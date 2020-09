Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy politikus, két volt politikus és egy magánvállalkozó lesz felelős csaknem az egész ország gazdasági fejlesztéséért. A most létrehozott négy gazdaságfejlesztési zóna az egész országot felöleli, kivéve Pest megyét, Budapestet és a megyei jogú városokat.","shortLead":"Egy politikus, két volt politikus és egy magánvállalkozó lesz felelős csaknem az egész ország gazdasági fejlesztéséért...","id":"20200905_Kormanybiztosokra_biztak_a_Gazdasagfejlesztesi_Zonakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5bf648-ca21-49f4-99ac-b47f8911a6ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Kormanybiztosokra_biztak_a_Gazdasagfejlesztesi_Zonakat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:27","title":"Kormánybiztosokra bízták a Gazdaságfejlesztési Zónákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6d99b4-dd00-44df-ac99-8c10d8dc4116","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mediaworks közölte, hogy ezentúl már csak a Nemzeti Sport mellékleteként lesz Képes Sport.","shortLead":"A Mediaworks közölte, hogy ezentúl már csak a Nemzeti Sport mellékleteként lesz Képes Sport.","id":"20200903_Megszunt_a_Kepes_Sport_hetilap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c6d99b4-dd00-44df-ac99-8c10d8dc4116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0f690d-e8b1-4e6e-90b0-c80326fc854c","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_Megszunt_a_Kepes_Sport_hetilap","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:42","title":"Megszűnt a Képes Sport hetilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek az ellenállásnak magyar gyökerei vannak. Vélemény. ","shortLead":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek...","id":"20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27b2280-f35b-46f8-86be-0a4b6075de6e","keywords":null,"link":"/360/20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:00","title":"Csizmadia Ervin: Ellenállás és ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Három hónapon át hétvégenként díjmentesen lehet kerékpárt szállítani minden arra alkalmas fővárosi tömegközlekedési vonalon.","shortLead":"Három hónapon át hétvégenként díjmentesen lehet kerékpárt szállítani minden arra alkalmas fővárosi tömegközlekedési...","id":"20200904_kerekpar_bicikli_mav_hev_bkk_jegy_berlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a9955e-8e5a-47c6-9d11-2bbccda45e0c","keywords":null,"link":"/elet/20200904_kerekpar_bicikli_mav_hev_bkk_jegy_berlet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:48","title":"A bringásoknak kedvez egy új szabállyal a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","shortLead":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","id":"20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570776fe-a877-4763-9d2f-4a0c681b1db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:36","title":"Az aszfalt is jelentősen szennyezi a városok levegőjét, különösen forró, nyári napokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15318592-d44e-49c2-b65b-f83b6be9c1e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NB II.-es csapatnál hat játékos, egy edző és egy klubvezető fertőződött meg. Az NB I.-ben szereplő Paksnál is több fertőzött van. ","shortLead":"Az NB II.-es csapatnál hat játékos, egy edző és egy klubvezető fertőződött meg. Az NB I.-ben szereplő Paksnál is több...","id":"20200904_koronavirus_csakvar_nbii","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15318592-d44e-49c2-b65b-f83b6be9c1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3529df3b-4bc9-4f08-8eae-800418961bcd","keywords":null,"link":"/sport/20200904_koronavirus_csakvar_nbii","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:16","title":"Koronavírus-fertőzötteket találtak a paksi és csákvári focicsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a második hullám miatt pontosabb tervezésre és kiegyensúlyozott tájékoztatásra van szükség. Az idősotthonokban látogatási tilalmat rendelt el. ","shortLead":"A főpolgármester szerint a második hullám miatt pontosabb tervezésre és kiegyensúlyozott tájékoztatásra van szükség...","id":"20200903_karacsony_gergely_fertozottek_koronavirus_magyarorszag_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85d1f74-49c1-439e-bf73-ddb676836265","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_karacsony_gergely_fertozottek_koronavirus_magyarorszag_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:44","title":"Karácsony: Rövidesen ezres nagyságrendben jelenhetnek meg a fertőzöttek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1d13c7-7196-402e-9c0e-59250c53581b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A félévet 7,1 milliárd forintos adózás utáni nyereséggel zárta a pénzintézet.","shortLead":"A félévet 7,1 milliárd forintos adózás utáni nyereséggel zárta a pénzintézet.","id":"20200903_kh_bank_koronavirus_adozas_utani_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1d13c7-7196-402e-9c0e-59250c53581b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c217f53-5beb-4740-a73d-eea67c7f6181","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_kh_bank_koronavirus_adozas_utani_nyereseg","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:44","title":"Majdnem 23 milliárd forintot bukott a K&H a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]