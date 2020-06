Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","shortLead":"Szülői bejelentés miatt intézkedett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.","id":"20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ea7408-d561-49bf-9a86-ecf5d85a3599","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_klebelsberg_kozpont_vasalodeszkas_tanar_megalazo_banasmod","timestamp":"2020. június. 13. 16:52","title":"Megszólalt a Klebelsberg Központ a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4fc2ff9-0a57-4b5a-a6bf-9fafd1692e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook győztest hirdetett Deepfake Detection Challenge nevű versenyén. A megmérettetésre több mint 35 ezer kamuvideó-felismerő programot készítettek a nevezők, de ennél is beszédesebb szám, hogy ezek mennyire voltak hatékonyak.","shortLead":"A Facebook győztest hirdetett Deepfake Detection Challenge nevű versenyén. A megmérettetésre több mint 35 ezer...","id":"20200615_facebook_deepfake_video_deepfake_technologia_deepfake_detection_challenge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4fc2ff9-0a57-4b5a-a6bf-9fafd1692e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97825e74-2fa5-49d0-8feb-7d3c3cfb7f39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_facebook_deepfake_video_deepfake_technologia_deepfake_detection_challenge","timestamp":"2020. június. 15. 12:03","title":"Győztest hirdetett a Facebook: ijesztő, mennyire nem ismerjük fel a kamuvideókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89c1b07-1b20-46b0-add5-154385754895","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentők nem tudták újraéleszteni. ","shortLead":"A mentők nem tudták újraéleszteni. ","id":"20200614_Halaleset_villamarviz_Totvazsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b89c1b07-1b20-46b0-add5-154385754895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fbc8c5-6822-452e-b43f-4e56dd8ed103","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Halaleset_villamarviz_Totvazsony","timestamp":"2020. június. 14. 18:38","title":"Meghalt egy nő, akit elsodort egy villámárvíz Tótvázsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak akkor lesz változás, ha visszavonják az oktatási törvényt, és a kárpátaljai magyarok megkapják az őket megillető jogaikat – közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára.","shortLead":"Csak akkor lesz változás, ha visszavonják az oktatási törvényt, és a kárpátaljai magyarok megkapják az őket megillető...","id":"20200613_Tovabb_blokkolja_Kijev_NATOtagsagat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b37656f-6b91-4e25-abd7-21cfd5cb79fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45272f-9516-463e-bc67-e0d54dc81f56","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Tovabb_blokkolja_Kijev_NATOtagsagat_a_kormany","timestamp":"2020. június. 13. 17:49","title":"Tovább blokkolja Kijev NATO-tagságát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4242905a-282b-47aa-a9db-8c889b4ae734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beáztak a heves esőzés miatt. ","shortLead":"Beáztak a heves esőzés miatt. ","id":"20200614_Eso_vihar_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4242905a-282b-47aa-a9db-8c889b4ae734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21aba1a1-ac26-49a7-a292-bf8c255b469c","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Eso_vihar_Budapest","timestamp":"2020. június. 14. 16:17","title":"Az aluljárókat és az Árkádot sem kímélte a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bulgáriában az elmúlt 24 órában 105 új koronavírus-fertőzést regisztráltak, ami rekordmutatónak számít a járvány kezdete óta. Ennek ellenére a szigorú karanténintézkedéseket nem állítják vissza.","shortLead":"Bulgáriában az elmúlt 24 órában 105 új koronavírus-fertőzést regisztráltak, ami rekordmutatónak számít a járvány...","id":"20200613_Bulgariaban_a_jarvany_kezdete_ota_a_legtobb_fertozest_regisztraltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366be5a9-dbad-4013-850c-9699630a79f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Bulgariaban_a_jarvany_kezdete_ota_a_legtobb_fertozest_regisztraltak","timestamp":"2020. június. 13. 14:33","title":"Bulgáriában a járvány kezdete óta a legtöbb fertőzést regisztrálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fitch hitelminősítő ügynökség megtartotta Németország hosszú távú adósságának a lehető legjobb besorolását, mert Berlin határozott választ adott a járvány okozta gazdasági sokkra.","shortLead":"A Fitch hitelminősítő ügynökség megtartotta Németország hosszú távú adósságának a lehető legjobb besorolását, mert...","id":"20200613_Fitch_a_nemet_adossag_kockazati_besorolasa_tovabbra_is_kivalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bed3455-30f2-4ca7-b14c-98a62ed78fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Fitch_a_nemet_adossag_kockazati_besorolasa_tovabbra_is_kivalo","timestamp":"2020. június. 13. 16:24","title":"Fitch: Továbbra is kiváló a német adósság kockázati besorolása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a feltételezések helyesek, és minden körülmény adott, úgy igen nagy esély van rá, hogy nem vagyunk egyedül – erre jutott legalábbis egy brit kutatás.



","shortLead":"Ha a feltételezések helyesek, és minden körülmény adott, úgy igen nagy esély van rá, hogy nem vagyunk egyedül – erre...","id":"20200615_brit_tudosok_idegen_fajok_foldonkivuli_intelligens_elet_tejutrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9706cd2f-2e01-4bd7-a964-af621a5d8805","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_brit_tudosok_idegen_fajok_foldonkivuli_intelligens_elet_tejutrendszer","timestamp":"2020. június. 15. 13:03","title":"Akár 30 idegen civilizáció is élhet a galaxisunkban a tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]