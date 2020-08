Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9235f23-66bc-42ff-8075-d54e3586e4eb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Donald Trump ki akarja zárni a mexikói vendégmunkásokat az Egyesült Államokból, a mezőgazdaság nem nagyon boldogul nélkülük. Ezt pedig ki is használják.","shortLead":"Bár Donald Trump ki akarja zárni a mexikói vendégmunkásokat az Egyesült Államokból, a mezőgazdaság nem nagyon boldogul...","id":"20200811_Dollarmilliokat_kuldenek_haza_a_mexikoiak_az_USAbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9235f23-66bc-42ff-8075-d54e3586e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae88d5-d669-4857-ad37-4b2dabfece46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Dollarmilliokat_kuldenek_haza_a_mexikoiak_az_USAbol","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:20","title":"Dollármilliókat küldenek haza a mexikóiak az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7cd1dfc-b0dc-4307-a57e-9abbc8bc0225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A floppy-lemezek nem csak régiek, de biztonságosak is. Ezért sem véletlen, hogy a Boeing ilyen adathordozók segítségével frissíti néhány régi utasszállítójának fedélzeti szoftverét.","shortLead":"A floppy-lemezek nem csak régiek, de biztonságosak is. Ezért sem véletlen, hogy a Boeing ilyen adathordozók...","id":"20200811_boeing_747_utasszallito_floppy_meghajto_adatbazis_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7cd1dfc-b0dc-4307-a57e-9abbc8bc0225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3f441f-b834-4b8b-a365-76dc96fd9c89","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_boeing_747_utasszallito_floppy_meghajto_adatbazis_frissites","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:03","title":"Még mindig floppy-lemezekkel frissítik a Boeing 747-eseket, 8 darab kell 28 naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a061fc6-d787-489b-84e2-4ae378c7636e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány felpörgette az online vásárlást és egyre több ruhamárka kínál virtuális próbafülkéket. A márkák ráadásul sokat spórolhatnak azon, ha minél kevesebb terméket küldenek vissza. ","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette az online vásárlást és egyre több ruhamárka kínál virtuális próbafülkéket. A márkák...","id":"20200810_Mar_online_is_fel_tud_probalni_ruhat_mielott_megrendelne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a061fc6-d787-489b-84e2-4ae378c7636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace89ce-46f6-4076-b4fe-94b9b2bea28a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Mar_online_is_fel_tud_probalni_ruhat_mielott_megrendelne","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:23","title":"Már online is lehet ruhát próbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az egyik legsikeresebb hollywoodi karriert befutó spanyol filmszínész augusztus 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját.","shortLead":"Az egyik legsikeresebb hollywoodi karriert befutó spanyol filmszínész augusztus 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját.","id":"20200810_Antonio_Banderas_60","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c7023a-7c8b-4296-b096-3222951fabb9","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Antonio_Banderas_60","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:00","title":"Sokkal több mint latin szerető: Antonio Banderas 60 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fc99a9-edcb-4cea-91aa-2a071170a1ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új adózási szabályok január 1-jén lépnek hatályba.","shortLead":"Az új adózási szabályok január 1-jén lépnek hatályba.","id":"20200811_Korrigalni_kellene_a_kata_modositasat_budapesti_iparkamara_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5fc99a9-edcb-4cea-91aa-2a071170a1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fead9982-5beb-4c4b-b665-109a1d01670b","keywords":null,"link":"/kkv/20200811_Korrigalni_kellene_a_kata_modositasat_budapesti_iparkamara_szerint","timestamp":"2020. augusztus. 11. 08:47","title":"Mást mond a kormány és mást a kamara arról, hogy kijátszható lesz-e a szigorúbb kata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3368e7b2-501d-448f-bf07-114de143c1ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kis Szürke és a Kis Fehér első ízben lubickolhat a tengerben azóta, hogy a sanghaji akvárium megvásárolta őket az orosz bálnakutató központtól.

","shortLead":"A Kis Szürke és a Kis Fehér első ízben lubickolhat a tengerben azóta, hogy a sanghaji akvárium megvásárolta őket...","id":"20200811_little_grey_little_white_fogsag_feher_delfinek_beluga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3368e7b2-501d-448f-bf07-114de143c1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768035a3-7b88-422b-acb8-584da61a326d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_little_grey_little_white_fogsag_feher_delfinek_beluga","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:03","title":"9 év fogság után jött el két fehér delfin nagy napja: kiszabadult Little Grey és Little White","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dwayne Johnson már második éve birtokolja a címet.","shortLead":"Dwayne Johnson már második éve birtokolja a címet.","id":"20200812_Megvan_a_legjobban_kereso_ferfi_szinesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4481eed-c0e9-4cca-905e-8c8f9a388577","keywords":null,"link":"/kultura/20200812_Megvan_a_legjobban_kereso_ferfi_szinesz","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:52","title":"Megvan a legjobban kereső férfi színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A libanoni kormány még hétfőn benyújtotta lemondását a múlt heti robbanássorozat miatt.","shortLead":"A libanoni kormány még hétfőn benyújtotta lemondását a múlt heti robbanássorozat miatt.","id":"20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1becc4-ab3a-4d23-b004-7779ef53fa6d","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:59","title":"A hatalmas robbanás miatt lemondott a libanoni kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]