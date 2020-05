Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte Dominic Cummingsnak nem volt más választása, mint elhagyni a karantént. ","shortLead":"Szerinte Dominic Cummingsnak nem volt más választása, mint elhagyni a karantént. ","id":"20200524_A_brit_kormanyfo_a_karanten_megsertesevel_vadolt_fotanacsadoja_vedelmere_kelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7440a179-1df4-4085-b244-a95e119cb4e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_A_brit_kormanyfo_a_karanten_megsertesevel_vadolt_fotanacsadoja_vedelmere_kelt","timestamp":"2020. május. 24. 20:42","title":"A brit kormányfő a karantén megsértésével vádolt főtanácsadója védelmére kelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979bed0-780b-41da-bff9-035d5664ac01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kacsamentés már a múlté, most egy rókának volt szüksége a BKK segítségére. ","shortLead":"A kacsamentés már a múlté, most egy rókának volt szüksége a BKK segítségére. ","id":"20200524_Sebesult_rokat_mentett_egy_budapesti_buszsofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0979bed0-780b-41da-bff9-035d5664ac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1819d2-2dca-4e7f-a625-e8f51dd6a3ba","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Sebesult_rokat_mentett_egy_budapesti_buszsofor","timestamp":"2020. május. 24. 17:41","title":"Sebesült rókát mentett egy budapesti buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illető a rendőrség szerint megszegte a kijárási korlátozás szabályait és a közlekedési szabályokat is.","shortLead":"Az illető a rendőrség szerint megszegte a kijárási korlátozás szabályait és a közlekedési szabályokat is.","id":"20200524_750_ezer_forintos_buntetes_autos_tuntetes_resztvevo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55e5d7f-17ad-4648-96ca-9b4ea80665ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_750_ezer_forintos_buntetes_autos_tuntetes_resztvevo","timestamp":"2020. május. 24. 18:03","title":"750 ezer forintos büntetést szabtak ki az autós tüntetés egyik idős résztvevőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8464e61-39ef-4c65-974c-fd2e31121652","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan posztot közölt Facebook-oldalán a miniszterelnök, amiből azt is megtudhattuk, kenyérrel vagy krumplival szereti.","shortLead":"Szokatlan posztot közölt Facebook-oldalán a miniszterelnök, amiből azt is megtudhattuk, kenyérrel vagy krumplival...","id":"20200523_Nemeth_Szilard_baberjaira_tor_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8464e61-39ef-4c65-974c-fd2e31121652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb71d219-3b6e-4669-a431-1ae71a953ed0","keywords":null,"link":"/elet/20200523_Nemeth_Szilard_baberjaira_tor_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 23. 17:52","title":"Németh Szilárd babérjaira tör Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb36d86-87da-4c75-bac8-310985975174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tart az operatív törzs. Az országos tiszti főorvos szerint a járvány lecsengő szakaszában vagyunk.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tart az operatív törzs. Az országos tiszti főorvos szerint a járvány lecsengő szakaszában vagyunk.","id":"20200525_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_tajekoztato_majus_25","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efb36d86-87da-4c75-bac8-310985975174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eee7397-67ac-426e-a959-92aec4bb3826","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_tajekoztato_majus_25","timestamp":"2020. május. 25. 11:20","title":"Müller Cecília: 29 évesnél fiatalabb áldozata nincs a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e57a7d-83be-40af-a72a-13574c31c774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több százan tiltakoztak vasárnap Hongkongban egy, az ellenzéki tevékenységet korlátozó jogszabálytervezet ellen. A rendőrség könnygázzal igyekezett feloszlatni a tüntetők csoportjait.","shortLead":"Több százan tiltakoztak vasárnap Hongkongban egy, az ellenzéki tevékenységet korlátozó jogszabálytervezet ellen...","id":"20200524_Konnygazt_vetettek_be_a_hongkongi_tuntetok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4e57a7d-83be-40af-a72a-13574c31c774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57076a45-9d6c-4b5f-81bc-01904b19ebb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Konnygazt_vetettek_be_a_hongkongi_tuntetok_ellen","timestamp":"2020. május. 24. 13:15","title":"Könnygázt vetettek be a hongkongi tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012fc618-359f-44d1-b13e-75259134e28f","c_author":"","category":"kkv","description":"Még a koronavírus-járvány előtt. Az Opel márka pont a járvány előtt lett nyereséges a csökkenő eladások ellenére is. ","shortLead":"Még a koronavírus-járvány előtt. Az Opel márka pont a járvány előtt lett nyereséges a csökkenő eladások ellenére is. ","id":"20200523_Szazmilliardos_osztalekot_vettek_ki_a_magyar_Opelgyarbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012fc618-359f-44d1-b13e-75259134e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e27100-e939-4aef-977f-704e4e68a404","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Szazmilliardos_osztalekot_vettek_ki_a_magyar_Opelgyarbol","timestamp":"2020. május. 23. 13:34","title":"Százmilliárdos osztalékot vettek ki a magyar Opel-gyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két világháború közötti felállást kombinálná a Kádár-éra rendszerével az alapellátásban a belügyminiszter a MedicalOnline szerint.","shortLead":"A két világháború közötti felállást kombinálná a Kádár-éra rendszerével az alapellátásban a belügyminiszter...","id":"20200524_Allamositana_a_haziorvosi_ellatast_a_praxisokat_Pinter_Sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1153d6a5-df85-42c6-803e-ed781afdd51f","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Allamositana_a_haziorvosi_ellatast_a_praxisokat_Pinter_Sandor","timestamp":"2020. május. 24. 08:50","title":"Államosíthatja a háziorvosi ellátást Pintér Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]