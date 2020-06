Áder aláírta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ha egy ilyen divatterepjáró feltűnik a tükörben, vélhetően szinte mindenki azonnal lehúzódik előle. Megvadított külső és 700+ lóerő: ismét hozzányúltak az Audi RS Q8-hoz 2020. június. 16. 11:21 A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes azt ígérte: fel fogják újítani a Lánchidat. Tüttő Kata szerint a Lánchídon nem lesz tűzijáték, és tömegrendezvény sem 2020. június. 16. 15:39 Hálásak, hogy az intézményben holland koronavírusos betegeket láttak el akkor, amikor a járvány túlterhelte a holland intenzív osztályokat. Négyezer sózott heringgel mondott köszönetet egy német kórháznak Hollandia 2020. június. 15. 20:45 Az egyik pécsi gimnázium munkatársa a szakszervezet segítségével bírósághoz fordult. Kirúgták, mert egészségi okokra hivatkozva nem akart fertőtleníteni az iskolában 2020. június. 17. 12:07 A két éve Franciaországban élő rendező, a Krétakör Színház egykori alapítója szerint „Magyarország egy helyben toporog, vagy inkább büszkén lépked visszafelé az idővonalon". Schilling Árpád: Egész Magyarországnak jót tenne egy alapos #metoo 2020. június. 16. 12:22 Alireza Firouzja máris egyedülálló eredményeket mutat fel, megverte a világbajnokot, és ha letaszítaná trónjáról, az eddigi rekorder Garri Kaszparovnál is fiatalabbként nyerhetné el a címet. Sokan a közeljövő világbajnokát látják a 16 éves iráni sakkfenoménban 2020. június. 15. 17:00 lehet élni a járvány után. A műsort újra közönség előtt vették fel, de a Dumszínházban is ügyeltek arra, hogy a nézők kellő távolságot megtartva szórakozhassanak. Duma Aktuál: A könyvtár vagy a diszkó a veszélyesebb járványgóc? 2020. június. 16. 19:00 „Az első csatát megnyertük, ez a győzelem a zsákban van" – így értékelte a koronavírus elleni védekezés első ütemének végét Orbán Viktor. De a védekezés során a miniszterelnök több csatát is felvállalt, aminek a célja egyértelmű volt: politikai ellenfeleivel próbált meg leszámolni. Orbán mindenkire lőtt, aki mozgott, és a koronavírust is eltalálta 2020. június. 16. 06:30