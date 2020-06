Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jégeső is előfordulhat az ország egyes területein.","shortLead":"Jégeső is előfordulhat az ország egyes területein.","id":"20200622_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8e2dcf-f0ac-4783-a32c-70f807872dca","keywords":null,"link":"/elet/20200622_idojaras","timestamp":"2020. június. 22. 06:37","title":"Felhőszakadásra és zivatarokra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80c713c-a285-4bc6-a6d4-f90ff5c14a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a kezdetektől ragaszkodik ahhoz, hogy az iPhone-ok alapértelmezett böngészője és levelezője is csak a saját megoldása lehet. Az iOS 14 változást hoz ebben.","shortLead":"Az Apple a kezdetektől ragaszkodik ahhoz, hogy az iPhone-ok alapértelmezett böngészője és levelezője is csak a saját...","id":"20200623_ios_14_funkciok_alapertelmezett_bongeszo_email_kliens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c80c713c-a285-4bc6-a6d4-f90ff5c14a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fc9e4c-4e96-429a-8e68-b8a37b755b06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_ios_14_funkciok_alapertelmezett_bongeszo_email_kliens","timestamp":"2020. június. 23. 13:13","title":"Történelmi változás az iPhone-okon: át lehet majd állítani az alapértelmezett böngészőt és emailezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a táblagépével rendelkezőkre is gondolt, hiszen az új iOS-verzió mellett az iPadOS-ből is készített frissebbet.","shortLead":"Az Apple a táblagépével rendelkezőkre is gondolt, hiszen az új iOS-verzió mellett az iPadOS-ből is készített frissebbet.","id":"20200623_iphone_ipad_ios_14_ipados_14_letoltes_wwdc_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9162a463-897e-426b-abda-aa5a49cce461","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_iphone_ipad_ios_14_ipados_14_letoltes_wwdc_2020","timestamp":"2020. június. 23. 08:33","title":"Milyen iPhone-ja van? Ezek a telefonok kapják meg a sok új funkcióval érkező iOS 14-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c890311-d4d7-4eee-a327-db11c8ffb368","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbi 288,9 milliárd forintról, 85,7 milliárdra csökkent az állam áfabevétele májusban.","shortLead":"Az egy évvel korábbi 288,9 milliárd forintról, 85,7 milliárdra csökkent az állam áfabevétele májusban.","id":"20200623_Mar_szamokban_is_jol_latszik_a_valsag_magyarorszagi_pusztitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c890311-d4d7-4eee-a327-db11c8ffb368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb00f9a-2f06-46d6-878e-85c9be2f7b7f","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Mar_szamokban_is_jol_latszik_a_valsag_magyarorszagi_pusztitasa","timestamp":"2020. június. 23. 14:21","title":"Már számokban is jól látszik a válság magyarországi hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f292396-29ea-4ed9-92a0-d93167e4ea68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 415 petaflops teljesítményű Fugakut a koronavírus-kutatásokban már most is használják, pedig még el sem készült teljesen. Nem biztos, hogy sokáig marad világrekorder.","shortLead":"A 415 petaflops teljesítményű Fugakut a koronavírus-kutatásokban már most is használják, pedig még el sem készült...","id":"20200622_fugaku_japan_szuperszamitogep_summit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f292396-29ea-4ed9-92a0-d93167e4ea68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a84a59-e8c4-48d6-9b19-819e402b6f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_fugaku_japan_szuperszamitogep_summit","timestamp":"2020. június. 22. 20:03","title":"Újra Japáné a világ leggyorsabb szuperszámítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","shortLead":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","id":"20200622_Trump_Venezuela_Maduro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b6f10d-0943-4dae-b090-65fd24a5afa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_Trump_Venezuela_Maduro","timestamp":"2020. június. 22. 06:54","title":"Trump nem zárkózna el a találkozótól a venezuelai diktátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce873694-7ff4-4f17-8e00-c86a7ee2e537","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Index főszerkesztője és a szerkesztőség sok tucat munkatársa veszélyben érzi a lap függetlenségét, az azt tulajdonló alapítvány vezetője szerint mindez félreértés, az újságírókat félrevezették. Az Index \"átállításáról\" szóló pletykák az elmúlt években hol erősödnek, hol gyengülnek, és nem segít, hogy a közelmúltban a TV2 elnöke megjelent a lap hirdetési felületeit értékesítő cég tulajdonosai között. ","shortLead":"Az Index főszerkesztője és a szerkesztőség sok tucat munkatársa veszélyben érzi a lap függetlenségét, az azt tulajdonló...","id":"20200622_index_vaszily_dull_bodolai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce873694-7ff4-4f17-8e00-c86a7ee2e537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f8ccd0-dcb1-4272-8fde-dfcbaa5f752f","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_index_vaszily_dull_bodolai","timestamp":"2020. június. 22. 06:35","title":"Évek óta csapkodnak már a villámok az Index körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dcac38-7cee-4517-940f-e3864f619118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy helyi húsüzemben súlyos gócpont alakult ki, 1550 fertőzöttet találtak. ","shortLead":"Egy helyi húsüzemben súlyos gócpont alakult ki, 1550 fertőzöttet találtak. ","id":"20200623_Nemetorszag_egy_reszen_ismet_zarnak_az_uzletek_edzotermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4dcac38-7cee-4517-940f-e3864f619118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789ea6c1-9163-4d7d-be1a-515a9dd95dde","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Nemetorszag_egy_reszen_ismet_zarnak_az_uzletek_edzotermek","timestamp":"2020. június. 23. 14:12","title":"Visszaállítják a korlátozásokat egy németországi járásban, mert újra terjed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]