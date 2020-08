Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első exit pollok szerint Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő nagy fölénnyel diadalmaskodott a volt szovjet tagköztársaságban rendezett vasárnapi elnökválasztáson. A Központi Választási Bizottság elnöke felszólította az ellenjelölteket, ismerjék el vereségüket.","shortLead":"Az első exit pollok szerint Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő nagy fölénnyel diadalmaskodott a volt szovjet...","id":"20200809_Lukasenko_mediumai_szerint_Lukasenko_gyozott_a_feheroroszorszagi_elnokvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef5215b-2465-437d-9fc0-0d9e2b5fc312","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Lukasenko_mediumai_szerint_Lukasenko_gyozott_a_feheroroszorszagi_elnokvalasztason","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:58","title":"Lukasenko médiumai szerint Lukasenko győzött a fehéroroszországi elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdost fogott a NAV, Mark Zuckerberg belépett a dollár-százmilliárdosok klubjába, a Mészáros család nyomozócéget gründolt. A BKK belefutott egy eljárási hibába a Lánchíd-tenderrel, és kiderült, hogy tavaly veszteséges volt az e-jegy miatt. A kormány nagy tételben vett lélegeztető gépeket, ezért furcsa módon drágábban – a pontos számokat későbbre ígérik. Ez történt a héten a gazdaságban.","shortLead":"Milliárdost fogott a NAV, Mark Zuckerberg belépett a dollár-százmilliárdosok klubjába, a Mészáros család nyomozócéget...","id":"20200809_Es_akkor_Zuckerberg_dollarszazmilliardos_lett_Meszarosek_nyomozoceget_grundoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a5e0df-56f4-4999-9238-c13b883c25f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Es_akkor_Zuckerberg_dollarszazmilliardos_lett_Meszarosek_nyomozoceget_grundoltak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 07:00","title":"És akkor egy magyar milliárdosnak lett egy nagyon rossz napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős, viharos széllel kísért zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős...","id":"20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bbb8ea-11b6-4ec4-a8e5-cc50d09b1caf","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Igazan_szerencses_aki_most_nyaral_jovo_heten_is_marad_a_kanikula","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:20","title":"Igazán szerencsés, aki most nyaral: jövő héten is marad a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17471a8-50f6-4a00-9e57-09dc5faff249","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretesen hangzik, de sok kétséget is felvet az a legújabb kutatás, amely az időskori elbutulás gyógyításával kecsegtet. ","shortLead":"Ígéretesen hangzik, de sok kétséget is felvet az a legújabb kutatás, amely az időskori elbutulás gyógyításával...","id":"202032_alzheimerkor_es_oxitocin_emlekeztetik_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d17471a8-50f6-4a00-9e57-09dc5faff249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ddfd5ab-a955-44ef-86ee-edc388dd6203","keywords":null,"link":"/360/202032_alzheimerkor_es_oxitocin_emlekeztetik_oket","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:00","title":"Sikerült visszafordítani az Alzheimer-kórt – de sajnos több sebből vérzik a dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3b64c7-e541-437e-bf1b-5e87b0edd28c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokott dolog, hogy a gyártók kivonnak a forgalomból egy-egy csúcskategóriás készüléket, hogy kedvet (és helyet) teremtsenek az újabb modellnek. Így van ez a Pixel 4-gyel is, úgyhogy most csúcskategóriás telefon nélkül van a Google. De már nem sokáig.","shortLead":"Megszokott dolog, hogy a gyártók kivonnak a forgalomból egy-egy csúcskategóriás készüléket, hogy kedvet (és helyet...","id":"20200810_google_pixel_5_osszehajthato_telefon_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c3b64c7-e541-437e-bf1b-5e87b0edd28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92764cf-ec2e-4846-8492-0fa889a419fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_google_pixel_5_osszehajthato_telefon_5g","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:03","title":"Izgalmas új telefonnal jön ki a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol csapat a Gulácsit és Orbánt foglalkoztató Lipcsével találkozik a BL-negyeddöntőjében.\r

","shortLead":"A spanyol csapat a Gulácsit és Orbánt foglalkoztató Lipcsével találkozik a BL-negyeddöntőjében.\r

","id":"20200810_Koronavirusos_lett_az_Atletico_Madrid_ket_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49d6453-5ed1-4088-8cfb-88076218f468","keywords":null,"link":"/sport/20200810_Koronavirusos_lett_az_Atletico_Madrid_ket_tagja","timestamp":"2020. augusztus. 10. 05:53","title":"Koronavírusos lett az Atlético Madrid két tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartanak néhány kijelentést.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartanak néhány kijelentést.","id":"20200810_SZFE_Gyurcsany_Ferenc_Pesti_Sracok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8109a2-fd47-4ff2-aadd-4224d4c03816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a11edc-151a-41de-a9ba-13a1bdfda917","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_SZFE_Gyurcsany_Ferenc_Pesti_Sracok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:42","title":"SZFE: Elítélünk minden szélsőséges megnyilvánulást, származzon az Gyurcsány Ferenctől vagy a Pesti Srácoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157da2fc-94e3-4794-8d52-c0e6054d20c3","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kérdések remek eszközök az új lehetőségek felfedezéséhez. Segítenek meríteni a meglévő tudásunkból, rácsodálkozni a világra, és nyitottá válni a ránk váró ismeretlenre.","shortLead":"A kérdések remek eszközök az új lehetőségek felfedezéséhez. Segítenek meríteni a meglévő tudásunkból, rácsodálkozni...","id":"20200809_Miert_ne_hagyjuk_abba_a_kerdezest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157da2fc-94e3-4794-8d52-c0e6054d20c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b0ef09-68c3-416e-adc2-3bd89c0c461f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200809_Miert_ne_hagyjuk_abba_a_kerdezest","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:15","title":"Miért ne hagyjuk abba soha a kérdezést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]