp":"2020. május. 20. 18:00","title":"Európa-szerte várják megváltóként a turistákat, de a szabályokat még nehéz követni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A román határ mellett fekvő Nemzeti Ménesbirtok bevett munkaerő-toborzási számításait keresztülhúzta a járvány, ezért kölcsönözni akartak. 