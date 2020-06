Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy főtanácsnoki indítvány megállapította, hogy Magyarország nemcsak a tranzitzónákkal, hanem a visszatoloncolásokkal is megsértette az uniós jogot. ","shortLead":"Egy főtanácsnoki indítvány megállapította, hogy Magyarország nemcsak a tranzitzónákkal, hanem a visszatoloncolásokkal...","id":"20200625_Magyarorszag_Europai_Unio_Birosag_fotanacsnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559ffa89-f045-410b-8301-b3b6a0177a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Magyarorszag_Europai_Unio_Birosag_fotanacsnok","timestamp":"2020. június. 25. 11:50","title":"Újabb elmarasztalásra számíthat menekültügyben Magyarország az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Defender fejlesztői szerint igen hatékony védelmet nyújt az androidos készülékeken is. Bétaverzióban már kipróbálható, de telepítése egyelőre igen bonyolult.","shortLead":"A Microsoft Defender fejlesztői szerint igen hatékony védelmet nyújt az androidos készülékeken is. Bétaverzióban már...","id":"20200625_microsoft_defender_androidos_alkalmazas_virusirto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacc4ae-4f28-4c5a-b360-57d8be9e3623","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_microsoft_defender_androidos_alkalmazas_virusirto","timestamp":"2020. június. 25. 08:03","title":"Már kipróbálható Androidon az a vírusirtó, amit a Windowsba is beépít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy mondattal elintézte az államtitkár a választ arra a kérdésre, kiknek jár az okmány.","shortLead":"Egy mondattal elintézte az államtitkár a választ arra a kérdésre, kiknek jár az okmány.","id":"20200624_diplomata_utlevel_magyar_levente_valasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e483a38e-6f7b-40e2-84f7-ab8c5297cf41","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_diplomata_utlevel_magyar_levente_valasz","timestamp":"2020. június. 24. 18:38","title":"Válaszolt a kormány: az kap diplomata-útlevelet, akinek segítséget jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De miért? Egy új elemzőintézet, a 21 Kutatóközpont első nyilvános tanulmányában azt vizsgálta, hogy az anyagi helyzetnek és motivációnak milyen szerepe van a kormánypárt támogatásában.","shortLead":"De miért? Egy új elemzőintézet, a 21 Kutatóközpont első nyilvános tanulmányában azt vizsgálta, hogy az anyagi...","id":"20200626_Minel_szegenyebb_valaki_annal_inkabb_fideszes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1262e64b-2439-45aa-afce-15ff4a7c1908","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Minel_szegenyebb_valaki_annal_inkabb_fideszes","timestamp":"2020. június. 26. 11:33","title":"Minél szegényebb valaki, annál valószínűbb, hogy fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4222f465-2145-423a-99a2-13f655484c6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorú járványügyi szabályokkal, de újra kinyitnak a Cinema City mozijai.","shortLead":"Szigorú járványügyi szabályokkal, de újra kinyitnak a Cinema City mozijai.","id":"20200625_Cinema_City_mozi_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4222f465-2145-423a-99a2-13f655484c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bced79b2-2f97-43d1-979f-4b9b5e964fa3","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Cinema_City_mozi_nyitas","timestamp":"2020. június. 25. 07:26","title":"Július 2-án nyitja újra a mozijait a Cinema City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amióta bejelentették az alapkamat csökkentését, másfél napig lassan, de megállíthatatlanul gyengült a forint. Most már nem is lassú a gyengülés.","shortLead":"Amióta bejelentették az alapkamat csökkentését, másfél napig lassan, de megállíthatatlanul gyengült a forint. Most már...","id":"20200625_forint_gyengules_kamat_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce8c324-14a8-4d7a-8b94-24a3aa76f12c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_forint_gyengules_kamat_arfolyam","timestamp":"2020. június. 25. 09:32","title":"Gyengül a forint a kamatcsökkentés óta, már 354 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a Klinikák állomásnál történt.","shortLead":"A baleset a Klinikák állomásnál történt.","id":"20200625_m3_as_metro_gazolas_nagyvarad_ter_deak_ferenc_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceab190-1653-4e6f-a877-98f65f8f561e","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_m3_as_metro_gazolas_nagyvarad_ter_deak_ferenc_ter","timestamp":"2020. június. 25. 18:01","title":"Gázolt az M3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7d8bf0-840b-4bed-95d3-e7e36aab7db7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felépítettek a Nyugatiban egy 70 ezer légköbméteres állványszerkezetet a felújításhoz.","shortLead":"Felépítettek a Nyugatiban egy 70 ezer légköbméteres állványszerkezetet a felújításhoz.","id":"20200626_nyugati_csarnok_allvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af7d8bf0-840b-4bed-95d3-e7e36aab7db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a261fe-cc33-40ff-968d-e11d34fc7423","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200626_nyugati_csarnok_allvany","timestamp":"2020. június. 26. 06:06","title":"Így még nem látta a Nyugatit: állványerdő költözött a pályaudvar csarnokába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]