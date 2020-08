Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos Canon fényképezőgépeknél mostantól lehetőség van arra, hogy a felhasználó közvetlenül a kameráról töltse fel a Google tárhelyére az elkészült fényképeket és videókat.","shortLead":"Bizonyos Canon fényképezőgépeknél mostantól lehetőség van arra, hogy a felhasználó közvetlenül a kameráról töltse fel...","id":"20200827_google_canon_fotok_feltoltese_wifi_fenykepezogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9379ebc-b21d-44a7-bbfe-4a2e174419f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_google_canon_fotok_feltoltese_wifi_fenykepezogep","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:38","title":"Sokat könnyít a fotósok életén a Google és a Canon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda8d502-5c9b-4be8-83c8-fd7bde5b8d84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik önkormányzati képviselő szerint mindennapos probléma az onkológiai osztálynál.","shortLead":"Az egyik önkormányzati képviselő szerint mindennapos probléma az onkológiai osztálynál.","id":"20200826_Betegek_Debrecen_onkologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bda8d502-5c9b-4be8-83c8-fd7bde5b8d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71e9da8-fb5e-4195-ae30-23774194e5c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Betegek_Debrecen_onkologia","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:28","title":"Órákat kell várakozniuk a szabad ég alatt a rákos betegeknek Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hátrányos helyzetű településen dolgozókat ismeri el a kormány.","shortLead":"A hátrányos helyzetű településen dolgozókat ismeri el a kormány.","id":"20200826_Kasler_Brutto_500_ezer_forintot_kap_tobb_mint_10_ezer_pedagogus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4bb0c9-7b56-4c92-81af-551c371a7b49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Kasler_Brutto_500_ezer_forintot_kap_tobb_mint_10_ezer_pedagogus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:54","title":"Kásler: Bruttó 500 ezer forintot kap több mint 10 ezer pedagógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felerősíti a talajeróziót a klímaváltozás, bizonyos régiókban ugyanis a megnövekvő csapadékmennyiség erőteljesebben mossa el a talajt.","shortLead":"Felerősíti a talajeróziót a klímaváltozás, bizonyos régiókban ugyanis a megnövekvő csapadékmennyiség erőteljesebben...","id":"20200826_talajerozio_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f134d4b-ae7e-4aa0-aaa9-22cd763a5976","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_talajerozio_klimavaltozas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:03","title":"Egyszerűen lenullázza a talajt a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6c466e-8a0b-4403-aef6-227a3d45b3ca","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A mobilinternet következő generációja nem csak nagyobb sebességet hoz a felhasználók életébe, de kitágítja az okoseszközök alkalmazásának lehetőségeit is. Nem érdemes félni tőle, viszont nem árt tisztában lenni az előnyeivel.\r

","shortLead":"A mobilinternet következő generációja nem csak nagyobb sebességet hoz a felhasználók életébe, de kitágítja...","id":"samsungbch_20200826_5G_6G_hatasai_tech_tevhitek_tenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb6c466e-8a0b-4403-aef6-227a3d45b3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46def3dc-3851-4437-962d-ca65608d2875","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200826_5G_6G_hatasai_tech_tevhitek_tenyek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:30","title":"Itt az 5G, és nincs kétség, hogy az élet minden területére hatással lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"f20bef61-fed0-4983-9e3a-36ef5ae006e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG megmutatta, mire képes a korábban beharangozott akkumulátoros arcmaszkja. Kiderült: nem is igazán arcmaszkról van szó.","shortLead":"Az LG megmutatta, mire képes a korábban beharangozott akkumulátoros arcmaszkja. Kiderült: nem is igazán arcmaszkról van...","id":"20200827_lg_puricare_viselheto_akkumultoros_legtisztito_berendezes_arcmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20bef61-fed0-4983-9e3a-36ef5ae006e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3667b74b-f07f-4b91-a360-79c9ab71a1fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_lg_puricare_viselheto_akkumultoros_legtisztito_berendezes_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:50","title":"Itt az LG speciális arcmaszkja: egy viselhető, akkumulátoros légtisztító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kérdéses, átszervezi-e a testületet Ursula von der Leyen elnök.","shortLead":"Kérdéses, átszervezi-e a testületet Ursula von der Leyen elnök.","id":"20200827_Kaoszt_hagy_maga_utan_az_Europai_Bizottsagban_a_tavozni_kenyszerult_ir_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4b324a-263a-4a3b-a073-6c5c44cc9911","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Kaoszt_hagy_maga_utan_az_Europai_Bizottsagban_a_tavozni_kenyszerult_ir_biztos","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:58","title":"Káoszt hagy maga után az Európai Bizottságban a távozni kényszerült ír biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar bajnok 2-1-re nyert a skót Celtic Glasgow otthonában, ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójába.\r

","shortLead":"A magyar bajnok 2-1-re nyert a skót Celtic Glasgow otthonában, ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20200826_ferencvaros_celtic_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc5f983-8fbb-4b20-8e4c-983a288b5c14","keywords":null,"link":"/sport/20200826_ferencvaros_celtic_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 26. 22:42","title":"Bravúros győzelemmel jutott tovább a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]