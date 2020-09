Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","shortLead":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","id":"20200922_new_york_kina_kemkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762fef6-8558-4ded-bb70-599476ce0b5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_new_york_kina_kemkedes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:46","title":"Kínának kémkedő rendőrt vehettek őrizetbe New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A járvány ellenére kedden elindult a jegyértékesítés az Eifel Nagydíjra.","shortLead":"A járvány ellenére kedden elindult a jegyértékesítés az Eifel Nagydíjra.","id":"20200922_f1_futam_eifel_nagydij_nurburgring_jegyeladas_nezok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f351b0c7-facf-4075-b486-00c6dad38f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314e29a1-0a85-4f10-8c90-f6572a73b630","keywords":null,"link":"/sport/20200922_f1_futam_eifel_nagydij_nurburgring_jegyeladas_nezok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 14:05","title":"Húszezer néző előtt rendeznek F1-es futamot októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint foglalkozási megbetegedésnek számít az iskolai koronavírus-fertőzés.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint foglalkozási megbetegedésnek számít az iskolai koronavírus-fertőzés.","id":"20200922_Emmi_tappenz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211f57a7-082f-41da-8d6c-8a7295257ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Emmi_tappenz_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:34","title":"Emmi: Jár a teljes táppénz a munkahelyükön megfertőződő pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Afrikában 65 millió gyerek nem tud iskolába járni. Sokaknak ez azt jelenti, hogy kevesebb ételhez is jutnak.\r

","shortLead":"Afrikában 65 millió gyerek nem tud iskolába járni. Sokaknak ez azt jelenti, hogy kevesebb ételhez is jutnak.\r

","id":"20200922_UNICEF_Egy_nemzedek_veszhet_el_Del_es_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559584e9-1776-486a-b965-a0a8f692d8c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_UNICEF_Egy_nemzedek_veszhet_el_Del_es_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 22. 05:35","title":"UNICEF: Egy nemzedék veszhet el Dél- és Kelet-Afrikában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea95fba-e5d5-4824-867d-b097656ac980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Lego a jövő évtől a kockái csomagolásához műanyag helyett újrahasznosítható papírt fog használni. ","shortLead":"A Lego a jövő évtől a kockái csomagolásához műanyag helyett újrahasznosítható papírt fog használni. ","id":"20200922_Meghallgatta_a_Lego_a_gyerekek_kereset_szamuzik_a_muanyag_csomagolasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea95fba-e5d5-4824-867d-b097656ac980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005b23a5-bf9b-4ca0-b7ac-00d250445013","keywords":null,"link":"/zhvg/20200922_Meghallgatta_a_Lego_a_gyerekek_kereset_szamuzik_a_muanyag_csomagolasokat","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:24","title":"Meghallgatta a Lego a gyerekek kérését: száműzi a műanyag csomagolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70425483-ab11-4496-bb1e-137f12bf4ee5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a kifutó modell frontrésze kevésbé megosztó.","shortLead":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a kifutó modell frontrésze kevésbé megosztó.","id":"20200923_regi_uj_bmw_m4_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70425483-ab11-4496-bb1e-137f12bf4ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2775b2c0-c330-42a9-9393-1a908acc67a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_regi_uj_bmw_m4_sportkocsi","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:21","title":"Melyik tetszik jobban, a régi vagy az új BMW M4?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82da10d6-140e-451a-b771-aa7e17bf9dd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány sok szempontból megváltoztatta az életünket, még olyan területeken is, amelyekre sosem gondolnánk. Például, hogy miként viszonyulunk a különböző technológiai szolgáltatásokhoz, termékekhez, és hozzájuk viszonyítva más márkákhoz.","shortLead":"A koronavírus-járvány sok szempontból megváltoztatta az életünket, még olyan területeken is, amelyekre sosem...","id":"20200922_felmeres_markahuseg_valtozasa_2020_augusztus_szeptember_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82da10d6-140e-451a-b771-aa7e17bf9dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef92e4b-a6fe-4b91-95be-57cc5bb7e79d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_felmeres_markahuseg_valtozasa_2020_augusztus_szeptember_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:16","title":"Kevesebb Facebook, több vodka: a koronavírus igencsak bekavart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c90ec74-969f-47ea-a0ae-96543db1c431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 620 lóerős újdonságból alig néhány tucat példány készül.","shortLead":"A 620 lóerős újdonságból alig néhány tucat példány készül.","id":"20200923_zold_pokol_limitalt_szerias_uj_audi_r8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c90ec74-969f-47ea-a0ae-96543db1c431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e7653b-a616-4f9b-9c7d-00b98fe9c123","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_zold_pokol_limitalt_szerias_uj_audi_r8","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:21","title":"Zöld pokol: limitált szériás új Audi R8 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]