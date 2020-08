Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b132388-ee2e-49fb-ab71-102fc9494c8e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Lőttek az úgynevezett hibrid oktatási rend bevezetésének az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, miután a járványhelyzet sokkal gyorsabban romlik, mint azt a kari vezetés remélte. A dékán minden előadás és szeminárium jelenléti megtartását betiltotta a karon. Az online nehezen kivitelezhető labor- és terepgyakorlatok egyelőre megtarthatók hagyományos formában.","shortLead":"Lőttek az úgynevezett hibrid oktatási rend bevezetésének az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán...","id":"20200831_koronavirus_jarvany_elte_ttk_jelenleti_oktatas_tiltas_tavolleti_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b132388-ee2e-49fb-ab71-102fc9494c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09434de-a45d-4553-bee3-9af5c39b5c9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_koronavirus_jarvany_elte_ttk_jelenleti_oktatas_tiltas_tavolleti_oktatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 00:18","title":"A vírus miatt az ELTE TTK megtiltotta az összes előadás és szeminárium jelenléti megtartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bb997e-4594-44df-a40a-714fe68acd29","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A Tisza-tó népszerűségén is meglátszott, hogy a magyarok többsége belföldön töltötte az idei nyarát a járványhelyzet miatt. Ki horvátországi utat, ki más, távoli úticélokat cserélt le a második legnagyobb hazai tó partjára. Szezonzáró videós riport a tiszafüredi szabadstrandról.","shortLead":"A Tisza-tó népszerűségén is meglátszott, hogy a magyarok többsége belföldön töltötte az idei nyarát a járványhelyzet...","id":"20200829_tiszato_nyaralas_videos_riport_a_tiszafuredi_szabadstrandrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bb997e-4594-44df-a40a-714fe68acd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5245a773-1e4b-469d-be49-744de9ef14b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_tiszato_nyaralas_videos_riport_a_tiszafuredi_szabadstrandrol","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:00","title":" Kempingtől kempingig küldték az embereket a Tisza-tónál, annyian jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak az augusztus 29-ig megváltott menetjegyekre vonatkozik a vasúttársaság döntése.","shortLead":"Csak az augusztus 29-ig megváltott menetjegyekre vonatkozik a vasúttársaság döntése.","id":"20200829_MAV_visszaterites_nemzetkozi_jegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df2da02-be0b-4232-9afe-4fc595876697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_MAV_visszaterites_nemzetkozi_jegy","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:14","title":"Ingyen visszatéríti a MÁV a szeptemberre megváltott nemzetközi jegyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200830_Tisztujitas_az_LMPben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9b96d7-f232-4136-9f69-5ed3f0f364ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Tisztujitas_az_LMPben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:39","title":"Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté vezeti ezentúl az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szeptember 4-én vagy 5-én kezdődik meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni első orosz vakcina \"posztregisztrációs\" klinikai kipróbálása – közölte az oltóanyagot fejlesztő intézet. Eddig 27 ország igényelt az oltóanyagból.","shortLead":"Szeptember 4-én vagy 5-én kezdődik meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni első orosz vakcina...","id":"20200830_koronavirus_szputnyik_v_orosz_vakcina_vedooltas_kiprobalas_harmadik_fazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7929a3ea-d2f1-47d8-a39a-fff6a2a2a040","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_koronavirus_szputnyik_v_orosz_vakcina_vedooltas_kiprobalas_harmadik_fazis","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:03","title":"Orosz vakcina: még csak jövő héten indul az a 10 hónap, ami nélkül be sem szabadna adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d0a166-5356-435b-a8ac-f5eb7fc402ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Megtartották az MTV Video Music Awards díjátadóját – a pandémia miatt közönség nélkül. A ceremónián Lady Gaga mellett Ariana Grande, a BTS, Taylor Swift, H.E.R., Maluma, Machine Gun Kelly, Megan Thee Stallion illetve a The Weeknd is díjazott lett.



","shortLead":"Megtartották az MTV Video Music Awards díjátadóját – a pandémia miatt közönség nélkül. A ceremónián Lady Gaga mellett...","id":"20200831_Lady_Gaga_lett_az_ev_eloadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63d0a166-5356-435b-a8ac-f5eb7fc402ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7912ef-218c-4fcf-a041-c7196d885b5f","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_Lady_Gaga_lett_az_ev_eloadoja","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:13","title":"Lady Gaga lett az év előadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf18a12b-09b7-4904-ba27-5703a282e976","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy édesanya fordult segítségkéréssel szülőtársai felé, miután óvodás gyermeke sírni kezdett egy virtuális foglalkozás közben.","shortLead":"Egy édesanya fordult segítségkéréssel szülőtársai felé, miután óvodás gyermeke sírni kezdett egy virtuális foglalkozás...","id":"20200831_otthoni_tanulas_iskola_ovoda_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf18a12b-09b7-4904-ba27-5703a282e976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c1ec0a-51e2-4e81-8872-18a7c4109fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_otthoni_tanulas_iskola_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:03","title":"Letarolta az internetet a fotó az első napján síró amerikai óvodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy stratégiai fórumon vesz részt hétfőn a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Egy stratégiai fórumon vesz részt hétfőn a magyar miniszterelnök.","id":"20200830_Orban_Viktor_Szloveniaba_utazik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfe42d6-9e11-4e15-b511-9ab1c8141c01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_Orban_Viktor_Szloveniaba_utazik","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:45","title":"Orbán Viktor Szlovéniába utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]