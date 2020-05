Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5b51b9c-36eb-496b-8947-40e560afcc0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű egy másik világból érkezik a jelek szerint.","shortLead":"A jármű egy másik világból érkezik a jelek szerint.","id":"20200524_Meg_sehol_a_Tesla_Cybertruck","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5b51b9c-36eb-496b-8947-40e560afcc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca1fe90-96bd-42b5-ab3f-3f82bc29566b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200524_Meg_sehol_a_Tesla_Cybertruck","timestamp":"2020. május. 24. 09:42","title":"Még sehol a Tesla Cybertruck, de már most elég erős reklámfilmet kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d1597a-0dc7-4dc5-9da4-9a5f5bfaad72","c_author":"HVG","category":"360","description":"A leggyakrabban összefogdosott tárgyak mezőnyében előkelő helyet foglal el az étlap. Ez nagy baj a mai koronavírusos időkben, de több cég máris jelentkezett a megoldással. ","shortLead":"A leggyakrabban összefogdosott tárgyak mezőnyében előkelő helyet foglal el az étlap. Ez nagy baj a mai koronavírusos...","id":"202021_hozza_se_kell_nyulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27d1597a-0dc7-4dc5-9da4-9a5f5bfaad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4b86eb-a964-497e-be08-c82d638deb57","keywords":null,"link":"/360/202021_hozza_se_kell_nyulni","timestamp":"2020. május. 23. 12:00","title":"Érintésmentes megoldásokkal készülnek világszerte a járvány ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8464e61-39ef-4c65-974c-fd2e31121652","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan posztot közölt Facebook-oldalán a miniszterelnök, amiből azt is megtudhattuk, kenyérrel vagy krumplival szereti.","shortLead":"Szokatlan posztot közölt Facebook-oldalán a miniszterelnök, amiből azt is megtudhattuk, kenyérrel vagy krumplival...","id":"20200523_Nemeth_Szilard_baberjaira_tor_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8464e61-39ef-4c65-974c-fd2e31121652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb71d219-3b6e-4669-a431-1ae71a953ed0","keywords":null,"link":"/elet/20200523_Nemeth_Szilard_baberjaira_tor_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 23. 17:52","title":"Németh Szilárd babérjaira tör Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg a legtöbben az erdőirtásokra gondolnak a pálmaolaj kapcsán, az is fontos szempont, hogy az olajpálmák révén több ázsiai ország vidéki részén csökkent a szegénység. ","shortLead":"Míg a legtöbben az erdőirtásokra gondolnak a pálmaolaj kapcsán, az is fontos szempont, hogy az olajpálmák révén több...","id":"20200523_fenntarthatosag_palmaolaj_azsia_indonezia_szegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1fd887-b713-426a-9d63-d15810acf6f6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200523_fenntarthatosag_palmaolaj_azsia_indonezia_szegenyseg","timestamp":"2020. május. 23. 07:51","title":"Lehet-e fenntartható a pálmaolaj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c2c144-151e-4886-a5a0-08f7ca31d929","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 26-án mutatják be Kínában a Redmi 10X-et, és a gyártó igazi fotók kiszivárogtatásával teremtene kedvet a készülék megvásárlásához.","shortLead":"Május 26-án mutatják be Kínában a Redmi 10X-et, és a gyártó igazi fotók kiszivárogtatásával teremtene kedvet a készülék...","id":"20200524_redmi_10x_specifikaciok_elso_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89c2c144-151e-4886-a5a0-08f7ca31d929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb9acf6-cad4-447c-9e21-58fe0f7e777b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_redmi_10x_specifikaciok_elso_fotok","timestamp":"2020. május. 24. 16:03","title":"Fotókon a telefon, amelyik először kapja meg a MediaTek legújabb lapkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este jelent meg az iskolák júniusi működésének részleteiről szóló rendelet.","shortLead":"Péntek este jelent meg az iskolák júniusi működésének részleteiről szóló rendelet.","id":"20200523_Mar_szakkoroket_is_tarthatnak_juniustol_az_iskolak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00234260-fac5-4360-a608-73655ed68347","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Mar_szakkoroket_is_tarthatnak_juniustol_az_iskolak","timestamp":"2020. május. 23. 09:55","title":"Már szakköröket is tarthatnak júniustól az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három ausztrál egyetem tudósai közös projektben fejlesztettek egy új megoldást, amellyel jelentősen növelhető az optikai kábelek adatátviteli sebessége. Mindez több iparágnak is új lökést adhat.","shortLead":"Három ausztrál egyetem tudósai közös projektben fejlesztettek egy új megoldást, amellyel jelentősen növelhető...","id":"20200524_ausztralia_internet_sebessege_adatatviteli_sebesseg_savszelesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40ea44a-1159-40f7-87b5-4cf48479de5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_ausztralia_internet_sebessege_adatatviteli_sebesseg_savszelesseg","timestamp":"2020. május. 24. 17:03","title":"Megnyomták a gombot az ausztrál tudósok, sosem volt még ilyen gyors az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány áldozatainak emlékére tíznapos nemzeti gyászt rendel el a spanyol kormány jövő keddi ülésén - jelentette be a spanyol kormányfő szombati online sajtótájékoztatóján Madridban. Az egészségügyi minisztérium 48 újabb halálos áldozatról és további 361 igazolt fertőzöttről adott hírt kora este.","shortLead":"A koronavírus-járvány áldozatainak emlékére tíznapos nemzeti gyászt rendel el a spanyol kormány jövő keddi ülésén...","id":"20200523_Tiznapos_nemzeti_gyaszt_rendel_el_a_spanyol_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c051b692-5e32-4118-920a-972ee5118d3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Tiznapos_nemzeti_gyaszt_rendel_el_a_spanyol_kormany","timestamp":"2020. május. 23. 19:43","title":"Tíznapos nemzeti gyászt rendel el a spanyol kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]