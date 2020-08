Akár kisebb parcellákra is fel lehet majd szabdalni egyes strandokat, sűrűbben beépíteni a vízhez közeli területet Gárdonyban a Velencei-tónál, ahol egy sor strandot és parti telket minősítenének át. A helyiek és a nyaralótulajdonosok a szabadon hozzáférhető partot féltik, az önkormányzat viszont fejleszteni szeretne a turisztikai bevételekért. Annyira, hogy boldogan adtak el egy kempingnek parti területeket, majd minősítették át ezeket is. Helyszíni riport videóval.

Több százan gyűltek össze szombaton a Velencei-tó gárdonyi-agárdi közös partszakaszán, hogy tiltakozzanak a helyi önkormányzat lépései ellen, amivel átminősítenék egyes parti területek helyi építési szabályzat szerinti besorolását. Ezzel lehetővé válna, hogy feldarabolják, sűrűbben és a vízhez közelebb is beépítsék a tópart egyes szakaszait. Az átminősítések érintenek régóta itt működő strandokat, mint a Napsugár, a Sirály vagy épp a Park strand, de a Pisztráng kemping mellett olyan parti területeket is, amelyek eladásáról a járványügyi veszélyhelyzet idején a polgármester rendkívüli felhatalmazással egymaga döntött.

A szombati tüntetés szervezői egy, az elmúlt hetekben több mint 1200 ember által megválaszolt, agárdi konzultációnak elkeresztelt kérdőív alapján petíciót is összeállítottak. Ebben többek között azt követelik az önkormányzattól, hogy legalább kilométerenként biztosítsa a szabad strandolás lehetőségét, ne alakítsák át a horgászkikötőket, semmilyen épület ne épülhessen fel a parttól mért 30 méteres sávon belül, ezen területre vezessenek be elidegenítési tilalmat és öt évnél hosszabb időre ne adják bérbe, a 2000 óta eladott, korábban közösségi használatban lévő vízparti ingatlanokat pedig vegyék vissza.

© Fazekas István

A demonstráció egyik szervezője, Vas Péter, egy Budapesten élő nyaralótulajdonos a hvg.hu-nak azt mondta, úgy érzik, hogy az önkormányzat sunyiban minősít át parthoz közeli területeket, amiken azután lehetővé válik nagyobb alapterületű, több emeletes épületek építése. A hvg.hu a demonstrációt megelőzó napon próbált utánajárni a hirtelen átminősülő strandok, a veszélyhelyzet idején gyorsan lezavart ingatlaneladások, és a szabadstrandok ügyének. Tóth István polgármester a héten szabadságon volt, ezért az önkormányzat vagyonkezelőjével, Fekete Györggyel tudtunk beszélni pénteken.

Fekete György nem csinál titkot abból, hogy fejleszteni szeretnék a település vasút és a tó közötti részét. Ezért voltak "nyitottak és segítőkészek", amikor az elhagyott, régi Pisztráng kempinget pár éve újra üzembe helyező vállalkozó több önkormányzati tulajdonú terület megvásárlását kezdeményezte, ezért előbb tavaly egy több mint 3100 négyzetméteres területet (több mint 70 millió forintért), majd idén további, több mint 2900 négyzetmétert kitevő önkormányzati területeket (több mint 65 millió forintért) értékesítettek számára. A vagyonkezelő szerint olyan területek voltak ezek, amelyekkel az önkormányzat nem tudott mit kezdeni, és eladásuk nem sértett lakossági érdekeket.

Az eladott telkek között voltak valóban apróbb, a polgármester által korábban egy, az eladást magyarázó videóban “resztli” területként emlegetett telekrészek, de a kempinges vállalkozóhoz került a Holdfény part egyik része, illetve az ide vezető elhanyagolt út is. A vagyonkezelő a vállalkozás támogatásával indokolta azt is, hogy az eladott területek helyi építési szabályzatban (HÉSZ) szereplő besorolását megváltoztatják, és üdülőövezetből különleges intézményi - szállás vendéglátás - területfelhasználásúvá módosul.

