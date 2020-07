Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Picivel maradt csak le az őrgébics, de a sordélyra is sok szavazat érkezett.","shortLead":"Picivel maradt csak le az őrgébics, de a sordélyra is sok szavazat érkezett.","id":"20200727_A_ciganycsuk_lett_az_ev_madara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4928f1d0-99b6-4f5f-96e7-f8e7df0c44c9","keywords":null,"link":"/elet/20200727_A_ciganycsuk_lett_az_ev_madara","timestamp":"2020. július. 27. 21:20","title":"A cigánycsuk lett az év madara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cb3d8e-189a-4c8e-ab16-1e9faef9305e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc magyart diagnosztizáltak koronavírussal, ketten meggyógyultak.","shortLead":"Nyolc magyart diagnosztizáltak koronavírussal, ketten meggyógyultak.","id":"20200728_koronavirus_esetek_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8cb3d8e-189a-4c8e-ab16-1e9faef9305e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441d0f26-efa6-4a9d-9cf1-3012ff79f0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_koronavirus_esetek_szamok","timestamp":"2020. július. 28. 09:37","title":"Hattal nőtt az aktív koronavírus-esetek száma, egy új áldozat sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8ce211-2d76-4acf-8540-0b4709021e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az Index megy tovább, működni fog, de azt nem tudta megmondani, a lap milyen lesz.","shortLead":"Szerinte az Index megy tovább, működni fog, de azt nem tudta megmondani, a lap milyen lesz.","id":"20200727_Bodolai_az_Indexugyrol_Nem_biztos_hogy_mindenki_komolyan_gondolta_a_felmondasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c8ce211-2d76-4acf-8540-0b4709021e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ed3375-2288-4351-a4e9-5cbf45584d19","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Bodolai_az_Indexugyrol_Nem_biztos_hogy_mindenki_komolyan_gondolta_a_felmondasat","timestamp":"2020. július. 27. 20:33","title":"Bodolai az Index-ügyről: Nem biztos, hogy mindenki komolyan gondolta a felmondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21f979-d628-43ed-b675-396801009ce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négyéves kislányt a nagybátyja próbálta elragadni az édesanyjától - sikertelenül.","shortLead":"A négyéves kislányt a nagybátyja próbálta elragadni az édesanyjától - sikertelenül.","id":"20200726_Levideoztak_ahogy_egy_indiai_anyuka_emberrabloktol_menti_meg_a_kislanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f21f979-d628-43ed-b675-396801009ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a726cf5-6269-4233-9316-53c43f501a5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Levideoztak_ahogy_egy_indiai_anyuka_emberrabloktol_menti_meg_a_kislanyat","timestamp":"2020. július. 26. 16:13","title":"Levideózták, ahogy egy indiai anyuka emberrablóktól menti meg a kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7119722-9748-43c5-b21e-d9c374d91776","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégis bemutatják a Tenetet – külföldön előbb, mint az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Mégis bemutatják a Tenetet – külföldön előbb, mint az Egyesült Államokban. ","id":"20200728_Megis_bemutatjak_a_Tenetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7119722-9748-43c5-b21e-d9c374d91776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1a3c95-c9c2-4d3d-9ac9-ee1dd56eb952","keywords":null,"link":"/kultura/20200728_Megis_bemutatjak_a_Tenetet","timestamp":"2020. július. 28. 10:53","title":"Végre láthatjuk, mit csinált Robert Pattinsonnal Christopher Nolan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45628578-54ed-49fe-b0c3-9e2c3ced9f35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet elnöke szerint Magyarországon egyre kevésbé lehet hozzáférni a független és ellenőrzött információkhoz.","shortLead":"A szervezet elnöke szerint Magyarországon egyre kevésbé lehet hozzáférni a független és ellenőrzött információkhoz.","id":"20200727_europai_unio_vizsgalat_index_europai_ujsagiro_szovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45628578-54ed-49fe-b0c3-9e2c3ced9f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f56960-861c-4d43-92ef-730f64775fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_europai_unio_vizsgalat_index_europai_ujsagiro_szovetseg","timestamp":"2020. július. 27. 18:07","title":"Uniós szintű vizsgálatot szorgalmaz az Index ügyében az Európai Újságíró-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sebestyén Balázs műsorvezető egy adásban arról beszélt, vannak háziorvosok, akik ötezer forintért engedik, hogy újból jogosítványhoz jussanak az idős gépkocsivezetők.","shortLead":"Sebestyén Balázs műsorvezető egy adásban arról beszélt, vannak háziorvosok, akik ötezer forintért engedik, hogy újból...","id":"20200727_haziorvosok_jogositvany_idos_sofor_sebestyen_balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab68b15-68e4-48e1-94b2-014d9cd30ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_haziorvosok_jogositvany_idos_sofor_sebestyen_balazs","timestamp":"2020. július. 27. 12:55","title":"A háziorvosok szerint Sebestyén Balázs durván sértő és rágalmazó kijelentést tett rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edd3be9-859c-43d4-a927-6954ea421a18","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Magyarországon is igazi nagyágyúk kísérleteznek a koronavírus-ellenanyagot tartalmazó vérplazmával, miközben lehet, hogy a gyógymód többet árt, mint használ.","shortLead":"Magyarországon is igazi nagyágyúk kísérleteznek a koronavírus-ellenanyagot tartalmazó vérplazmával, miközben lehet...","id":"202030__verplazmagyujtes__ipari_meretek__kiserleti_fazis__immunvalasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edd3be9-859c-43d4-a927-6954ea421a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d8dc74-54c4-48f6-878e-997a5064e338","keywords":null,"link":"/360/202030__verplazmagyujtes__ipari_meretek__kiserleti_fazis__immunvalasz","timestamp":"2020. július. 27. 19:00","title":"Mire megyünk a koronavírus-terápiával, amit Győrfi Pál reklámoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]