Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült alkalmazásában is, amivel 15 másodpercnél rövidebb videókat lehet készíteni.","shortLead":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült...","id":"20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ebbda-be2d-4ed9-9338-353ca84d76ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 26. 11:03","title":"TikTokosodik a YouTube, rövid videókat gyártatna a felhasználókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb20485-bfc7-422b-98da-be4325c7104f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Frank Farian által új autóként megvásárolt 41 esztendős M1-es BMW vörös színben pompázik. ","shortLead":"A Frank Farian által új autóként megvásárolt 41 esztendős M1-es BMW vörös színben pompázik. ","id":"20200626_elado_a_boney_m_alapitojanak_szuperritka_egykori_bmwje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbb20485-bfc7-422b-98da-be4325c7104f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f52baf-50c7-4235-b923-9897dae95d92","keywords":null,"link":"/cegauto/20200626_elado_a_boney_m_alapitojanak_szuperritka_egykori_bmwje","timestamp":"2020. június. 26. 06:41","title":"Eladó a Boney M alapítójának szuperritka egykori BMW-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A szépség többről szól, mint pusztán a minőségi kozmetikumok használatáról, a jól megválasztott sminkről. Szépségterapeuták szerint a kellemes kisugárzás a lelki egyensúlyon, az önismereten és a természetességen is múlik. ","shortLead":"A szépség többről szól, mint pusztán a minőségi kozmetikumok használatáról, a jól megválasztott sminkről...","id":"202026__szepsegterapeutak__atermeszet_adta__harom_azegyben__belso_simitasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85c2c89-a5e3-488d-a491-f1746c6e07de","keywords":null,"link":"/360/202026__szepsegterapeutak__atermeszet_adta__harom_azegyben__belso_simitasok","timestamp":"2020. június. 25. 17:00","title":"Szépségápolás: nem a fiatalság megőrzése, hanem önmagunk elfogadása az elsődleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy élő adás keretében új részleteket árul el a lengyel CD Projekt RED a nagyon várt Cyberpunk 2077-ről.","shortLead":"Egy élő adás keretében új részleteket árul el a lengyel CD Projekt RED a nagyon várt Cyberpunk 2077-ről.","id":"20200625_cyberpunk_2077_gameplay_video_live_stream_night_city_wire_elo_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c1e24e-9d80-4228-8226-134b2a24424f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_cyberpunk_2077_gameplay_video_live_stream_night_city_wire_elo_kozvetites","timestamp":"2020. június. 25. 17:45","title":"Épp most mutatnak új részleteket az utóbbi évek egyik legjobban várt videojátékából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghiúsult Vitray Tamás fellépése Händel: Agrippina című operájában.\r

\r

","shortLead":"Meghiúsult Vitray Tamás fellépése Händel: Agrippina című operájában.\r

\r

","id":"20200625_Megsem_lesz_Vitray_Tamast_operaszereplo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b30814-aebd-4938-8f55-3fe279464c6d","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Megsem_lesz_Vitray_Tamast_operaszereplo","timestamp":"2020. június. 25. 09:58","title":"Mégsem lesz Vitray Tamást operaszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában nem volt olyan súlyos a helyzet, mint a Pesti úton, de több ott gondozott is életét vesztette a koronavírus-járvány miatt. ","shortLead":"A Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában nem volt olyan súlyos a helyzet, mint a Pesti úton, de több ott gondozott is életét...","id":"20200626_A_kamaraerdei_idosotthon_igazgatoja_is_nyugdijazasat_kerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be461b3c-df73-4c16-a534-1d8108fd1099","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_A_kamaraerdei_idosotthon_igazgatoja_is_nyugdijazasat_kerte","timestamp":"2020. június. 26. 12:37","title":"A Kamaraerdei úti idősotthon igazgatója is nyugdíjazását kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea55282-a73f-4191-beef-ede035befa56","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A magyar kormányfő kétfrontos csatának néz elébe, és mindkettőben a német kancellár vezeti ellene a harcosokat. A tét a Fidesz európai néppárti tagsága, illetve hogy jogállami kritériumokhoz kötik-e az uniós támogatásokat.","shortLead":"A magyar kormányfő kétfrontos csatának néz elébe, és mindkettőben a német kancellár vezeti ellene a harcosokat. A tét...","id":"202026_johet_a_pofonhullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ea55282-a73f-4191-beef-ede035befa56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6e082b-cdc1-450d-b366-2a0b8b0efcfb","keywords":null,"link":"/360/202026_johet_a_pofonhullam","timestamp":"2020. június. 26. 07:00","title":"Merkelék móresre taníthatják Orbánt, ha túlfeszíti a húrt, és ezt ő mintha sejtené is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47bfdb61-0530-451c-a318-53ab56dae28d","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200626_Marabu_Feknyuz_Kinyitottunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47bfdb61-0530-451c-a318-53ab56dae28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad30bd10-a5f8-4604-8fad-4c9593d1254c","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_Marabu_Feknyuz_Kinyitottunk","timestamp":"2020. június. 26. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Kinyitottunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]