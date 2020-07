Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17d50b8e-ab52-402d-a7ae-ad0714182417","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az otthoni munkavégzésben utazó cég szerint jogosulatlan előny, hogy a Microsoft Teams az Office csomag része lehet.","shortLead":"Az otthoni munkavégzésben utazó cég szerint jogosulatlan előny, hogy a Microsoft Teams az Office csomag része lehet.","id":"20200722_slack_unios_versenyjog_microsoft_teams","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d50b8e-ab52-402d-a7ae-ad0714182417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ff68e7-9252-4c46-98f0-00fdedab6869","keywords":null,"link":"/kkv/20200722_slack_unios_versenyjog_microsoft_teams","timestamp":"2020. július. 22. 19:52","title":"Uniós versenyjogot sérthet a Microsoft a Slack szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sok ezren panaszkodtak már a koronavírus-járvány kitörése óta a fogyasztóvédelmi szervezeteknél, mert nem kapták vissza a pénzüket az elmaradt repülőútjaik miatt. ","shortLead":"Sok ezren panaszkodtak már a koronavírus-járvány kitörése óta a fogyasztóvédelmi szervezeteknél, mert nem kapták vissza...","id":"20200723_Kiderult_mely_legitarsasagok_trukkoznek_leginkabb_a_jegyar_visszafizetesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca41923-6076-4f20-b8ad-11652e30c9c1","keywords":null,"link":"/kkv/20200723_Kiderult_mely_legitarsasagok_trukkoznek_leginkabb_a_jegyar_visszafizetesevel","timestamp":"2020. július. 23. 13:43","title":"Kiderült, mely légitársaságok trükköznek leginkább a jegyár visszafizetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy romániai falut vesztegzár alá helyeztek, fegyveresek őrzik az ott lakókat.","shortLead":"Egy romániai falut vesztegzár alá helyeztek, fegyveresek őrzik az ott lakókat.","id":"20200722_koronavirus_jarvany_romania_vesztegzar_ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85360e3-1489-4ad1-bb0f-0e2a7ff13317","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_koronavirus_jarvany_romania_vesztegzar_ukrajna","timestamp":"2020. július. 22. 20:15","title":"Romániában rekordot döntött, Ukrajnában megugrott a fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8466040-0ce1-4473-9852-72b2ad952321","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rossz hír az, hogy a metán innen egyenesen a légkörbe kerül és azok a mikrobák, amelyek ezt megakadályoznák, nem jelentek meg. ","shortLead":"A rossz hír az, hogy a metán innen egyenesen a légkörbe kerül és azok a mikrobák, amelyek ezt megakadályoznák, nem...","id":"20200722_Megtalaltak_az_elso_tengerfenekbol_eredo_metanszivargast_a_Delisarkon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8466040-0ce1-4473-9852-72b2ad952321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bdfda-234a-4810-aad2-04037c63cdb0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_Megtalaltak_az_elso_tengerfenekbol_eredo_metanszivargast_a_Delisarkon","timestamp":"2020. július. 22. 12:15","title":"Megtalálták az első, tengerfenékből eredő metánszivárgást a Déli-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament (EP) arról az ötpárti állásfoglalásról, amelynek aláírói sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy az uniós vezetők meggyengítették az uniós költségvetés jogállamisági feltételrendszerét. Jelezték azt is: meggyőződésük, hogy az eljárás csak eredetileg javasolt szavazási feltételek mellett működhet hatékonyan – írja az Eurológus.","shortLead":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament (EP) arról az ötpárti állásfoglalásról, amelynek aláírói sajnálatukat fejezték...","id":"20200722_europai_parlament_koltsegvetes_jogallamisag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8514c577-ced8-4eb7-943e-131fc924f564","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_europai_parlament_koltsegvetes_jogallamisag","timestamp":"2020. július. 22. 21:37","title":"Az EP még alakítana az uniós alkun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A járványveszély sajnos ebbe is beleszól: idén nincs pontvárós parti.","shortLead":"A járványveszély sajnos ebbe is beleszól: idén nincs pontvárós parti.","id":"20200723_felveteli_ponthatarok_2020_felsooktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f24c275-6b24-46d9-bc75-15ff177aef3a","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_felveteli_ponthatarok_2020_felsooktatas","timestamp":"2020. július. 23. 05:05","title":"Diákok ezrei várták ezt a napot: ma este jönnek a ponthatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132f93f3-7a28-443f-8075-ec0402150f52","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal megbüntette a rágótablettát forgalmazó Walmarkot.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal megbüntette a rágótablettát forgalmazó Walmarkot.","id":"20200723_birsag_marslakocskak_reklam_gvh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=132f93f3-7a28-443f-8075-ec0402150f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c9275f-2629-4e01-b691-f3d29801e509","keywords":null,"link":"/kkv/20200723_birsag_marslakocskak_reklam_gvh","timestamp":"2020. július. 23. 17:41","title":"Repült az 50 millió forintos bírság a Marslakócskák reklámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium is elismeri, hogy a 2020-as büdzsének már köze sincs a valósághoz. A bevételek ugyan jól alakultak, de a kiadások elszálltak. A hiány fél év alatt elérte az egész évre tervezett összeg ötszörösét, a központi költségvetés adóssága 2200 milliárd forinttal nőtt.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium is elismeri, hogy a 2020-as büdzsének már köze sincs a valósághoz. A bevételek ugyan jól...","id":"20200722_A_forint_arfolyamanak_beszakadasa_385_milliard_forintot_huzott_ki_az_allamhaztartasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27bff34-7f2e-4cd6-ab06-9a36d5a0e417","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_A_forint_arfolyamanak_beszakadasa_385_milliard_forintot_huzott_ki_az_allamhaztartasbol","timestamp":"2020. július. 22. 13:06","title":"A forint árfolyamának beszakadása 385 milliárd forintot húzott ki az államháztartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]