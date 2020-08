Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

1950. augusztus 19-én végezték ki a Tábornok-per néven ismert koncepciós eljárásban elítélt Sólyom László altábornagyot és hat társát. Fia, aki akkor 4 éves volt, már ismert rendező-operatőrként 1990-ben elkészített egy több órás dokumentumfilm-sorozatot a honvéd vezérkar lefejezéséről, de azt máig nem mutatták be a televíziók. A hvg360-nak adott interjújában ifjabb Sólyom László a filmeposza mellett beszél arról is, miért merült mára feledésbe az egykori ludovikás tisztikar tragédiája.

Harminc éve őrzi kivégzett apjáról készített filmjét a tábornok fia

Van, akit a gyorshajtók zavarnak jobban, másokat az, hogy nem tudnak babakocsival és biciklivel végigmenni az utcán. A helyiek maguk rakatták le az akadályokat, de a polgármester szerint azoknak mennie kell.

Kilenc engedély nélküli fekvőrendőr okoz botrányt Hajdúsámsonban

Újpalotán, egy dohányboltban történt az eset.

Belevágott a védőfalba, mert az eladó figyelmeztette, viseljen maszkot

Így lett Kurz kancellár Orbán legjobb tanítványa? ","shortLead":"Így lett Kurz kancellár Orbán legjobb tanítványa? Gonosz játszma, de a hatalmat jelenti

Az amerikai elnök szerint az országos gyógyszer- és élelmiszer-felügyeletetnél (FDA) szándékosan lassítják a koronavírus elleni oltás fejlesztését a novemberi elnökválasztásig.

Trump aknamunkával vádolja a gyógyszerfelügyeletet

Mostanra végeztek a feketedobozok adatainak elemzésével, így jutottak a pilótafülkében elhangzott beszélgetésekhez.

Az első találat után még életben voltak az utasok a januárban lelőtt ukrán utasszállítón

Közel 15 ezerrel nőtt az aktív esetek száma.

Egy nap alatt 216 ezer koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak a világon

Számos tévhit övezi az elektromos autókat és persze az is kérdés, hogy mennyibe kerül ez nekünk. Marsi Norbert, e-mobilitási szakértő, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület alapítója és elnöke segít kiigazodni a tévhitek között.

Előbb-utóbb elektromos autó kell, ha a belvárosban akarunk vezetni