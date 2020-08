A koronavírus első hullámához kapcsolódó járványügyi szabályok az elmúlt hónapokban ugyan enyhültek hazánkban, de a járvány továbbra is köztünk van – írja pénteki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), amely arra figyelmeztet, hogy

a közösségi közlekedési járatokon még mindig kötelező maszkkal, kendővel eltakarni az arcot.

Ez eddig is így volt, és a társaság szerint a budapesti utazók nagy többségben továbbra is szabálykövetők, ugyanakkor úgy tapasztalják, hogy lazul a maszkviselési fegyelem: míg a szabály bevezetésekor az utasok közel 100 százaléka betartotta az előírásokat, a BKK nem reprezentatív felmérése szerint ez a szám most 85 százalék körül, vagy egy kicsivel afölött mozog. A visszaesés egyik oka a BKK szerint a nyári kánikula. Ugyanakkor, írják,

a melegben ugyanolyan hatalmas jelentősége van a maszkviselésnek, mint a kellemesebb időjárásban.

A BKK szerint maszk hiányában kendővel, esetleg sállal kell eltakarni a fővárosi közösségi közlekedési járatokon és a megállókban is az arcokat.

"A maszk kizárólag akkor nyújt védelmet, ha helyesen hordjuk: nem az állunkon, a nyakunkon, vagy a fülünkön lógva, hanem úgy, hogy a lehető legjobban eltakarja a szájunkat és az orrunkat is, hiszen így akadályozza meg, hogy belélegezzük a vírust" – írják a közleményben, hangsúlyozva, hogy ezzel nemcsak magunkat védjük meg, az utastársak egészségét is óvjuk.

A maszk használatát elsősorban az ellenőrök, illetve a metróbejáratoknál ellenőrzést végző utaskoordinátorok ellenőrzik, és ha szükséges, felhívják az utasok figyelmét a szabály betartására. "Aki a kötelezettséget ezek után is figyelmen kívül hagyja, ezzel utastársai egészségét veszélyezteti,

az utazási feltételek szerint akár ki is zárható a közösségi közlekedési szolgáltatásból" – figyelmeztettek.

A BKK szerint fontos tudni, hogy az ellenőröknek is kötelező a maszkviselet, ezért a társaság folyamatosan ellátja őket védőeszközökkel. "Amennyiben egy-egy kolléga bizonyíthatóan nem tartja be az egészségvédelmi előírásokat, azzal szemben a BKK munkajogi következményeket léptet életbe". Szintén fontos információ, hogy a járművezetőknek ugyan nem tiltott, de nem is kötelező a maszkviselet, mert legtöbbjük zárt vezetőfülkében ül, ami megfelelő fizikai védelmet nyújt a vírussal szemben – közölte a BKK. Ha azonban a sofőr az utasok közé megy, például azért, mert kinyitja a jármű kerekesszékes rámpáját, akkor már neki is maszkot kell viselnie.