© Fazekas István

A vagyonkezelő szerint ezt a vállalkozó kérte, hogy folytathassa az apartmanházas fejlesztését - a sátorhelyken kívül kisebb bungalókat is kiad -, de pár év múlva esetleg alakulhatnak úgy az idegenforgalmi igények, hogy szállodát és panziót is érdemes majd felépíteni, ezért biztosítani kell ennek a lehetőségét is. Az önkormányzat honlapján elérhető előterjesztés ugyanakkor nem csak azt teszi lehetővé, hogy 30 százalékos legyen a beépíthetőség, de azt is, hogy 9,5 méter magasságú épületeket húzzanak fel és a területet akár 1100 négyzetméteres méretű telkekre is felparcellázzák.

A vállalkozót annyira támogatják, hogy a polgármester a koronavírus miatti veszélyhelyzet idején egymaga döntött az eladásról - a vagyonkezelő ezt azzal indokolta, hogy már folyamatban volt az ügy, és lépni kellett, mert nem tudták, mennyi ideig tartanak majd a járványhelyzet miatti korlátozások -, és az önkormányzat az átminősítés költségeit is magára vállalta. Ez nem minden esetben magától értetődő: az előterjesztések között akad olyan is, ahol az átminősítést kezdeményező tulajdonosra terhelik az összeget.

Az mindenesetre látszik, hogy a kemping tulajdonosa nem csinált rossz üzletet: telke, amelynek a határa immár csak 10 méterre húzódik a frissen körbekövezett parttól, egy kis félszigeten fekszik, szép a túlparton lágyan a tó fölé emelkedő dombokra néző panorámával. A kempinges vállalkozót is szerettük volna megkérdezni terveiről, de hiába kerestük többször is telefonon, csak a munkatársait értük el, akik azt ígérték, hogy visszahív, de a riportunk elkészültéig ez nem történt meg.

Átminősülnek a strandok

Nem ez volt az egyetlen, területek átsorolását célzó előterjesztés idén Gárdony-Agárdon (a két település, illetve a közeli Dinnyés egy önkormányzat alá tartozik): azon a napon, amikor a Pisztráng kempingre vonatkozó készült, benyújtottak további 10 hasonló dokumentumot is, ami közül több partmenti területet, illetve helyi strandokat érint.

© Fazekas István

Több előterjesztésben közös, hogy a bennük szereplő ingatlanok üdülőterületből különleges intézményi besorolásba kerülnek, 30 százalékosra nő a beépíthetőségük, 10,5 méteresre az építmények megengedett magassága, és a “tó közeli épület lehetőségének megteremtésére” esetükben eltörlik a 30 méteres parti sávot - ahova jelenleg nem szabad épületet felhúzni. Ezen felül lehetőséget teremtenek arra is, hogy a strandok területén különböző kisebb méretű telkek is kialakíthatók legyenek.

Ez az, amit a civilek és a helyi ellenzéki képviselők úgy értékelnek, hogy feldarabolhatóvá válhat a strand, különösen a Napsugár Strand esetében, ahol ugyan az előterjesztésben egy, a strandot kiszolgáló szociális épület felépítése szerepel, de lehetővé válik például, hogy a későbbiekben akár 2000 négyzetméteres parcellákat alakítsanak ki rajta. Az átminősítések miatti elégedetlenség korábban egy hőségtől és indulatoktól fűtött lakossági fórumon csúcsosodott ki, amiről a 444.hu közölt beszámolót.

A helyi lakosok és nyaralótulajdonosok és Tóth István polgármester közötti viszonyra más konfliktus is rányomja a bélyegét. Korábban az okozott felzúdulást, hogy az önkormányzat lekordonozta az egyik szabadstrandot, ami miatt még a térség fideszes országgyűlési képviselője, L. Simon László is értetlenkedett.

A velencei-tavi szabadstrandok sorsa túlmutat önmagán: a Balatonnál például számos olyan település van, ahol már nincsenek szabadstrandok, a tópartokon pedig országszerte nagyüzemben zajlanak az ingatlan- és szállodafejlesztések - gyakran a kormányhoz közel álló vállalkozók részéről. Emiatt a Demokratikus Koalíció törvénymódosítást, az MSZP pedig népszavazást kezdeményezett, amiben többek között az ingyenes strandolásról, a parti építési tilalomról, és a strandok kiárusításának tiltásáról kérdeznék meg az embereket.