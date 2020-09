Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"847990f5-171d-458a-8201-a38e1f9e1783","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az izgalmasnak ígérkező sportmodellek végső tesztelése a németországi Nürburgringen zajlik.","shortLead":"Az izgalmasnak ígérkező sportmodellek végső tesztelése a németországi Nürburgringen zajlik.","id":"20200915_video_mar_kombikent_is_tesztelik_az_uj_volkswagen_golf_r_333_loeros_csucsmodelljet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847990f5-171d-458a-8201-a38e1f9e1783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275eb50b-fc7e-4706-8ffb-bc14e9215aec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_video_mar_kombikent_is_tesztelik_az_uj_volkswagen_golf_r_333_loeros_csucsmodelljet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:21","title":"Videó: már kombiként is tesztelik az új Golf 333 lóerős csúcsmodelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberek kiszálltak az autókból fotózni, videózni. Az „azonosíthatatlan repülő tárgyat” később azonosították.



","shortLead":"Az emberek kiszálltak az autókból fotózni, videózni. Az „azonosíthatatlan repülő tárgyat” később azonosították.



","id":"20200916_Rengetegen_lattak_UFOt_New_Jersey_felett_videok_is_keszultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5a1d29-6882-43ae-a0a7-6b419175c0f3","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Rengetegen_lattak_UFOt_New_Jersey_felett_videok_is_keszultek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:00","title":"Rengetegen láttak „UFO”-t New Jersey felett, videók is készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több a koronavírusos.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több...","id":"20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477da3d-2fbe-4d64-9b15-2f5be575052c","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:47","title":"Egyre több az idős koronavírus-fertőzött Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c099c57c-be8c-47bd-9c10-ea866e9c092d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdaság beindítása és a koronavírus legyőzése az új miniszterelnök elsődleges célja.","shortLead":"A gazdaság beindítása és a koronavírus legyőzése az új miniszterelnök elsődleges célja.","id":"20200916_szuga_josihide_japan_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c099c57c-be8c-47bd-9c10-ea866e9c092d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816bc647-6353-4d5a-a5a9-cb459e93b243","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_szuga_josihide_japan_miniszterelnok","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:58","title":"Szuga Josihide az új japán miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszólalt a Sony, miután a Bloomberg megírta, 4 millióval kevesebb PlayStation 5 készülhet el a tervezettnél. A gyártó szerint a hír nem igaz.","shortLead":"Megszólalt a Sony, miután a Bloomberg megírta, 4 millióval kevesebb PlayStation 5 készülhet el a tervezettnél. A gyártó...","id":"20200916_sony_playstation_5_gyartas_kapacitas_amd_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddc3f1f-6f78-4751-9f75-77c5855b246a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_sony_playstation_5_gyartas_kapacitas_amd_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:06","title":"Cáfolja a Sony, hogy nem halad a PlayStation 5 gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6a092-b976-4bec-818e-8359a39ccc87","c_author":"Dobszay János - Gergely Márton","category":"360","description":"Egyéni túlélési stratégiákra és egy új miniszter nyugtató szavaira bízza a kormány a járvány­kezelést s az annak nyomában járó gazdasági recesszió okozta megrázkódtatások kivédését. Orbán Viktor számára a halálozási mutató jelzi majd az ő teljesítményét, csak azt nem közölte, hány halottat tart elfogadhatónak, illetve hogy a nemzeti konzultáció eredménye alapján milyen korlátozásokat fogadnának el a számára kedves válaszadók.","shortLead":"Egyéni túlélési stratégiákra és egy új miniszter nyugtató szavaira bízza a kormány a járvány­kezelést s az annak...","id":"20200916_Raolvasas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af6a092-b976-4bec-818e-8359a39ccc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf9e2fc-8b88-4c8c-8112-41c3dd246b1e","keywords":null,"link":"/360/20200916_Raolvasas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:00","title":"Orbán a halottak számát figyeli, ám a nemzeti konzultáció számaival még adós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"7+1 pontos javaslatot tett le az asztalra a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a katára vonatkozó jogszabályok módosítására. ","shortLead":"7+1 pontos javaslatot tett le az asztalra a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a katára vonatkozó jogszabályok...","id":"20200916_BKIK_a_katarol_vonjak_vissza_a_Lex_Parragh_szabalyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1614c12d-9675-4996-bab0-3412aaf93cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_BKIK_a_katarol_vonjak_vissza_a_Lex_Parragh_szabalyt","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:21","title":"BKIK a katáról: vonják vissza a Lex Parragh-szabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maszk nélkül 15 ezer forintot kockáztat, iskolákat csak részben, bölcsődét már teljesen is bezártak a vírus miatt, nem lesz túl izgalmas az MSZP-s elnökválasztás. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Maszk nélkül 15 ezer forintot kockáztat, iskolákat csak részben, bölcsődét már teljesen is bezártak a vírus miatt, nem...","id":"20200915_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b0ea70-25d3-45ae-a272-993839f3fe1d","keywords":null,"link":"/360/20200915_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:00","title":"Radar360: Sem Matolcsy, sem a csillagászok nem ismernek lehetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]