[{"available":true,"c_guid":"0a14c2f0-7637-4b13-9f7f-7740ed9d79f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság alig több mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"Az újdonság alig több mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra. ","id":"20200722_421_loeros_kompakt_szabadidoauto_itt_a_mercedesamg_gla_45_s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a14c2f0-7637-4b13-9f7f-7740ed9d79f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb06631-869e-4c39-8228-25b8d5b40941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_421_loeros_kompakt_szabadidoauto_itt_a_mercedesamg_gla_45_s","timestamp":"2020. július. 22. 07:59","title":"421 lóerős kompakt szabadidőautó: itt a Mercedes-AMG GLA 45 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pest megyei panziók építésére hirdettek meg pályázatot.","shortLead":"Pest megyei panziók építésére hirdettek meg pályázatot.","id":"20200720_panzio_epitkezes_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3730aa3-b20c-4991-8ca0-f3a616fc85a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200720_panzio_epitkezes_jarvany","timestamp":"2020. július. 20. 09:58","title":"1,8 milliárd forintot oszt szét a kormány panzióépítésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0907370-61fe-4448-b926-b6f7e48f1999","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn 11800 új fertőzöttet találtak, akiknek a fele 40 év alatti.","shortLead":"Hétfőn 11800 új fertőzöttet találtak, akiknek a fele 40 év alatti.","id":"20200721_kalifornia_fertozes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0907370-61fe-4448-b926-b6f7e48f1999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b77ee5-3b74-461c-a88f-f46298e47df6","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_kalifornia_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. július. 21. 06:41","title":"Kaliforniában tombol a járvány, a fertőzöttek nagy része fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62012e6-69dd-4bf8-9a21-9222dd0c2b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakasz 50 milliárdba került.","shortLead":"A szakasz 50 milliárdba került.","id":"20200720_eger_atadas_autout","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a62012e6-69dd-4bf8-9a21-9222dd0c2b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67305a28-5d06-4fb7-81e4-cac891b1de81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_eger_atadas_autout","timestamp":"2020. július. 20. 16:16","title":"Tizennyolc politikus, közéleti személyiség és üzletember adta át a 19 kilométeres útszakaszt Eger közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romlik a helyzet több országban is, Romániában közel ezer fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt, Csehországban soha nem volt ennyire magas az aktív esetek száma. ","shortLead":"Romlik a helyzet több országban is, Romániában közel ezer fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt, Csehországban...","id":"20200721_Romania_Csehorszag_koronavirus_fertozottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3e51e4-9c55-40e1-99f2-3439c7f78cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_Romania_Csehorszag_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. július. 21. 15:23","title":"Romániában és Csehországban is rekordokat dönt a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14badf9-495e-4137-8a29-99acc3085803","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma, a kormány két tagja is bejelentette, hogy megfertőződött.","shortLead":"Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma, a kormány két tagja is bejelentette...","id":"20200721_brazilia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f14badf9-495e-4137-8a29-99acc3085803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ef6a91-6e5b-4414-af2f-960da49bbedd","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_brazilia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 21. 05:11","title":"Két miniszter is megfertőződött Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhányan nem akarnak rákapcsolódni az új mobilhálózatra.","shortLead":"Néhányan nem akarnak rákapcsolódni az új mobilhálózatra.","id":"20200722_tuntetes_5g_eger_barrie_trower","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5ae832-1618-4b60-b58b-bf5f015f832a","keywords":null,"link":"/elet/20200722_tuntetes_5g_eger_barrie_trower","timestamp":"2020. július. 22. 09:05","title":"Tüntetés lesz az 5G ellen Egerben, \"sztárvendég\" is fellép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kormányzat a jövőben nem ad beutazó vízumot sem a csecsen elnöknek, sem egyetlen családtagjának. Az Egyesült Államok egyben hasonló lépésre bátorítja más országokat is.","shortLead":"Az amerikai kormányzat a jövőben nem ad beutazó vízumot sem a csecsen elnöknek, sem egyetlen családtagjának...","id":"20200720_kadirov_emberi_jogok_washington_vizum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5f1007-ce83-4368-89ad-a3a78c85b589","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_kadirov_emberi_jogok_washington_vizum","timestamp":"2020. július. 20. 21:08","title":"Kadirov egy évtizede tapossa az emberi jogokat Washington szerint, ezért nem kap többé vízumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]