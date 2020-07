Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy halott csillag felől érkező, érdekes jeleket fogtak be korábban tudósok. Mostanra a forrásukat is sikerült megtalálni.","shortLead":"Egy halott csillag felől érkező, érdekes jeleket fogtak be korábban tudósok. Mostanra a forrásukat is sikerült...","id":"20200729_gyors_radiokitores_frb_tejutrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a53a20-9b77-4ed1-acab-f23cb58b0aa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_gyors_radiokitores_frb_tejutrendszer","timestamp":"2020. július. 29. 18:03","title":"Most először sikerült megfejteni a Tejútrendszerből jött furcsa rádiójelek forrását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897b3c0c-856c-47cf-a10f-952acf9e15d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az almánál, a különböző cseresznyefajtáknál és az áfonyánál már kimutatható a mérséklődő terményhozam.","shortLead":"Az almánál, a különböző cseresznyefajtáknál és az áfonyánál már kimutatható a mérséklődő terményhozam.","id":"20200729_Mar_joval_kevesebb_alma_cseresznye_es_afonya_terem_az_USAban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=897b3c0c-856c-47cf-a10f-952acf9e15d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0975a0d1-aadc-4a5f-92df-56667ccebd3a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200729_Mar_joval_kevesebb_alma_cseresznye_es_afonya_terem_az_USAban","timestamp":"2020. július. 29. 15:59","title":"Kevés a beporzó, visszaesik a termésmennyiség az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung. A piackutató Canalys szerint azonban ez a győzelem csak átmeneti lesz, ami egyértelműen a koronavírus-járvány számlájára írható.","shortLead":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung...","id":"20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8233b424-5aa0-4d05-8266-058cd6cd600f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","timestamp":"2020. július. 30. 20:03","title":"Élre tört a Huawei, már nem a Samsung a világ legnagyobb mobilgyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Felhagytak a gyártók a BPA használatával, kutatók szerint a helyettesítő vegyi anyagok is ugyanolyan veszélyesek lehetnek az emberi szervezetre.","shortLead":"Felhagytak a gyártók a BPA használatával, kutatók szerint a helyettesítő vegyi anyagok is ugyanolyan veszélyesek...","id":"20200730_Vizsgalni_kellene_a_BPAt_helyettesito_vegyi_anyagok_hatasat_is_a_szervezetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ac640-dcae-4c6b-8590-ebda57ecef8f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Vizsgalni_kellene_a_BPAt_helyettesito_vegyi_anyagok_hatasat_is_a_szervezetre","timestamp":"2020. július. 30. 12:14","title":"Hiába helyettesítik a veszélyes vegyi anyagot, annak a hatásait is vizsgálni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez a csütörtök is jól indul a 4iG-nél.","shortLead":"Ez a csütörtök is jól indul a 4iG-nél.","id":"20200730_kozbeszerzes_nav_4ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9a5e4b-3b20-497d-b8ed-f0789a4706a8","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_kozbeszerzes_nav_4ig","timestamp":"2020. július. 30. 10:46","title":"1 milliárd forintos közbeszerzést nyert a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közös golfügyletből papíron csak Mészáros jön ki jól, a miniszterelnök apja pedig pénzt bukik rajta. De úgy látszik, őt ez nem zavarja.","shortLead":"A közös golfügyletből papíron csak Mészáros jön ki jól, a miniszterelnök apja pedig pénzt bukik rajta. De úgy látszik...","id":"20200730_orban_gyozo_meszaros_lorinc_golfklub_alcsutdoboz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a6d3c-be47-4f0c-8d2b-1cc25e30f1ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_orban_gyozo_meszaros_lorinc_golfklub_alcsutdoboz","timestamp":"2020. július. 30. 09:06","title":"Orbán apja inkább benyeli a veszteséget, de nem nyerészkedik Mészároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbddc65e-959f-483a-8ed5-9fdedcc120a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A turisták közül igazoltan csak hárman fertőződtek meg.","shortLead":"A turisták közül igazoltan csak hárman fertőződtek meg.","id":"20200729_ausztria_jarvany_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbddc65e-959f-483a-8ed5-9fdedcc120a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf1328a-e843-4682-a416-a4630a07e08d","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_ausztria_jarvany_turizmus","timestamp":"2020. július. 29. 11:22","title":"Vendéglátósok között kezdett tömegesen terjedni a koronavírus Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy budapesti magánszemélynek van követelése a focicsapat mögött álló kft.-vel szemben.\r

","shortLead":"Egy budapesti magánszemélynek van követelése a focicsapat mögött álló kft.-vel szemben.\r

","id":"20200730_vegrehajtas_cegbirosag_koveteles_ujpest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade135c4-041b-465a-863a-18e8401df2af","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_vegrehajtas_cegbirosag_koveteles_ujpest","timestamp":"2020. július. 30. 07:35","title":"Végrehajtást rendeltek el az Újpest futballklub ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]