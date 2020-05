Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert a koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedések miatt nem kaptak megfelelő egészségügyi ellátást.","shortLead":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert...","id":"20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e1a7d5-33e3-49c8-884b-685447247188","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","timestamp":"2020. május. 26. 15:40","title":"Parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményez az MSZP a kórházi ágyfelszabadítások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1980. május 26-án indult a világűrbe a szovjet Szojuz-36 fedélzetén Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Rajta kívül az Amerikában élő Simonyi Károly járt az űrben.\r

\r

","shortLead":"1980. május 26-án indult a világűrbe a szovjet Szojuz-36 fedélzetén Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós. Rajta...","id":"20200526_40_eve_szuletett_meg_masodszor_Farkas_Bertalan_az_elso_magyar_urhajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f902ae68-52dd-4e62-a2f4-d9ed99b86084","keywords":null,"link":"/elet/20200526_40_eve_szuletett_meg_masodszor_Farkas_Bertalan_az_elso_magyar_urhajos","timestamp":"2020. május. 26. 12:02","title":"Negyven éve közvetítették a magyar gyerekeknek az esti mesét az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Douglas Ross úgy érezte, nem tudja megmagyarázni a választóinak, miért hagyta el a házi karantént Dominic Cummings, a kormányfő tanácsadója.\r

","shortLead":"Douglas Ross úgy érezte, nem tudja megmagyarázni a választóinak, miért hagyta el a házi karantént Dominic Cummings...","id":"20200526_koronavirus_nagy_britannia_boris_johnson_fotanacsado_dominic_cummings","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7faf836-851c-442c-a99b-c07e547faa41","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_koronavirus_nagy_britannia_boris_johnson_fotanacsado_dominic_cummings","timestamp":"2020. május. 26. 12:54","title":"Egy államtitkár mondott le amiatt, mert Boris Johnson tanácsadója megszegte a karanténszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharos szerdára figyelmeztet az OMSZ.","shortLead":"Viharos szerdára figyelmeztet az OMSZ.","id":"20200527_zivatar_vihar_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2231e93d-3178-4bcf-a5d2-d1ebf3c3e476","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_zivatar_vihar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 27. 05:16","title":"Az ország nagy részére zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, jég is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten terjedő renderelt képek tanúsága szerint főleg méretben és a kamerasziget kialakításában tér majd el elődjétől a Note-széria legújabb tagja.","shortLead":"Az interneten terjedő renderelt képek tanúsága szerint főleg méretben és a kamerasziget kialakításában tér majd el...","id":"20200526_samsung_galaxy_note20_plus_specifikacio_kepek_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b1ffca-860f-4ee6-8b83-cdd81e85d2f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_samsung_galaxy_note20_plus_specifikacio_kepek_megjelenes","timestamp":"2020. május. 26. 13:03","title":"Ha ez igaz, hatalmas, de szép telefon lesz a Samsung Galaxy Note20+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Donald Trump viszont nemrég azt közölte, ő megelőzésképpen szedi a szert.","shortLead":"Donald Trump viszont nemrég azt közölte, ő megelőzésképpen szedi a szert.","id":"20200525_Felfuggesztette_a_WHO_a_hidroxiklorokin_klinikai_tesztjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6248cfad-5d9b-4ff4-a549-cdfe56820ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_Felfuggesztette_a_WHO_a_hidroxiklorokin_klinikai_tesztjet","timestamp":"2020. május. 25. 21:02","title":"Felfüggesztette a WHO a hidroxiklorokin klinikai tesztjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 47 vádlott van az ügyben: A házaspárnak és 45 ügyfelének kell a bíróság elé állnia.","shortLead":"Összesen 47 vádlott van az ügyben: A házaspárnak és 45 ügyfelének kell a bíróság elé állnia.","id":"20200527_jogositvany_okirat_hamisitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f9d302-898e-4b4c-8d67-bafb2a037817","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_jogositvany_okirat_hamisitas","timestamp":"2020. május. 27. 10:40","title":"Magyar jogosítványokat intézett külföldieknek egy vecsési házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db7223a-8d23-48e7-aef7-27402193008b","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A kereszténydemokrata politikus nagy éve volt 1990. Népjóléti miniszter, majd pártelnök lett, de mindezt csak sejteni lehetett 1990 áprilisában, amikor a HVG portréinterjút készített vele. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A kereszténydemokrata politikus nagy éve volt 1990. Népjóléti miniszter, majd pártelnök lett, de mindezt csak sejteni...","id":"20200526_Rendszervaltok30__Surjan_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db7223a-8d23-48e7-aef7-27402193008b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2ad5b-fff0-4147-a67b-330f43b8f20f","keywords":null,"link":"/360/20200526_Rendszervaltok30__Surjan_Laszlo","timestamp":"2020. május. 26. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Surján László: Az abortusz elítélését nem lehet rákényszeríteni az emberekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]