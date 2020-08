Egy közlemény jelent meg a népszerű angyalföldi pap, Hodász András mémoldalán, az Instagramon elérhető Papifrankón csütörtök este, amely szerint az oldal leáll.

A megszűnés okát Hodász nem közölte, de a Magyar Hang szerint később megosztott egy bejegyzést, amelyben a pap úgy fogalmazott:

„Jézus sokat vitatkozott, sokszor megvédte magát. Az utolsó perben csendben maradt, és végül olyanért ítélték el, amit el sem követett”.

Az Angyalföldön szolgáló plébános aktív volt a közösségi médiában, de február végén személyes profilját és a Papifrankó Facebook-oldalát is törölte. Most a YouTube és az instagramos felületekkel is ez történik.

Lukácsi Katalin ellenzéki politikus csütörtök este azt írta,

Akik követjük Hodász András Insta oldalát láttuk, hogy tegnap a Prímási Palotában járt. Olvashattuk Insta story-ját, amely arra engedett következtetni, hogy megrázó “beszélgetésben” volt része a Főtisztelendő Bíboros Úrral. Ma pedig András atya leállította a sikeresen evangelizáló Insta és YouTube oldalát, a Papifrankót”.

Hodász ellen az utóbbi hetekben kormánypárti támadás indult, miután a pap részt vett az Index melletti tüntetésen, vélhetően Erdő Péter bíboros is ennek kapcsán "beszélgetett el vele". A Youtube-oldalnak 15 ezer követője volt, az Instagramon 6 ezernél többen követték a papot.