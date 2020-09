Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz közleményben biztosított róla, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett indul újra az Országgyűlés.","shortLead":"A Fidesz közleményben biztosított róla, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett indul újra...","id":"20200907_koronavirus_orszaggyules_kocsis_mate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4aa4f8-6886-4a36-a703-5688712f91b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_orszaggyules_kocsis_mate","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:48","title":"Ősszel is be kell járniuk a képviselőknek a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3aa195-e6da-4656-b5e2-6e9f36f902f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ankara a halálbüntetést 2004-ben az európai uniós csatlakozás reményével törölte az alkotmányból, ehelyett lépett életbe a sokszoros életfogytiglan.","shortLead":"Ankara a halálbüntetést 2004-ben az európai uniós csatlakozás reményével törölte az alkotmányból, ehelyett lépett...","id":"20200907_1368_ev_bortont_kapott_az_isztambuli_merenylet_elkovetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a3aa195-e6da-4656-b5e2-6e9f36f902f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902ee33c-2469-4b8c-af2a-b02887eb55ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_1368_ev_bortont_kapott_az_isztambuli_merenylet_elkovetoje","timestamp":"2020. szeptember. 07. 21:18","title":"1368 év börtönt kapott az isztambuli merénylet elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabb74a7-19cc-47ad-82e6-8b994547b52b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zárt kapuk mögött játszotta a Nemzetek Ligájában a második meccsét a magyar válogatott az oroszok ellen, a tét az volt, hogy melyik csapat kerül veretlenül a csoport élére.","shortLead":"Zárt kapuk mögött játszotta a Nemzetek Ligájában a második meccsét a magyar válogatott az oroszok ellen, a tét az volt...","id":"20200906_Magyarorszag_Oroszorszag_elo_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eabb74a7-19cc-47ad-82e6-8b994547b52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b6fb22-1e09-4306-8cc3-be8204b6f303","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Magyarorszag_Oroszorszag_elo_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. szeptember. 06. 17:57","title":"Magyarország-Oroszország 2-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pinkamindszent–Strém-átkelőt napi két órában lehet használni.","shortLead":"A Pinkamindszent–Strém-átkelőt napi két órában lehet használni.","id":"20200907_Ujabb_hataratkelot_nyitnak_meg_az_ingazok_elott_ket_idosavban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25dabad-959b-46cb-9c8b-c8f56d8e9ae0","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ujabb_hataratkelot_nyitnak_meg_az_ingazok_elott_ket_idosavban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:35","title":"Újabb határátkelőt nyitnak meg az ingázók előtt két idősávban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7776c7-8a98-4028-83f7-66030f2b0a30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Dinamo Zágráb keretében már másodszorra üti fel a fejét a vírus. 