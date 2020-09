Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df5295ec-20da-48c9-b57f-994738a2590b","c_author":"OS","category":"itthon","description":"Libernyák támadás a keresztény lengyelek ellen.","shortLead":"Libernyák támadás a keresztény lengyelek ellen.","id":"20200918_Orban_nincs_alapja_a_Lengyelorszagot_elitelo_EPhatarozatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df5295ec-20da-48c9-b57f-994738a2590b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4bea9d-13d6-4788-8637-846f19f68a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Orban_nincs_alapja_a_Lengyelorszagot_elitelo_EPhatarozatnak","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:57","title":"Orbán: Nincs alapja a Lengyelországot elítélő EP-határozatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 233 millió évvel ezelőtt bekövetkezett, eddig ismeretlen nagy kihalási eseményt azonosítottak a kutatók, akik szerint az úgynevezett karni pluviális (esős) esemény készítette elő a terepet a dinoszauruszok uralmához.","shortLead":"Egy 233 millió évvel ezelőtt bekövetkezett, eddig ismeretlen nagy kihalási eseményt azonosítottak a kutatók, akik...","id":"20200917_kihalasi_esemeny_kutatok_dinoszauruszok_karni_pluvialis_tomegkihalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e879040-a4d1-4e54-853d-925bd6844a54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_kihalasi_esemeny_kutatok_dinoszauruszok_karni_pluvialis_tomegkihalas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:09","title":"Új, eddig ismeretlen kihalási eseményt azonosítottak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindkét országban nagyjából 40 százalék a visszaesés eddig. A hazai zenészek megsegítését célzó közönség nélküli koncertsorozatra szánt több mint ötmilliárd forintból bőven jut a kormányközeli megrendelésekkel eddig is jól ellátott vállalkozásoknak. 