{"available":true,"c_guid":"f094f4fb-ff85-46c6-b19d-0d08f6b880d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két japán autógyártó közös terméke a most bemutatkozott plugin Suzuki Across.","shortLead":"A két japán autógyártó közös terméke a most bemutatkozott plugin Suzuki Across.","id":"20200701_Felig_Toyota_a_legujabb_Suzuki_SUV","timestamp":"2020. július. 01. 20:45","title":"Félig Toyota az első zöld rendszámos Suzuki"},{"available":true,"c_guid":"24870881-9288-4ba8-ac20-a6580182f80e","c_author":"","category":"elet","description":"A Bécsi Rendőrség és az Állategészségügyi és Állatjóléti Hivatal kéthetes ellenőrzést tart a szabályos kutyatartás és az állatok védelme érdekében. Többek között a póráz és nyakörv viselése, illetve a chipek lesznek az ellenőrzések középpontjában. A gazdiknak a kutyajogsi meglétét is igazolni kell.



","shortLead":"A Bécsi Rendőrség és az Állategészségügyi és Állatjóléti Hivatal kéthetes ellenőrzést tart a szabályos kutyatartás és...","id":"20200702_Becsben_a_hatosagok_elkerhetik_a_kutyajogsit_is_gazdiktol","timestamp":"2020. július. 02. 16:56","title":" Kutyajogsit is kérhetnek a hatóságok a gazdiktól Bécsben"},{"available":true,"c_guid":"25354f55-7bbf-46e7-905d-84edfd7cda01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schiwert-Takács László marad a cégnél, de más területen folytatja a pályafutását.","shortLead":"Schiwert-Takács László marad a cégnél, de más területen folytatja a pályafutását.","id":"20200701_rtl_magyarorszag_marketing_kommunikacio_igazgato","timestamp":"2020. július. 01. 15:36","title":"Lemondott az RTL Magyarország marketing és kommunikációs igazgatója"},{"available":true,"c_guid":"8e24b04a-c323-4aa1-a8cf-a04a5dbe54dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma már minden második eladott Bentley a SUV Bentayga. ","shortLead":"Ma már minden második eladott Bentley a SUV Bentayga. ","id":"20200701_Atszabtak_a_Bentley_Bentaygat","timestamp":"2020. július. 01. 09:44","title":"Megújult a Bentley pénzcsináló autója"},{"available":true,"c_guid":"39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken, miközben a rendszer, amely az őket évtizedeken át zaklató sportorvosnak védelmet nyújtott, tehetetlenné tette őket a visszaélésekkel szemben. Egy új dokumentumfilm most megpróbálja visszaadni nekik azt az erőt és tartást, amit Larry Nassar és a sportágat irányító hatalmasok elvettek tőlük. ","shortLead":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken...","id":"20200702_Larry_Nassar_amerikai_tornaszok_zaklatas","timestamp":"2020. július. 02. 20:00","title":"A szörnyetegek a szemünk előtt vannak, csak észre kellene venni őket"},{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem erre a helyzetre számított Upor László, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese, mikor beadta vezetői pályázatát. Ha a Parlament pénteken megszavazza, az SZFE is alapítványi fenntartásba kerül, a tiltakozók az egyetem autonómiáját féltik. A miniszterrel is tárgyaltak, bár Upor szerint az nem tárgyalás volt, csak párhuzamos monológok, Palkovicsot pedig elmondása szerint nem érdekelték a tények. Upor Lászlóval az eheti HVG Portré rovatában készült beszélgetés.","shortLead":"Nem erre a helyzetre számított Upor László, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese, mikor beadta vezetői...","id":"20200701_Upor_Laszlo_interju","timestamp":"2020. július. 01. 17:43","title":"Upor László: \"Szívesen elmagyaráznám, mi a különbség a szeretkezés és a nemi erőszak között\""},{"available":true,"c_guid":"88ee50dd-9adf-4abb-8478-9252ecdcba25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt, 7-en pedig megsebesültek.","shortLead":"Felfegyverzett támadók nyitottak tüzet az Irapuato városában található drogrehabilitációs központban, 24 ember meghalt...","id":"20200702_irapuato_mexiko_meszarlas","timestamp":"2020. július. 02. 05:51","title":"Lemészároltak 24 embert egy mexikói drogrehabilitációs központban"},{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Izmir közelében 4000 munkahely jött volna létre, de a német cég a koronavírusra hivatkozva lefújta a milliárd eurós befektetést.

","shortLead":"Izmir közelében 4000 munkahely jött volna létre, de a német cég a koronavírusra hivatkozva lefújta a milliárd eurós...","id":"20200701_Nem_lesz_Volkswagengyar_Torokorszagban","timestamp":"2020. július. 01. 16:17","title":"Nem lesz Volkswagen-gyár Törökországban"}